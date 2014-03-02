



İki yıl önce Instagram beslemelerini bir dijital çerçevede sergileme amacıyla Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan ve başarılı olan Instacube, nihayet satışa çıkıyor.





Uzun bir geliştirme süreci geçiren Instacube, WiFi üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve Instagram fotoğraflarını dijital bir çerçeve gibi sergilemeye başlıyor. Ürünün ekranına dokunarak resimler ve türleri arasında geçiş yapılabiliyor. Üç fiziksel tuş ise güç, beslemeler arasında geçiş ve fotoğrafları beğenme işlevini yerine getiriyor. Çoklu hesaplardan beslemeleri aktarabilmek de mümkün.





Beslemeleri almak için hashtag denilen etiketlerin belirlenmesi gerekiyor. Sonrasında ürün otomatik olarak görselleri ekranda göstermeye başlıyor.





6.5 inçlik 600x600 piksel çözünürlükte kapasitif bir ekranı olan Instacube; 4GB depolama, 256MB RAM, şarj edilebilir batarya gibi özelliklere sahip.





Ürün 5 Nisan itibariyle ilk destekçilerine ulaşmaya başlayacak. Geliştirme sürecinde cihaz önemli yenilikler kazanmış. Bunlar stereo hoparlör ve Instagram videolarına destek şeklinde sıralanıyor. Sonraki güncellemelerde ise Facebook, Vine, Flickr gibi servislerden de beslemeleri görüntüleme imkanı sunulacak.

https://www.kickstarter.com/projects/1084349160/instacube-a-living-canvas-for-your-instagram-photo/posts/762479