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Instacube nihayet satışa çıkıyor

5 yıl
12,3b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Instacube nihayet satışa çıkıyor

İki yıl önce Instagram beslemelerini bir dijital çerçevede sergileme amacıyla Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan ve başarılı olan Instacube, nihayet satışa çıkıyor.

Uzun bir geliştirme süreci geçiren Instacube, WiFi üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve Instagram fotoğraflarını dijital bir çerçeve gibi sergilemeye başlıyor. Ürünün ekranına dokunarak resimler ve türleri arasında geçiş yapılabiliyor. Üç fiziksel tuş ise güç, beslemeler arasında geçiş ve fotoğrafları beğenme işlevini yerine getiriyor. Çoklu hesaplardan beslemeleri aktarabilmek de mümkün. 

Beslemeleri almak için hashtag denilen etiketlerin belirlenmesi gerekiyor. Sonrasında ürün otomatik olarak görselleri ekranda göstermeye başlıyor.

6.5 inçlik 600x600 piksel çözünürlükte kapasitif bir ekranı olan Instacube; 4GB depolama, 256MB RAM, şarj edilebilir batarya gibi özelliklere sahip. 

Ürün 5 Nisan itibariyle ilk destekçilerine ulaşmaya başlayacak. Geliştirme sürecinde cihaz önemli yenilikler kazanmış. Bunlar stereo hoparlör ve Instagram videolarına destek şeklinde sıralanıyor. Sonraki güncellemelerde ise Facebook, Vine, Flickr gibi servislerden de beslemeleri görüntüleme imkanı sunulacak.

https://www.kickstarter.com/projects/1084349160/instacube-a-living-canvas-for-your-instagram-photo/posts/762479 Yorum Yaz
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freshmind 5 yıl en beğenilen
Nihayet derken ? Kim bekliyordu ki bu kadar :)) ...
1 Yanıt Yanıtla +28
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Bana biraz da zengin işi gibi geldi.
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Her seferinde besmele olarak okuyorum..
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war3z 5 yıl
Başarılı bir şeye benziyor uygun fiyatlı olursa alınabilir
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bitlocker 5 yıl
şimdi hatunlara yaranmak için ne hediye edenler olur bunları biliyor musun sen oohooo ooyy ..
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JoeyBane 5 yıl
Pahalı bir dekor olacak gibi.
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xxxone 5 yıl
pixelcube
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Captain_Ivy 5 yıl
Gerekesiz geldi bana da
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clopin 5 yıl
Aşırı gereksiz
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TempleJoker 5 yıl
şu alette bike 256 mb ram varken. Şu telefonlara 512 mb ram koymayın
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The Tenth Doctor 5 yıl
Oha daha gelmemiş pixelleri sayarız diyenler
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DraGonS 5 yıl
Sormayın ekrem bey, tüm Türkiye el ele tutuştuk bu ürünü bekliyorduk... Peh.
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