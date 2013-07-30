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Instagram, Windows Phone'daki "Instance" adlı üçüncü parti uygulamayı kısıtladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Popüler uygulamaları Windows Phone'a kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Microsoft, henüz Instagram'ı platformuna dahil edebilmiş değil.

Durum böyle olunca Windows Phone kullanıcıları Instagram ihtiyacını karşılamak için üçüncü parti uygulamalara yöneliyor. Daniel Gary tarafından geliştirilen Instance'da Windows Phone için geliştirilen Instagram uygulamalarından biri. Instance, Instagram'daki fotoğrafları görüntüleyebiliyor ve kullanıcıların servise fotoğraf yüklemesine imkan veriyor. Ancak, gelen son haberler Instagram'ın Instance'ı kısıtlamaya başladığı yönünde.

Bir takım testlerle desteklenen sonuçlara göre, Instance üzerinden servise yüklenen fotoğraflar bir kaç saniye içerisinde kayboluyor. Servise daha önce Instance aracılığıyla yüklenen fotoğrafların ise, sadece fotoğrafın sahibi tarafından görüntülenebildiği belirtiliyor. 
Instance uygulamasında karşılaşılan bu durumun saldırıları engellemek ve güvenliği arttırmak için kullanılan spamla mücadele sistemlerinde yapılan güncellemeden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Resmi Instagram uygulamasının Windows Phone'a ne zaman geleceği ise, merak konusu olmaya devam ediyor.

http://www.theverge.com/2013/7/30/4570610/instagram-deleting-photos-from-instance-windows-phone-app Yorum Yaz
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sseydi 6 yıl en beğenilen
Çok uzulduk instagram. Kullanamıyoruz diye hungur hungur aglıyoruz.
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DH Misafiri 6 yıl
Daha mp3u zil sesi yapamıyorsun instagram isteyen kim.önce temel seyler icin çalışsinlar
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sseydi 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Daha mp3u zil sesi yapamıyorsun instagram isteyen kim.önce temel seyler icin çalışsinlar

Sen çok yanlış gelmişsin. Wp8 kullanmadığında belli. Selametle.
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İronik Adam 6 yıl
Sanirsiniz instagram wp8'e dusman .
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electROck35 6 yıl
Instagram Facebook'a ait bir şirket, Facebook hiçbir şekilde Windows Phone için yazılım üretmiyor ve şimdilik üretmeyi de düşünmüyor. Dikkatli bakarsanız mağazada orijinal Facebook uygulaması bile yok. Facebook kendi yazılımını üretmezken Instagram yazılımını çıkarmaması şaşırılacak bir şey değil.
Ama Microsoft'un bu iki şirkete ortak olması ve yinede söz geçirememesi şaşılacak bir şey.
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sseydi 6 yıl en beğenilen
Çok uzulduk instagram. Kullanamıyoruz diye hungur hungur aglıyoruz.
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DokuzKuyrukluTilki 6 yıl
İnstagram adam olup erken geleydin de bunlarla uğraşmayaydın.
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