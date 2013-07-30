Instagram, Windows Phone'daki "Instance" adlı üçüncü parti uygulamayı kısıtladı





Popüler uygulamaları Windows Phone'a kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Microsoft, henüz Instagram'ı platformuna dahil edebilmiş değil.





Durum böyle olunca Windows Phone kullanıcıları Instagram ihtiyacını karşılamak için üçüncü parti uygulamalara yöneliyor. Daniel Gary tarafından geliştirilen Instance'da Windows Phone için geliştirilen Instagram uygulamalarından biri. Instance, Instagram'daki fotoğrafları görüntüleyebiliyor ve kullanıcıların servise fotoğraf yüklemesine imkan veriyor. Ancak, gelen son haberler Instagram'ın Instance'ı kısıtlamaya başladığı yönünde.





Bir takım testlerle desteklenen sonuçlara göre, Instance üzerinden servise yüklenen fotoğraflar bir kaç saniye içerisinde kayboluyor. Servise daha önce Instance aracılığıyla yüklenen fotoğrafların ise, sadece fotoğrafın sahibi tarafından görüntülenebildiği belirtiliyor.

Instance uygulamasında karşılaşılan bu durumun saldırıları engellemek ve güvenliği arttırmak için kullanılan spamla mücadele sistemlerinde yapılan güncellemeden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Resmi Instagram uygulamasının Windows Phone'a ne zaman geleceği ise, merak konusu olmaya devam ediyor.

http://www.theverge.com/2013/7/30/4570610/instagram-deleting-photos-from-instance-windows-phone-app