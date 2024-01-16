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    e-Devlet mobil imza nasıl alınır? İşte elektronik imza alma yolları

    E-imza, elektronik ortamda yaygın olarak ıslak imza yerine kullanılır. Peki, e-Devlette kullanım için mobil imza nasıl alınır, servis aboneliği ücreti ne kadar? Tıklayın, öğrenin!

    Mobil imza, dijital ortamdaki imzanızdır. Islak imza ile eş değer hukuki geçerliliği vardır. Mobil imzanızla elektronik ortamda oluşturulan belgeleri imzalayabilir, ıslak imza atıyormuş gibi işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Resmî işlemlerin internetten gerçekleştirildiği dönemde elektronik imzanın (kısa şekliyle e-imza) nasıl alındığını bilmek önemlidir. e-Devlet kapısına giriş yöntemlerinden biri olan mobil imza nasıl alınır, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mobil imza servis aboneliği ücreti ne kadar? İşte e Devlet mobil imza hakkında tüm marka edilenler:

    Mobil imza nasıl alınır ✍🏻

    e devlet mobil imza alınışı Tam Boyutta Gör
    Mobil imza, e-Devlet'ten alınamamaktadır. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından sunulan bir hizmettir. Mobil imza aboneliği üç aşamadan oluşur; ön başvuru, başvuru ve aktivasyon. Mobil imza almak için izlenmesi gereken adımlar:
    1. Mobil imza hizmeti almak istediğiniz operatörün mağazasına gidin.
    2. T.C. kimlik kartınızla mobil imza başvurusu yapın.
    3. SIM kartın uyumluluğu kontrol edilir.
    4. Mobil imza paketini seçin.
    5. Müşteri hizmetleri kimliğinizi teyit etmek üzere arar.
    6. Telefonununuz gelen kodla mobil imza şifreniz oluşturulur.
    7. Elektronik imza aktivasyon işlemi tamamlanır.

    Mobil imza servis aboneliği ücreti 🏷️

    e-Devlet mobil imza ücretli mi? Aslında e-Devlet kapısında mobil imza kullanımı ücretsiz ancak GSM operatörleri bu hizmeti bir ücret karşılığında veriyor. Mobil imza hizmetini Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatöründen alabiliyorsunuz. Mobil imza ücreti, operatörden operatör farklılık göstermekle birlikte aylık ve yıllık paket olarak fiyatlandırılıyor. Mobil imza ücretlendirmesi şu şekilde:

    Turkcell mobil imza ücreti ne kadar?

    turkcell mobil imza ücreti Tam Boyutta Gör
    Turkcell mobil imza ücreti; aylık 25 TL, yıllık 175 TL’dir. Bu, faturalı hatlar için geçerli ücretlendirmedir. Hazır kartlar için haftalık 6.25 TL’dir. Mobil imza aylık/yıllık standart paket, tüm kullanıcıların başvurusuna açık, iptal talebi iletilene kadar her ay otomatik olarak yenileniyor. Turkcell mobil imza aboneliği için SIM kartın mobil imza uyumlu (128K) olması gerekiyor. Turkcell mobil imza ücretlendirme ve paket seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

    Vodafone mobil imza ücreti ne kadar?

    vodafone mobil imza ücreti Tam Boyutta Gör
    Vodafone mobil imza ücreti; aylık 17 TL’dir. Ancak, SIM kartın uyumsuz olması halinde mobil imza uyumlu 128K SIM kart ile 106.5 TL karşılığında değiştiriliyor. Vodafone, mobil imza servisini yalnızca faturalı müşterilere sunuyor. SIM değişikliği yapmadan mobil imza başvuru işlemi yapamıyorsunuz. SIM kart değişikliği işleminde mobil imza hizmeti iptal ediliyor. Vodafone mobil imza ücretlendirme detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

    Türk Telekom mobil imza ücreti ne kadar?

    türk telekom mobil imza ücreti Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom mobil imza ücreti; aylık 13 TL’dir. Ancak, mağazada mobil imza başvurusu sırasında tek sefere mahsus 4 TL işlem ücreti ve 35 TL mobil imza ile uyumlu 128K SIM kart ücreti alınıyor. Mobil imza servisinden sadece Türk Telekom mobil faturalı aboneler faydalanabiliyor. Türk Telekom mobil imza ücretlendirme ve başvuru, kullanım detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

    Mobil imza nedir 📲

    mobil imza işlevi Tam Boyutta Gör
    Mobil imza, ıslak imza ile eşdeğer olan sayısal imza sistemidir. e-Devlet mobil imza, telefon ve SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulama olarak tanımlanmaktadır.

    E-İmza nerelerde kullanılır 🧐

    Elektronik imza ya da kısaca e-imza olarak da geçen mobil imza, işlemlerinizi ıslak imza atarmış gibi yapabilmenizi, elektronik ortamlarda kimliğinizi kolayca kanıtlayabilmenizi sağlar. Mobil imza, elektronik belge imzalama, internet bankacılığı, kamu hizmetlerine erişme, e-ticaret gibi çeşitli işlemlerde kullanılabilir. Mobil imzanın en çok kullanıldığı yerler:

    • E-Devlet kapısı
    • İnternet bankacılığı
    • E-Belediye
    • Finans
    • Elektronik ticaret
    • Sosyal güvenlik uygulamaları

    Mobil imza, dijital belgelerin imzalanması gibi elektronik ortamlarda ıslak imza gerektiren işlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, e-Devlet Kapısı ve internet bankacılığına giriş için herkesçe kullanılıyor. e Devlet Mobil imza nedir, nasıl alınır, servis aboneliği ücreti ne kadardır gibi sıkça sorulan soruların yanıtını burada bulabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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