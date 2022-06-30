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    2022 Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

    Instagram'a ara vermek isteyenler için 2022 Instagram hesap dondurma linki burada! İşte Instagram geçici hesap dondurma için yapmanız gerekenler:                
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    Instagram hesap dondurma, Instagram'a ara vermek isteyen birçok kullanıcının merak ettiği bir konu. Zira Instagram uygulamasında geçici hesap kapatma özelliği bulunmuyor. Bu sebeple kullanıcılar geçici Instagram hesap dondurma işleminin nasıl yapıldığı arayışı içerisinde.

    Bizler de 2022 Instagram dondurma linki yardımıyla hem bilgisayardan hem de iOS ve Android telefonlardan Instagram hesabını askıya almayı sağlayan yöntemi 4 adımda sizler için derledik.

    4 adımda geçici Instagram hesap dondurma

    instagram hesap dondurma 2022
    Tam Boyutta Gör

    1. iOS/Android telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan şu linke tıklayınız: 2022 Instagram hesap dondurma linki
    2. Açılan ekrandan Instagram hesabınıza giriş yapın
    3. Ardından hesap kapatma sebebinizi seçerek, tekrardan Instagram şifrenizi girin
    4. "Hesabı Geçici Olarak Kapat" düğmesine bastıktan sonra Instagram hesap dondurma işlemi tamamlanmış olacak

    Instagram hesabı dondurma/kapatma süresi ne kadar?

    Yukarıdaki adımları izlediğiniz takdirde, Instagram hesabınız istediğiniz zaman dondurulur ve siz tekrardan aktif edene kadar gizli kalır. Ancak daha önce dondurulan ve tekrar aktif edilen bir hesabın ikinci kez dondurulabilmesi için 7 gün geçmesi beklenir.

    Instagram hesabı geçici olarak kapatılınca ne olur?

    Instagram hesabı dondurulduğunda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz tekrar giriş yaparak hesabınızı aktifleştirene kadar gizlenir.

    Geçici olarak dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

    Instagram dondurulan hesabı açmak için herhangi bir link bulunmamaktadır. Daha önce geçici olarak kapatılan bir Instagram hesabı, Instagram'a tekrardan giriş yapıldığında aktif hale gelir.

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    donanimhabercom Instagram

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    _Dominic_Toretto_ 23 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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