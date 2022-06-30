Instagram hesap dondurma, Instagram'a ara vermek isteyen birçok kullanıcının merak ettiği bir konu. Zira Instagram uygulamasında geçici hesap kapatma özelliği bulunmuyor. Bu sebeple kullanıcılar geçici Instagram hesap dondurma işleminin nasıl yapıldığı arayışı içerisinde.

Bizler de 2022 Instagram dondurma linki yardımıyla hem bilgisayardan hem de iOS ve Android telefonlardan Instagram hesabını askıya almayı sağlayan yöntemi 4 adımda sizler için derledik.

4 adımda geçici Instagram hesap dondurma

Tam Boyutta Gör

iOS/Android telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan şu linke tıklayınız: 2022 Instagram hesap dondurma linki Açılan ekrandan Instagram hesabınıza giriş yapın Ardından hesap kapatma sebebinizi seçerek, tekrardan Instagram şifrenizi girin "Hesabı Geçici Olarak Kapat" düğmesine bastıktan sonra Instagram hesap dondurma işlemi tamamlanmış olacak

Instagram hesabı dondurma/kapatma süresi ne kadar?

Yukarıdaki adımları izlediğiniz takdirde, Instagram hesabınız istediğiniz zaman dondurulur ve siz tekrardan aktif edene kadar gizli kalır. Ancak daha önce dondurulan ve tekrar aktif edilen bir hesabın ikinci kez dondurulabilmesi için 7 gün geçmesi beklenir.

Instagram hesap silme nasıl yapılır? 4 adımda IG hesap kapatma 2 ay önce eklendi

Instagram hesabı geçici olarak kapatılınca ne olur?

Instagram hesabı dondurulduğunda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz tekrar giriş yaparak hesabınızı aktifleştirene kadar gizlenir.

Geçici olarak dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

Instagram dondurulan hesabı açmak için herhangi bir link bulunmamaktadır. Daha önce geçici olarak kapatılan bir Instagram hesabı, Instagram'a tekrardan giriş yapıldığında aktif hale gelir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

2022 Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?