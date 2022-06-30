2022 Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

- 4 adımda geçici Instagram hesap dondurma
- Instagram hesabı dondurma/kapatma süresi ne kadar?
- Instagram hesabı geçici olarak kapatılınca ne olur?
- Geçici olarak dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?
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Instagram hesap dondurma, Instagram'a ara vermek isteyen birçok kullanıcının merak ettiği bir konu. Zira Instagram uygulamasında geçici hesap kapatma özelliği bulunmuyor. Bu sebeple kullanıcılar geçici Instagram hesap dondurma işleminin nasıl yapıldığı arayışı içerisinde.
Bizler de 2022 Instagram dondurma linki yardımıyla hem bilgisayardan hem de iOS ve Android telefonlardan Instagram hesabını askıya almayı sağlayan yöntemi 4 adımda sizler için derledik.
4 adımda geçici Instagram hesap dondurma
- iOS/Android telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan şu linke tıklayınız: 2022 Instagram hesap dondurma linki
- Açılan ekrandan Instagram hesabınıza giriş yapın
- Ardından hesap kapatma sebebinizi seçerek, tekrardan Instagram şifrenizi girin
- "Hesabı Geçici Olarak Kapat" düğmesine bastıktan sonra Instagram hesap dondurma işlemi tamamlanmış olacak
Instagram hesabı dondurma/kapatma süresi ne kadar?
Yukarıdaki adımları izlediğiniz takdirde, Instagram hesabınız istediğiniz zaman dondurulur ve siz tekrardan aktif edene kadar gizli kalır. Ancak daha önce dondurulan ve tekrar aktif edilen bir hesabın ikinci kez dondurulabilmesi için 7 gün geçmesi beklenir.
Instagram hesabı geçici olarak kapatılınca ne olur?
Instagram hesabı dondurulduğunda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz tekrar giriş yaparak hesabınızı aktifleştirene kadar gizlenir.
Geçici olarak dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?
Instagram dondurulan hesabı açmak için herhangi bir link bulunmamaktadır. Daha önce geçici olarak kapatılan bir Instagram hesabı, Instagram'a tekrardan giriş yapıldığında aktif hale gelir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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