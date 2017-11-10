İnce belli çay bardağı emojisi için #TEAmojiNOW kampanyası başladı

Kültürümüzün önemli nesnelerinden biri haline ince belli çay bardağının evrensel emoji listesine dahil edilmesi adına #TEAmojiNOW kampanyası başladı

Brand Week İstanbul 2017 etkinliğinde Çaykur tarafından başlatılan #TEAmojiNOW kampanyasına kısa sürede Twitter üzerinden binlerce twit atıldı. Etikete ünlü isimler ve markaların resmi hesapları da destek veriyor. Henüz Trend Topic listesine giremedi ancak bu hızla giderse TT olması muhtemel görünüyor.

"Neden Pizza Var Da Çay Yok?"

Çaykur, başlattığı kampanya ile ilgili olarak “Neden Sushi, hamburger, taco, pizza gibi ülkelerin simgesi haline gelmiş emojiler var da, ülkemizin simgesi haline gelmiş ince belli çay bardağı yok?" diyor.

Evrensel emojileri belirleyen Unicode oluşumuna yapılan başvurular olumlu sonuç verirse tıpkı pizza simgesi gibi ince belli çay bardağı da evrensel emoji haline gelecek.