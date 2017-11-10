Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnce belli çay bardağı emojisi için #TEAmojiNOW kampanyası başladı

Kültürümüzün özdeşleşen nesnelerinden çay ve ince belli çay bardağının emoji olması adına Twitter ve Facebook'ta #TEAmojiNOW kampanyası başladı. Etikete kısa sürede binlerce twit atıldı.
1 yıl
6,6b
1
28
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kültürümüzün önemli nesnelerinden biri haline ince belli çay bardağının evrensel emoji listesine dahil edilmesi adına #TEAmojiNOW kampanyası başladı

Brand Week İstanbul 2017 etkinliğinde Çaykur tarafından başlatılan #TEAmojiNOW kampanyasına kısa sürede Twitter üzerinden binlerce twit atıldı. Etikete ünlü isimler ve markaların resmi hesapları da destek veriyor. Henüz Trend Topic listesine giremedi ancak bu hızla giderse TT olması muhtemel görünüyor.

"Neden Pizza Var Da Çay Yok?"

Çaykur, başlattığı kampanya ile ilgili olarak “Neden Sushi, hamburger, taco, pizza gibi ülkelerin simgesi haline gelmiş emojiler var da, ülkemizin simgesi haline gelmiş ince belli çay bardağı yok?" diyor.

Evrensel emojileri belirleyen Unicode oluşumuna yapılan başvurular olumlu sonuç verirse tıpkı pizza simgesi gibi ince belli çay bardağı da evrensel emoji haline gelecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TearsForFears 1 yıl en beğenilen 3qzotix
3qzotix
Boş boş işlerle uğraşanların bile haberi yapılmaya başlandıysa forumun vay haline. Yakın bir zamanda popüler youtuberlerın koyduğu videolarda anasayfa haberlerinde görürüz artık.

Çaykur başlatmış kampanyayı ve herkes tweetlemiş destek vermiş bunun neresi boş haber? Senin şu yaptığın boş yorumu ne yapacağız?
3qzotixBoş boş işlerle uğraşanların bile haberi yapılmaya başlandıysa forumun vay haline. Yakın bir zamanda popüler youtuberlerın koyduğu vide...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3qzotix 1 yıl
Boş boş işlerle uğraşanların bile haberi yapılmaya başlandıysa forumun vay haline. Yakın bir zamanda popüler youtuberlerın koyduğu videolarda anasayfa haberlerinde görürüz artık.
Boş boş işlerle uğraşanların bile haberi yapılmaya başlandıysa forumun vay haline. Yakın bir zamanda popüler youtuberlerın koyduğu videolarda anasayfa haberleri...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 1 yıl
cidden bomboş işlerle uğraşıyor insanlar.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Müştemilat Bey 1 yıl
Abuk sabuk emojiler varken biizm cay bardagımız neden olmasın? Olmalı tabikide
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 1 yıl
Aynen ya ağız tadıyla mesajlarda çayımızı karıştıramıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 1 yıl
Kapasitesiz insanlar gelmiş, aynı anda bir kaç sorunla ilgilenebilen insanları eleştirip kınıyorlar. Az daha zorlasan hakarete girecekler.
.
Güzel kardeşim! Burada oldukça kaliteli ve kapasiteli insanlar olabiliyor. Umudunu yitirme.
.
Bu insanlar aynı anda ince belli bardak emojisi için de katkıda bulunabilir, cam filmine tepki ve görüş koyabilir, şehitler için ağlayabilir, zamları protesto edebilir, eğitimle ilgili konularda tepkisiz kalmayabilir... Hayata ait her detayda gerekince ağlayabilir, gerekince gülebilir.
.
Başkaları adına hareket ederken onları çocuk gibi yönlendirmek niyetiyle kınamak yerine kendi adına bir şeyler ortaya koy, proaktif davran ve örnek olarak teşvik et de öyle yönlendir.
.
Ama bana ne yapıp ne yapmayacağımı emredip durma!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eraglises 1 yıl
emojsi var artık diye zam yaparlar bunlar gerek yok

Çaykur Emoji 50 lira/kg
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spleace 1 yıl
Boş iş bunlar yazanlar aslında kendileri boş insanlar haberleri yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Böyle emojiyi kullanmak isterdim açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl
Milletin derdine bak arkadas. Biz benzine zammi lpg ye zammi dusunuyoruz....
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Treth 1 yıl 10ff
10ff
Milletin derdine bak arkadas. Biz benzine zammi lpg ye zammi dusunuyoruz....


Aynı anda sadece 1 işlem yapılabilir diye bir kanun yok.
Aynı anda binlerce iş bir anda yapılabilir. " O dururken şu bu dururken o niye yapılıyor " önermesi sadece saçmalıktan ibarettir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxbymanxx 1 yıl
Arkadaşlar "google'ın hamburger emojisi tartışma konusu oldu" başlıklı haberin altındaki yorumlara bakıyorum birde buradakine. Yani söyleyecek söz bulamıyorum, ne desem ne yapsam bilemedim. Başkasında olunca "aa adamların derdine bak hahaha 1.dünya ülkesi sorunları" şimdi bakıyorum "boş iş". Hayırlısı olsun
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 1 yıl xxbymanxx
xxbymanxx
Arkadaşlar "google'ın hamburger emojisi tartışma konusu oldu" başlıklı haberin altındaki yorumlara bakıyorum birde buradakine. Yani söyleyecek söz bulamıyorum, ne desem ne yapsam bilemedim. Başkasında olunca "aa adamların derdine bak hahaha 1.dünya ülkesi sorunları" şimdi bakıyorum "boş iş". Hayırlısı olsun

ülkenin bir ton ciddi derdi varken, böyle boş işlerle vakit harcanmaz. harcanmamalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 1 yıl
Emojilerin hepsinin atası Japon’ya olduğu için gerekli gereksiz bir sürü uzak doğu şeyi var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c moltisanti 1 yıl gun
aslında çay denince akla uzakdoğu gelmeli, olmalı bu emoji
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6595 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, twitter ve
10 etiket daha çay çay bardağı ince belli çay bardağı teamojinow çaykur sosyal medya Internet Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl İkinci el araçların kilometre bilgileri PTT mobil uygulamasından görüntülenebilecek 1 yıl Bill Gates dünyaya damga vuran Windows'u tam 34 yıl önce tanıttı 1 yıl Monster'dan mekanik klavyeli iki yeni notebook 1 yıl Çin'in Shenzhen şehrindeki bütün otobüsler elektrikle çalışacak 1 yıl Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Snap Inc., elde kalan Spectacles gözlükleri satmaya çalışacak 1 yıl Nvidia mali rekorlara doymuyor 1 yıl Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı 1 yıl Yüzde yüz eğitim bursu hediyeli e-Spor turnuvası başlıyor 1 yıl IBM dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını geliştirdi 1 yıl SteelSeries’den Arctis 3 Bluetooth kulaklık 1 yıl Alibaba 11.11'e rekorla başladı: 15 dakikada 5 milyar dolarlık satış 1 yıl Tıklama tabanlı aksiyon oyunu Tap Busters indirmeye sunuldu 1 yıl Tesla Model S 100D artık 0'dan 60 mph hıza 3,6 saniyede çıkıyor 1 yıl Apple, ABD'deki en ucuz enerji anlaşmalarından birine imza attı 1 yıl Kuantum bilgisayarları bitcoinin güvenliğini tehdit ediyor 1 yıl Ford fabrika işçilerine Iron Man tarzı dış iskelet giydirmeye başladı 1 yıl Daire başına birer otopark gösterme zorunluğu geliyor 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Murat Şen 1 yıl ABD’den F-35 savaş uçakları için kritik hamle 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN İnce belli çay bardağı emojisi için #TEAmojiNOW kampanyası başladı Sonraki Tesla, kullanıcı arayüzü operasyonlarının başına Microsoft'tan bir mühendis getirdi 1 yıl South Park’ın mobil oyunu South Park: Phone Destroyer çıktı 1 yıl Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme için hazırlıklar başladı 1 yıl Cryorig’den ilginç kasa tasarımı 1 yıl Samsung Galaxy S9 amiral gemisinin yonga seti duyuruldu 1 yıl God of War oyunu Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak 1 yıl Tablet pazarı son üç yıldır sürekli geriliyor 1 yıl 2500’den fazla web sitesi gizli kripto madencilik yapıyor 1 yıl sKan ile cilt kanserini kolayca tespit etmek mümkün 1 yıl Rusya'nın robot tankları insanlı tanklardan daha başarılı 1 yıl Apple kodlama eğitimini ABD dışına taşıyor 1 yıl TripAdvisor artık cinsel saldırı olaylarının yaşandığı otelleri işaretleyecek 1 yıl AMD GPU kullanan ilk Intel işlemci görüntülendi 1 yıl Windows 10'a AirDrop benzeri bir paylaşım özelliği geliyor 1 yıl Apple'ın Clips uygulaması TrueDepth kamera desteğiyle güncellendi 1 yıl Netflix ve Showtime'ın istediği diziyi Apple aldı 1 yıl Instagram Hikayeler geçmişe gidiyor 1 yıl "Türkiye de tehdit altında" Çin'in 2011'de fırlattığı uzay istasyonu Dünya'ya düşüyor 1 yıl Aorus RX580 XTR 8G incelemesi "En hızlı RX580 mi?" 1 yıl İngiliz istihbarat servisleri usulsüz izleme iddialarıyla hakim karşısında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim