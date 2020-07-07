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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, Türkiye'yi eleştiren Orta Doğu uzmanlarının devlet destekli kişiler olduğunu ifşa etti

    Türkiye'nin eleştiren bazı Orta Doğu uzmanlarının hesapları kapatıldı. The Daily Beast'in haberine göre bu kişiler devlet destekli ve tamamen sahte ad soyada sahip kişilerdi.
    2 gün
    6,5b
    2
    27
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Twitter, Türkiye'yi eleştiren Orta Doğu uzmanlarının devlet destekli kişiler olduğunu ifşa etti

    Twitter’da Orta Doğu bölgesine ilişkin analizler yapan ve Türkiye’yi eleştiren bazı popüler hesaplar engellendi. Twitter, bu hesapların kişisel hesap gibi gözüktü ancak ortak kullanılan hesap olduğu ve bu kişilerin devlet tarafından desteklendiğini gerekçe göstererek 16 farklı hesabı kapattı.

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    The Daily Beast’e konuşan Twitter yetkilisi, söz konusu hesapların devlet tarafından desteklendiğine dair ellerinde somut kanıt olduğunu söyledi. Platformu manipüle ettikleri ve spam politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri için engelleme kararı verildi.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor"

    Söz konusu devlet destekli hesaplar Birleşik Arap Emirlikleri’nden övgüyle bahsederken Türkiye, İran ve Katar’a yönelik ciddi eleştirilerde bulunuyordu. Bu hesaplardaki isim soyisimler sahte kişilerdi. Kendilerini Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde oturan danışmanlar ve gazeteciler olarak tanımladılar. Sahte linkedIn profili hazırladılar, sahte olduğu anlaşılamayacak profil resimleri kullandılar. Hesaplar kısa sürede kendine kitle oluşturdu ve çeşitli haber siteleri, kendilerinden makale hazırlamasını istediler. Bu sahte kişiler 46 farklı yayında 90 adet mmakale ve Orta Doğu analizleri yayınlandı. Twitter’ın bu kişilerin tamamen sahte kişiler olduğunu açıklamasıyla birlikte haber sitelerindeki makaleler de yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı.

    Arab Eye ve Persia Now isimli haber sitelerinin bu kişilerle bağlantılı ve site editörlerinin isim soyisimlerinin sahte olduğu belirtildi. Söz konusu sahte uzmanlar tarafından hazırlanan makalelerde Türkiye’nin Libya’daki adımlarını yoğun bir şekilde eleştirmiş ve Türkiye’nin Libya’daki iç savaşı körüklemeye çalıştığı iddia edilmişti. Bu kişilerin sahte kişile olduğunun anlaşılmasıyla birlikte makalelerin yayınlandığı sitelere bununla ilgili açıklama eklendi. Twitter, konu hakkında kapsamlı bir açıklama yayınlayacak ve elindeki bilgileri kamuyla paylaşacak. Sosyal medya, zaman zaman ülkeler tarafından manipüle edilebiliyor. Devlet destekli hesaplar tarafından yapılan bu manipülasyonda Türkiye, Katar ve İran hedef alındı.



    https://www.thedailybeast.com/right-wing-media-outlets-duped-by-a-middle-east-propaganda-campaign Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sonofmana (yasar toprak) 2 gün en beğenilen
    Bizdeki sahte Türkler gibi düşün . ABD ve Batı yalakası olanlar var ya.
    Yanıtla +32
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    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu Celonfix
    bizi kandıran yok, siz seküler z kuşagını manüple ediyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Yanfo (Yavuz ) 2 gün mokoko_TR
    böyle mi panpa?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    böyle mi panpa? ...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu Yanfo
    klasik z kuşagı fotoshopla sidik yarıştırıyor kandırılma yok iti it'e kırdırdık
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    LittleWorld (Little World) 2 sa. (düzenlendi)
    Yukarıda yorum yazanlar neyin kafasını yaşıyor yaw?



    Şu forumda okuma yazmayı düzgün bilen insan yok mu? :D



    Habere bak yorumlara bak ne alaka arkadaş ya şaka gibi.



    Hele ilk mesajı yazan ve + veren 17 kişi cidden muayene edilmeli zeka geriliği olabilir.



    Okuduğunu anlamayanlar için yine de yazalım kamu hizmeti olarak:



    TÜRKİYE KANDIRILMAMIŞ.



    ARAPLARIN, FRANSIZLARIN VS. AÇTIĞI, TÜRKİYEYİ KARALAYAN SAHTE KİMLİKLİ HESAPLAR KAPATILMIŞ.
    Yanıtla +1
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    ak_n (akın çetin) 3 sa.
    Dünya'da hiç bir ülkenin dostu yok hepsi çıkar peşinde ve hepsi birbirine potansiyel tehdit desek yeridir. Sanki herkes dost da hepsi sadece Türkiye'ye karşı düşmanmış algısından çıkılabilse ne bu sorunlar ne de provakasyonlar olurdu. Yüzyıllardır ülkeler birbirine karşı fitne fesat besler aa o rahatsız oldu aa bu rahatsız oldu o zaman doğru yoldayız algısından Allah aşkına çıkın ya. Doğrunun ne zaman taktir edildiği görülmüş. Sırf bu algı açığı yüzünden öyle bir kullandılar ki yolda yürürken ister istemez istikameti batıya doğru giden bile içimizdeki hain ilan edildi.
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    IamNotAHeRo (Max Payne) 6 sa.
    Var ya yatın kalkın reise dua edin, dua edin ki başta adam yoksa ülke nerelere sürüklenirdi kim bilir?
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    goenitz117 (Tunahan Taşcı) 6 sa.
    Twitter dan ummazdım iyi bir iş yaptı
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    lazer__ 1 gün
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    hopeyoung 1 gün
    Demek ki Twitterde Türkiye aleyhine çalışan klavyeşörler varmış. Hemen bir ayar getirilmeli.
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    Makarnacı321 1 gün
    Dışarıda 1000000000000000 hesap engellense ne olur ki?



    Içimizdeki leri ne yapacağız.



    Ne arap ne rus ne yunan ne cümle batılisi



    Iceridekilerin yanında halt yemiş. Peh.
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    Alqu 1 gün yeni yorumcu
    Yok öyle bir şey yalan büyük resimi görün ey Türk halkı yarın emevi camisinde namaz kılacağız o zaman utanırsınız bunlara.
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    sametbulut67 1 gün
    yine kandırıldık desenize :) 18 yıldır aktif olarak yapılan tek şey. Bizi kandırmaları
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    bizim devlet düşmanı içimizdeki hainler onlara inanarak neler yazdılar. kafa yokki , hatta kendi fikri bile yok ne okuyorsa inanıp devlete atıyorlar. koyun gibi güdülüyorlar haberleri yok
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6512 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    twitter, sosyal medya manipülasyonu ve
    5 etiket daha orta doğu birleşik arap emirlikleri Türkiye Haberleri engel Internet
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