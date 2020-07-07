Twitter, Türkiye'yi eleştiren Orta Doğu uzmanlarının devlet destekli kişiler olduğunu ifşa etti

Twitter’da Orta Doğu bölgesine ilişkin analizler yapan ve Türkiye’yi eleştiren bazı popüler hesaplar engellendi. Twitter, bu hesapların kişisel hesap gibi gözüktü ancak ortak kullanılan hesap olduğu ve bu kişilerin devlet tarafından desteklendiğini gerekçe göstererek 16 farklı hesabı kapattı.

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The Daily Beast’e konuşan Twitter yetkilisi, söz konusu hesapların devlet tarafından desteklendiğine dair ellerinde somut kanıt olduğunu söyledi. Platformu manipüle ettikleri ve spam politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri için engelleme kararı verildi.

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Söz konusu devlet destekli hesaplar Birleşik Arap Emirlikleri’nden övgüyle bahsederken Türkiye, İran ve Katar’a yönelik ciddi eleştirilerde bulunuyordu. Bu hesaplardaki isim soyisimler sahte kişilerdi. Kendilerini Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde oturan danışmanlar ve gazeteciler olarak tanımladılar. Sahte linkedIn profili hazırladılar, sahte olduğu anlaşılamayacak profil resimleri kullandılar. Hesaplar kısa sürede kendine kitle oluşturdu ve çeşitli haber siteleri, kendilerinden makale hazırlamasını istediler. Bu sahte kişiler 46 farklı yayında 90 adet mmakale ve Orta Doğu analizleri yayınlandı. Twitter’ın bu kişilerin tamamen sahte kişiler olduğunu açıklamasıyla birlikte haber sitelerindeki makaleler de yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı.

Arab Eye ve Persia Now isimli haber sitelerinin bu kişilerle bağlantılı ve site editörlerinin isim soyisimlerinin sahte olduğu belirtildi. Söz konusu sahte uzmanlar tarafından hazırlanan makalelerde Türkiye’nin Libya’daki adımlarını yoğun bir şekilde eleştirmiş ve Türkiye’nin Libya’daki iç savaşı körüklemeye çalıştığı iddia edilmişti. Bu kişilerin sahte kişile olduğunun anlaşılmasıyla birlikte makalelerin yayınlandığı sitelere bununla ilgili açıklama eklendi. Twitter, konu hakkında kapsamlı bir açıklama yayınlayacak ve elindeki bilgileri kamuyla paylaşacak. Sosyal medya, zaman zaman ülkeler tarafından manipüle edilebiliyor. Devlet destekli hesaplar tarafından yapılan bu manipülasyonda Türkiye, Katar ve İran hedef alındı.

https://www.thedailybeast.com/right-wing-media-outlets-duped-by-a-middle-east-propaganda-campaign

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