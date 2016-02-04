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Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı

Son dönemde teknoloji firmalarının dikkatini çeken orijinal içerik alanına Instagram da dahil oldu. İlk Instagram dizisi olan Shield 5'in şu ana kadar üç bölümü yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı
 Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların orijinal içerik alanında yakaladığı başarı, kendi video paylaşım platformları bulunan hemen hemen her şirketi harekete geçirdi. Amerikalı teknoloji devi Apple'ın orijinal diziler geliştirmeyi planladığının ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra, bu kez de Instagram cephesinden benzer bir haber geldi.
 Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, ilk orijinal dizisi olan Shield 5'ı geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladı. Hello Carter filmiyle tanınan Anthony Wilcox tarafından yazılan ve yönetilen dizi, 15 saniyelik 28 bölümden oluşuyor. Bu ay boyunca her gün bir bölümü Instagram üzerinden yayınlanacak olan dizinin, şimdiye kadar üç bölümü yayınlanmış durumda.
 
Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı
Magic City ve The Art of More gibi dizilerden tanıdığımız genç oyuncu Christian Cooke'un başrolünü üstlendiği Shield 5, kanlı bir elmas soygununun ardından yaşananları anlatıyor. Soygunla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan güvenlik görevlisi John Swift (Cooke), kendisini bir anda tehlikeli bir kedi fare oyununun içinde buluyor. Bir yandan polislerden, bir yandan da suçu üstüne atan suçlulardan kaçan Swift, yakalanmadan önce masumiyetini kanıtlamak zorunda.
Instagram tarafından "sosyal sinema" olarak nitelendirilen Shield 5, dizi dünyasında son dönemde yaşanan devrimin beraberinde getirdiği yeniliklerin en iyi örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde Snapchat ve Vimeo gibi servislerin de benzer içerikler yayınlaması bekleniyor.

http://deadline.com/2016/02/scripted-series-shielf-5-to-bow-using-instagram-1201694503/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dodge 3 yıl
Daha neler göreceğiz bakalım.
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alper-tgn 3 yıl
Harbiden 10-15 saniyelik videolarla bölüm bitmez ömür biter
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asosyal adam 3 yıl
çok uzun olmuş 2. saniyede sıkılıp kapadım
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Lionel Fusco 3 yıl
Yakında bende dizi çekecem.


Instagram, Sony falan bu sektöre girdiler ama çok saçma. Herkes kendi işini yapsın.
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Casper0416 3 yıl Lionel Fusco
Lionel Fusco

Yakında bende dizi çekecem.


Instagram, Sony falan bu sektöre girdiler ama çok saçma. Herkes kendi işini yapsın.

Instagram için saçma ama sony için niye saçma olsun adamlar zaten Sinema sektöründe en büyük şirketler arasında dizi .ekmesi saçma değil yani
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HeLLsTeR 3 yıl
Hayırlısı olsun ne diyelim
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V4LKyR 3 yıl
Asdhjksajdsa bu nasıl iş? :D
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mcquazer 3 yıl
güzel bence christian reyiz üstesinden gelir
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