Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı

Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların orijinal içerik alanında yakaladığı başarı, kendi video paylaşım platformları bulunan hemen hemen her şirketi harekete geçirdi. Amerikalı teknoloji devi Apple'ın orijinal diziler geliştirmeyi planladığının ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra, bu kez de Instagram cephesinden benzer bir haber geldi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, ilk orijinal dizisi olan Shield 5'ı geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladı. Hello Carter filmiyle tanınan Anthony Wilcox tarafından yazılan ve yönetilen dizi, 15 saniyelik 28 bölümden oluşuyor. Bu ay boyunca her gün bir bölümü Instagram üzerinden yayınlanacak olan dizinin, şimdiye kadar üç bölümü yayınlanmış durumda.

Magic City ve The Art of More gibi dizilerden tanıdığımız genç oyuncu Christian Cooke'un başrolünü üstlendiği Shield 5, kanlı bir elmas soygununun ardından yaşananları anlatıyor. Soygunla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan güvenlik görevlisi John Swift (Cooke), kendisini bir anda tehlikeli bir kedi fare oyununun içinde buluyor. Bir yandan polislerden, bir yandan da suçu üstüne atan suçlulardan kaçan Swift, yakalanmadan önce masumiyetini kanıtlamak zorunda.

Instagram tarafından "sosyal sinema" olarak nitelendirilen Shield 5, dizi dünyasında son dönemde yaşanan devrimin beraberinde getirdiği yeniliklerin en iyi örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde Snapchat ve Vimeo gibi servislerin de benzer içerikler yayınlaması bekleniyor.

