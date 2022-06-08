Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram'ın "profiline tuttur" özelliği genel kullanıma sunuldu

    Instagram, kullanıcıların başkalarının görmesini istedikleri gönderileri öne çıkarmalarına olanak sağlayacak profiline tuttur özelliğini genel kullanıma açtı.  
    Oy Ver

    Instagram'ın 'profiline tuttur' özelliği genel kullanıma sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Instagram geçtiğimiz Nisan ayında gönderileri profile tutturma işlevini test etmeye başlamıştı. Kullanıcıların en sevdiği gönderileri profil ızgarasının üst kısmında sabitlemesine olanak sağlayan bu özellik genel kullanıma sunuldu.

    Popüler sosyal medya platformu artık profilinizin üst kısmına üç adede kadar gönderi veya Reels sabitlemenize izin veriyor. Bunun için ilgili gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunarak "profiline tuttur" seçeneğini seçmeniz yeterli.

    Instagram'ın 'profiline tuttur' özelliği genel kullanıma sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    İlk olarak Ocak ayında keşfedildi

    Profiline tuttur ilk olarak Ocak ayında tersine mühendislik uzmanı Allesandro Paluzzi, tarafından ortaya çıkarılmıştı. Instagramın genel kullanıma açtığı özellik kullanıcıların başkalarının görmesini istedikleri gönderileri öne çıkarmalarını sağlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    HA-DH 3 saat önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız