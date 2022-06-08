Instagram'ın 'profiline tuttur' özelliği genel kullanıma sunuldu

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Instagram geçtiğimiz Nisan ayında gönderileri profile tutturma işlevini test etmeye başlamıştı. Kullanıcıların en sevdiği gönderileri profil ızgarasının üst kısmında sabitlemesine olanak sağlayan bu özellik genel kullanıma sunuldu.

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Popüler sosyal medya platformu artık profilinizin üst kısmına üç adede kadar gönderi veya Reels sabitlemenize izin veriyor. Bunun için ilgili gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunarak "profiline tuttur" seçeneğini seçmeniz yeterli.

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İlk olarak Ocak ayında keşfedildi

Profiline tuttur ilk olarak Ocak ayında tersine mühendislik uzmanı Allesandro Paluzzi, tarafından ortaya çıkarılmıştı. Instagramın genel kullanıma açtığı özellik kullanıcıların başkalarının görmesini istedikleri gönderileri öne çıkarmalarını sağlayacak.

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