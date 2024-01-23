Telegram'a tek seferlik sesli ve görüntülü mesajlar geldi

Telegram, Ocak ayı güncellemesiyle bir kez görüntülendikten sonra kaybolan sesli ve görüntülü mesajlar, video veya sesli mesaj gönderirken kaydı durdurma ve okunma süresi kontrolleri dahil bir dizi yeni özelliği kullanıma sunuyor. Bunlardan en önemlisi; WhatsApp’ın popüler özelliklerinden biri olan; tek seferlik sesli mesaj gönderme.
Telegram tek seferlik sesli mesaj gönderme
Telegram, geçtiğimiz yıl Eylül ayı güncellemesiyle bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve video paylaşma özelliğini sunmuştu. Şimdi bu özelik, sesli ve görüntülü mesajları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bir kez görüntülendikten sonra kaybolan sesli ve video mesaj gönderme adımları WhatsApp’tan çok farklı değil. Telegram’da tek seferlik sesli ve görüntülü mesaj göndermek için şu adımlar izleniyor:
- Sohbet ekranında mikrofon simgesine dokunun.
- Sesli mesaj kaydı başlayacaktır.
- Yukarı kaydırın.
- Bir kez görüntüle simgesine basın.
- Ok işaretine dokunarak paylaşın.
Telegram, aynı menüden sesli ve görüntülü mesajlar için kaydı duraklatma ve devam ettirme seçeneği de sunuyor.
Mesajlaşma uygulaması, kullanıcılara artık özel konuşmaları üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Birebir özel sohbetlerde artık kullanıcılar, alıcının mesajlarını ne zaman okuduğunu görebilecek. Ek gizliliğe değer verenler için bu özellik ayarlardan devre dışı bırakılabiliyor.
Telegram Premium'a özel yeni özellikler
Telegram, premium kullanıcılarına özel özellikler sunmaya devam ediyor. Premium kullanıcılar artık, herkese açık olarak paylaşıldığında başka birinin okuma süresini görüntüleme seçeneğini korurken kendi okuma sürelerini gizleme olanağına da sahip.
Yine premium kullanıcılar artık kendileriyle konuşmayı ilk kimin başlatabileceğini seçerek mesajlaşma deneyimlerini özelleştirebiliyor. Seçenekler arasında "Herkes" veya daha kısıtlı bir ayar olan "Kişilerim ve Premium Kullanıcılar" yer alıyor.
Telegram'ın yeni özellikleri, kullanıcı deneyimini ve gizliliğini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi son güncellemenin ardından geldi. Geçtiğimiz ay uygulama, kanal keşfini ve özelleştirmeyi kolaylaştıracak özelliklerin yanı sıra cihazın pilini daha az tüketecek şekilde tasarlanan uçtan uca şifrelemeli iyileştirilmiş aramaları tanıttı. Telegram, ayrıca dikkatini botlara çevirdi; botların mesajlara tepki vermesini, tepkileri, alıntıları ve bağlantıları yönetmesini ve hatta diğer sohbetlere veya konulara yanıt göndermesini sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.