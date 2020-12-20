Instagram'in Tiktok benzeri kısa video özelliği Reels’a kişi etiketleri geliyor

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Instagram’in Çinli kısa video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok’a rakip olarak kullanıma sunduğu kısa video özelliği Reels’a her geçen gün daha kullanışlı hale gelmesini sağlayacak yeni özellikler ekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Bir Facebook hatası, Instagram kullanıcılarının bazı kişisel bilgilerini ortaya çıkardı"

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Popüler uygulamalara gelecek olan yeni özellikler, iyileştirmeler hakkında bilgi toplayarak internet kullanıcılarıyla paylaşan uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı son görsel Reels videolarına kişi etiketlerinin geleceğini ortaya koyuyor.

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Kullanıcılar bugüne kadar Reels paylaşımlarına, videoda bulunan veyahut videoyu görmesini istedikleri kullanıcıları etiketleyemiyorlardı, gelecek güncelleme ile birlikte etiketleyebilmeye başlayacaklar.

Kişi etiketleme seçeneği kullanıcıların Reels videolarını post olarak akışlarında da paylaşabilmelerini sağlayan “Akışta Paylaş” seçeneğinin hemen altında yer alacak.

Şu an test aşamasında olan kişi etiketlerinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

https://www.digitalinformationworld.com/2020/12/instagram-is-testing-new-feature-for.html

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