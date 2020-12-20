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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'in Tiktok benzeri kısa video özelliği Reels’a kişi etiketleri geliyor

    Instagram Reels'a kişi etiketleri geliyor. Kullanıcılar artık Reels paylaşımlarına videodaki kişileri veya videoyu görmesini istedikleri kişileri etiketleyebilecekler.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Instagram'in Tiktok benzeri kısa video özelliği Reels’a kişi etiketleri geliyor
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    Instagram’in Çinli kısa video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok’a rakip olarak kullanıma sunduğu kısa video özelliği Reels’a her geçen gün daha kullanışlı hale gelmesini sağlayacak yeni özellikler ekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Bir Facebook hatası, Instagram kullanıcılarının bazı kişisel bilgilerini ortaya çıkardı"

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    Popüler uygulamalara gelecek olan yeni özellikler, iyileştirmeler hakkında bilgi toplayarak internet kullanıcılarıyla paylaşan uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı son görsel Reels videolarına kişi etiketlerinin geleceğini ortaya koyuyor.

    Instagram'in Tiktok benzeri kısa video özelliği Reels’a kişi etiketleri geliyor
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    Kullanıcılar bugüne kadar Reels paylaşımlarına, videoda bulunan veyahut videoyu görmesini istedikleri kullanıcıları etiketleyemiyorlardı, gelecek güncelleme ile birlikte etiketleyebilmeye başlayacaklar.

    Kişi etiketleme seçeneği kullanıcıların Reels videolarını post olarak akışlarında da paylaşabilmelerini sağlayan “Akışta Paylaş” seçeneğinin hemen altında yer alacak.

    Şu an test aşamasında olan kişi etiketlerinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.



    https://www.digitalinformationworld.com/2020/12/instagram-is-testing-new-feature-for.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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