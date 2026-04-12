    WhatsApp durum güncellemelerine yeni özellikler geldi

    WhatsApp durum güncellemeleri için gelen yeni açıklama ekranı, bilinmeyen numaralarla etkileşimleri netleştiriyor. İşte durum güncellemelerine gelen yeni özelliklerin detayları:

    WhatsApp durum güncellemeleri için yeni bir açıklama özelliğini test etmeye başladı. Android beta kullanıcılarına sunulan bu güncelleme, kullanıcıların rehberlerinde kayıtlı olmayan numaralardan neden durum güncellemeleri gördüğünü daha şeffaf biçimde açıklamayı hedefliyor. Uygulama, özellikle son mesajlaşma veya arama geçmişine dayalı olarak bu içeriklerin neden göründüğünü bir giriş ekranı aracılığıyla kullanıcıya aktarıyor.

    İşte WhatsApp durum güncellemelerine gelen yemi özellikler:

    Yeni özellikle birlikte WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen durum güncellemelerinin aslında tamamen rastgele olmadığını vurguluyor. Sistem, kullanıcıların son dönemde iletişim kurduğu kişilerle olan etkileşimlerini temel alarak bu içerikleri görünür hale getiriyor. Örneğin, kısa süre önce mesaj gönderilen ya da arama yapılan bir numara, rehbere kaydedilmemiş olsa bile durum güncellemesi paylaşabiliyor ve bu içerik kullanıcıya gösterilebiliyor.

    Bu değişikliğe rağmen şirket, gizlilik ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını özellikle vurguluyor. Kullanıcılar hâlâ durum güncellemelerini kimlerin görebileceğini belirleme konusunda tam kontrole sahip. Eğer bir kullanıcı, rehberinde kayıtlı olmayan birinden durum güncellemesi görüyorsa, bu durum karşı tarafın numarayı kaydetmiş olması ve gizlilik ayarlarının buna izin vermesiyle açıklanıyor. Bu da çift taraflı bir görünürlük mekanizmasının devrede olduğunu gösteriyor.

    Öte yandan WhatsApp, durum güncellemelerinin uygulama içindeki konumunu da yeniden düşünmeye başladı. Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik, durum güncellemelerini Sohbetler sekmesinin üst kısmına taşıyarak erişimi hızlandırmak. Mevcut yapıda kullanıcıların Güncellemeler sekmesine gitmesi gerekirken, yeni tasarım bu içeriği doğrudan ana ekranın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım, sosyal medya uygulamalarındaki hikâyeler formatının daha görünür hale getirilmesine benzer bir evrimi işaret ediyor.

    Planlanan arayüz değişikliğiyle birlikte kullanıcıların durum güncellemelerine erişimi daha akıcı hale gelecek. Sohbetler sekmesinde yer alacak bir gezinme çubuğu üzerinden, en sık etkileşim kurulan kişilerin paylaşımları öncelikli olarak gösterilecek. Bu sıralama sistemi, içeriklerin önem derecesine göre sunulmasını sağlayarak zaman yönetimi açısından avantaj sunabilir. Aynı zamanda, sessize alınan kişilerin güncellemelerine erişim için ayrı bir alan sunulması, mevcut kontrol mekanizmalarının korunacağını gösteriyor. 

    Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-26-14-9-whats-new/ https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-is-testing-status-updates-in-the-chats-tab/
