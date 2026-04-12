WhatsApp durum güncellemelerine yeni özellikler geldi

İşte WhatsApp durum güncellemelerine gelen yemi özellikler:
Yeni özellikle birlikte WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen durum güncellemelerinin aslında tamamen rastgele olmadığını vurguluyor. Sistem, kullanıcıların son dönemde iletişim kurduğu kişilerle olan etkileşimlerini temel alarak bu içerikleri görünür hale getiriyor. Örneğin, kısa süre önce mesaj gönderilen ya da arama yapılan bir numara, rehbere kaydedilmemiş olsa bile durum güncellemesi paylaşabiliyor ve bu içerik kullanıcıya gösterilebiliyor.
Bu değişikliğe rağmen şirket, gizlilik ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını özellikle vurguluyor. Kullanıcılar hâlâ durum güncellemelerini kimlerin görebileceğini belirleme konusunda tam kontrole sahip. Eğer bir kullanıcı, rehberinde kayıtlı olmayan birinden durum güncellemesi görüyorsa, bu durum karşı tarafın numarayı kaydetmiş olması ve gizlilik ayarlarının buna izin vermesiyle açıklanıyor. Bu da çift taraflı bir görünürlük mekanizmasının devrede olduğunu gösteriyor.
Planlanan arayüz değişikliğiyle birlikte kullanıcıların durum güncellemelerine erişimi daha akıcı hale gelecek. Sohbetler sekmesinde yer alacak bir gezinme çubuğu üzerinden, en sık etkileşim kurulan kişilerin paylaşımları öncelikli olarak gösterilecek. Bu sıralama sistemi, içeriklerin önem derecesine göre sunulmasını sağlayarak zaman yönetimi açısından avantaj sunabilir. Aynı zamanda, sessize alınan kişilerin güncellemelerine erişim için ayrı bir alan sunulması, mevcut kontrol mekanizmalarının korunacağını gösteriyor.Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-26-14-9-whats-new/ https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-is-testing-status-updates-in-the-chats-tab/
[resim]
