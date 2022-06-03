Instagram, kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak için Amber Alerts gösterecek

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Instagram, kayıp çocukların yerinin tespit edilmesine yardımcı olmaları için kullanıcılarına Amber Alerts göstermeye başlıyor. Yerel kolluk kuvvetleri tarafından bir Amber Alerts etkinleştirildiğinde belirlenen arama alanında yer alan kullanıcılar, akışlarında bir bilgilendirme uyarısı görecekler.

Kayıp çocuklar hızla bulanabilir

Instagram, bu uyarıların nadir ve arama alanına özel olacağını söyledi. Platform, bu uyarıları kime göstereceğini anlamak için kullanıcıların profilinde listelediği şehir, IP adresi ve konum servisleri (etkinleştirilmişse) dahil olmak üzere çeşitli bilgileri kullanacak.

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Uyarılar, uygulamada bir bildirim olarak değil fotoğraf, açıklama, kaçırılmanın yeri ve sağlanabilecek diğer mevcut bilgiler gibi kayıp çocukla ilgili önemli ayrıntılarla birlikte akışta görünecek. Kullanıcılar, mevcut durumu yaymak için uyarıyı arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Ayrıca, konuya dair bilgisi olanlar için ulaşabilecekleri bir telefon numarası da yer alacak.

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Instagram, Amber Alerts'i kullanıma sundu. Bu uyarılar dünya çapında 25 ülkede aktif olacak bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Şirket, bu özelliği daha fazla ülkeye getirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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