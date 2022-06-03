Instagram, kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak için Amber Alerts gösterecek

Instagram, kayıp çocukların yerinin tespit edilmesine yardımcı olmaları için kullanıcılarına Amber Alerts göstermeye başlıyor. Yerel kolluk kuvvetleri tarafından bir Amber Alerts etkinleştirildiğinde belirlenen arama alanında yer alan kullanıcılar, akışlarında bir bilgilendirme uyarısı görecekler.
Kayıp çocuklar hızla bulanabilir
Instagram, bu uyarıların nadir ve arama alanına özel olacağını söyledi. Platform, bu uyarıları kime göstereceğini anlamak için kullanıcıların profilinde listelediği şehir, IP adresi ve konum servisleri (etkinleştirilmişse) dahil olmak üzere çeşitli bilgileri kullanacak.
Uyarılar, uygulamada bir bildirim olarak değil fotoğraf, açıklama, kaçırılmanın yeri ve sağlanabilecek diğer mevcut bilgiler gibi kayıp çocukla ilgili önemli ayrıntılarla birlikte akışta görünecek. Kullanıcılar, mevcut durumu yaymak için uyarıyı arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Ayrıca, konuya dair bilgisi olanlar için ulaşabilecekleri bir telefon numarası da yer alacak.
Instagram, Amber Alerts'i kullanıma sundu. Bu uyarılar dünya çapında 25 ülkede aktif olacak bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Şirket, bu özelliği daha fazla ülkeye getirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Kaynakça https://www.engadget.com/instagram-amber-alerts-130057891.html https://about.fb.com/news/2022/06/launching-amber-alerts-on-instagram/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.