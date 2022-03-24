Instagram, kronolojik sıralama özelliğini yeniden kullanıma sunuyor

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Instagram CEO’su Adam Mosseri, yaptığı paylaşımda kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliğin erişime sunulduğunu söyledi. Yeniden kullanıma sunulan kronolojik sıralamanın geri gelmesi kullanıcıları oldukça sevindirecek. Her ne kadar eski sürüm, algoritmasından ötürü beklentileri karşılayamamış olsa da Mosseri yaptığı paylaşımda, Instagram algoritmasının değiştiğini söyledi.

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Favoriler ve Takip Edilenler isimli iki farklı seçeneğiyle kronolojik sıralama özelliği geri geldi

Meta'ya ait popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özellik geri geliyor. Meta yaptığı açıklamada kronolojik sıralama özelliğinin yeniden erişime sunulduğunu söyledi. Kronolojik haber akışı özelliği 2 farklı seçenek ile karşımıza çıkıyor: Favoriler ve Takip Edilenler.

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Instagram kullanıcıları, takip ettikleri 50 adede kadar hesabı, Favoriler listesine ekleyebilecek ve daha sonradan değiştirilebilecek. Instagram yaptığı açıklamalara, Favoriler listenize bir kişi eklediğinizde veya çıkardığınızda o kullanıcıya bildirim gitmeyeceğini ekledi.

Uygulamadaki sol üst köşede bulunan Instagram yazısına tıklayarak bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer bu özelliği kullanamıyorsanız uygulamayı güncelleyin ve tekrar deneyin.

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