WhatsApp, mesajlara emojilerle tepki verme özelliği getiriyor

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Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün geçtikçe kendini geliştirmeye devam ediyor. Yeni özelliklerini ilk beta sürümüyle paylaşan WhatsApp, şimdilerde yeni bir özelliği beta sürümündeki kullanıcılara sundu. Yakında beta sürümünden çıkıp uygulamada aktif bir şekilde kullanılması beklenen mesajlara emojilerle tepki verme özelliği, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özellikti.

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WhatsApp, beta sürümü için mesajlara emojilerle tepki verebilme özelliğini kullanıma sundu

İlk olarak WABetaInfo tarafından tespit edilen, mesajlara emojilerle tepki verebilme özelliği WhatsApp beta for Android 2.22.8.3 sürümüyle kullanıcılara sunuldu. Şu an için yalnızca sınırlı sayıda beta test kullanıcısının erişebildiği özelliğin yakın zamanda tüm WhatsApp kullanıcılarının erişimine sunulması bekleniyor.

Şimdilik kullanıcılar mesajlara altı tane farklı emojiyle tepki verebiliyor. Bu emoji tepkileri arasında Beğeni (Like), Sevgi (Love), Kahkaha (Laugh), Şaşkın (Suprised), Üzgün (Sad) ve Teşekkür (Thanks) bulunuyor. Şimdilik emoji tepkileri bunlarla sınırlı olsada ileride daha fazla emoji tepkilerinin kullanıma sunulması bekleniyor.

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