Instagram Lite uygulaması kapatıldı

Instagram’ın düşük donanımlı cihazlara ve internet bağlantısı iyi olmayan bölgelere hitap eden uygulaması Instagram Lite kapatıldı. Uygulamanın kullanıcıları, tam sürüme ya da mobil web arayüzüne geçmek zorunda kaldı.

İlk olarak 2018 yılında Meksika'da kullanıma sunulan uygulama, 573KB boyuta sahipti ve kısa süre sonra Kenya, Peru ve Filipinler’de de kullanıma sunuldu. Android Police tarafından yazılan rapora göre uygulama, 12 Nisan’da Play Store’dan kaldırıldı. Bugün ise kullanıcılara diğer kanallara geçmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

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TechCrunch’a Facebook tarafından yapılan açıklamada yetkilinin ifadesi şu sözlere yer verdi: “Instagram Lite uygulamasının testini sonlandırıyoruz. Kullanıcılar, Instagram’ın son sürümünü kullanarak insanlarla ve sevdiği şeylerle bağlantıya geçebilir.”

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Facebook açıklamanın diğer kısmında bu Lite uygulamadan elde ettiği verilerle yeni bir tane geliştireceğini belirtti fakat yeni Instagram Lite için hiçbir tarih vermedi.

Tam Boyutta Gör

Instagram’ın Lite uygulaması, alanında tek olmaktan tabii ki çok uzak. Uber, Tinder, Spotify gibi hizmetler de Lite uygulamalarını kullanıcılara sunarak düşük donanımlı cihazlara ve bağlantısı zayıf bölgelere hitap ederken Google, Go ekine sahip uygulamalarıyla kullanıcılara hemen hemen tüm hizmetlerini daha basit şekilde sunuyor.

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