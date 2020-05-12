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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram Lite uygulaması kapatıldı

    Instagram'ın düşük donanımlı cihazlar ve internet bağlantısı kötü bölgeler için kullanıma sunduğu fakat şimdi adını test olarak koyduğu uygulaması Instagram Lite, kullanımdan kaldırıldı.
    4 gün
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Instagram Lite uygulaması kapatıldı

    Instagram’ın düşük donanımlı cihazlara ve internet bağlantısı iyi olmayan bölgelere hitap eden uygulaması Instagram Lite kapatıldı. Uygulamanın kullanıcıları, tam sürüme ya da mobil web arayüzüne geçmek zorunda kaldı. 

    İlk olarak 2018 yılında Meksika'da kullanıma sunulan uygulama, 573KB boyuta sahipti ve kısa süre sonra Kenya, Peru ve Filipinler’de de kullanıma sunuldu. Android Police tarafından yazılan rapora göre uygulama, 12 Nisan’da Play Store’dan kaldırıldı. Bugün ise kullanıcılara diğer kanallara geçmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

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    TechCrunch’a Facebook tarafından yapılan açıklamada yetkilinin ifadesi şu sözlere yer verdi: “Instagram Lite uygulamasının testini sonlandırıyoruz. Kullanıcılar, Instagram’ın son sürümünü kullanarak insanlarla ve sevdiği şeylerle bağlantıya geçebilir.”

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    Facebook açıklamanın diğer kısmında bu Lite uygulamadan elde ettiği verilerle yeni bir tane geliştireceğini belirtti fakat yeni Instagram Lite için hiçbir tarih vermedi.

    Instagram Lite uygulaması kapatıldı
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    Instagram’ın Lite uygulaması, alanında tek olmaktan tabii ki çok uzak. Uber, Tinder, Spotify gibi hizmetler de Lite uygulamalarını kullanıcılara sunarak düşük donanımlı cihazlara ve bağlantısı zayıf bölgelere hitap ederken Google, Go ekine sahip uygulamalarıyla kullanıcılara hemen hemen tüm hizmetlerini daha basit şekilde sunuyor. 



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    Darkus Hydranoid (Darkus Alpha Hydranoid) 4 gün en beğenilen
    İnstagram lite mi vardı?
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    emirugur27 3 gün
    çok sık kullanıyorum instagramı ama Lite olanını ilk defa duydum ben
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    Paetzold (R S) 3 gün
    Uygulamayı kullanmayan biri olarak bende ilk defa duyuyorum
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    Darkus Hydranoid (Darkus Alpha Hydranoid) 4 gün en beğenilen
    İnstagram lite mi vardı?
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    Rammercan ( Rammercan) 4 gün
    Kendi internetimiz. İle İnstagramda gezemiyorduk apk lite kurmustuk onuda kaldırdınız ulan instagramin veri harcamasini azaltin ozaman 10 gb interneti tek bitiriyor nerdeyse gitmesin net diye giremiyoruzda illla wifidemi kullanalim lanet uygulamayi
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Darkus Hydranoid (Darkus Alpha Hydranoid) 4 gün Rammercan
    Böyle bi uygulama iphone için varmıydı?

    Ve interneti daha mı az harcıyordu?
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