Avatar'ın devam filmleri 1 milyar dolar bütçeyle hazırlanıyor

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James Cameron'un yeni Avatar filmleri çılgın bir bütçeyle hazırlanıyor. Deadline tarafından bugün yapılan habere göre yapımcı stüdyo Disney, devam filmleri için toplamda yaklaşık 1 milyar dolarlık bütçeyi gözden çıkarmış durumda.

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Ünlü yönetmen James Cameron şu anda Avatar 2-3-4-5 olmak üzere dört farklı devam filmi üzerinde çalışıyor. Her bir film için ortalama 250 milyon dolarlık bir bütçe öngörülmüş. Ancak ilerleyen süreçte bu rakamların artabileceği de belirtiliyor, yani 1 milyar dolarlık bütçe şu anda minimum seviye olarak belirlenmiş.

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2009 yılında vizyona giren Avatar filmi, kullandığı müthiş teknolojilerle sinemanın en etkileyici filmlerinden birisi olmayı başarmıştı. Bugün birçoğumuz hoşlanmıyoruz ancak 3 boyutlu sinema kültürünü dünyaya tanıtan film de hatırlayacağınız gibi Avatar'dı. James Cameron ismi, 3 boyut teknolojisi ve müthiş görselliğiyle o dönemler tüm dünyayı kasıp kavuran Avatar, 2,77 milyar dolarlık gişe yaparak tarihin en çok hasılat elde eden filmi olmayı başarmıştı.

Avatar 2'nin çekimleri yakında devam edebilir

Pandemi öncesinde Avatar 2'nin çekimleri Yeni Zelanda'da devam ediyordu. Yeni Zelanda'da şu anda salgın neredeyse tamamıyla kontrol altına alınmış durumda. Bölgede yapılacak olan film ve TV prodüksiyonlarının da yakında devam edebileceği açıklandı. Avatar 2 haricinde ayrıca Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri de yine Yeni Zelanda'da yapılıyordu.

Avatar 2'nin prodüksiyon sürecinde birkaç aylık bir erteleme olacak. Bu durum vizyon tarihini etkileyecek mi şu anda bilmiyoruz. Devam filmlerinin planlanan vizyon tarihleri şöyle:

17 Aralık 2021 - Avatar 2

22 Aralık 2023 - Avatar 3

19 Aralık 2025 - Avatar 4

17 Aralık 2027 - Avatar 5

Avatar 2'nin su altı çekimlerinden görüntüler:

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