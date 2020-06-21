Instagram Rusya’da hesaplara kimlik doğrulaması yapmaya başlayacak

Sosyal medya ağlarını kullanarak hükümetlerin halkları manipüle ettiği zamanımızın bilinen bir gerçeği ve firmalar, bu durumla mücadele etmek için çeşitli hamleler yapıyorlar. Bu firmaların arasına Twitter’dan sonra Facebook da katıldı ve ortaya çıkana göre hesaplara kimlik doğrulaması yapılmaya başlanacak.

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Halkı kışkırtmak için toplu olarak paylaşılan fotoğraflar, Instagram’ın hükümetlerin faydasına kullanılmasına imkan sağlıyordu ve bu durumu engellemek için Instagram, artık kimlik doğrulaması isteyecek. Tersine mühendislik yaparak uygulamaların yapılarını inceleyen Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarıldığı şekilde Instagram’ın doğrulaması iki mekanizmadan oluşacak. İlki devlet tarafından verilen kimliğin fotoğrafını yüklemek, ikincisi ise o an yeni bir selfie videosu kaydetmek olacak. Bu içerikler yüksek ihtimalle gerçek moderatörler tarafından onaylanacak.

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Facebook, bu toplanan verilerin hiçbir yerde paylaşılmayacağını ve 30 gün sonra silineceğini de taahhüt ediyor. Şimdilik sistemin sadece büyük sayıda kullanıcıya erişimi olan hesaplara uygulanacağı tahmin edilse de durum değişerek benzer yönetim şekillerine sahip ülkelerde yer alan herkes için zorunlu hâle getirilebilir.

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