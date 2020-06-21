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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram Rusya’da hesaplara kimlik doğrulaması yapmaya başlayacak

    Instagram üzerinde hükümet yanlısı paylaşımlar ile halkı bölen veya istenildiği gibi yönlendiren hesaplar, kimlik doğrulamasına tâbi olacak ve iki aşamalı sistemden geçmeleri gerekecek.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Sosyal medya ağlarını kullanarak hükümetlerin halkları manipüle ettiği zamanımızın bilinen bir gerçeği ve firmalar, bu durumla mücadele etmek için çeşitli hamleler yapıyorlar. Bu firmaların arasına Twitter’dan sonra Facebook da katıldı ve ortaya çıkana göre hesaplara kimlik doğrulaması yapılmaya başlanacak.

    Instagram Rusya’da hesaplara kimlik doğrulaması yapmaya başlayacak
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    Halkı kışkırtmak için toplu olarak paylaşılan fotoğraflar, Instagram’ın hükümetlerin faydasına kullanılmasına imkan sağlıyordu ve bu durumu engellemek için Instagram, artık kimlik doğrulaması isteyecek. Tersine mühendislik yaparak uygulamaların yapılarını inceleyen Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarıldığı şekilde Instagram’ın doğrulaması iki mekanizmadan oluşacak. İlki devlet tarafından verilen kimliğin fotoğrafını yüklemek, ikincisi ise o an yeni bir selfie videosu kaydetmek olacak. Bu içerikler yüksek ihtimalle gerçek moderatörler tarafından onaylanacak. 

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    Facebook, bu toplanan verilerin hiçbir yerde paylaşılmayacağını ve 30 gün sonra silineceğini de taahhüt ediyor. Şimdilik sistemin sadece büyük sayıda kullanıcıya erişimi olan hesaplara uygulanacağı tahmin edilse de durum değişerek benzer yönetim şekillerine sahip ülkelerde yer alan herkes için zorunlu hâle getirilebilir. 



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    classf2re (Emre Mendelyev) 57 dk.
    Bizde kimlik doğrulama işine girerlerse silerim Instagramı vs. Çok şey değil
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    V4LKyR 2 sa.
    Rusya derhal Instagram'ı yasaklar bence.
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    tr1990 2 sa. yeni yorumcu
    Trump iş başında , hükümet olayı filan hikaye işin kılıfı. Artık milletin kimllik bilgileriinede göz diktiler. Bunlara hiçbir bilginizi vermeyin gerekirse hesabınızı silin. İnternette anonim olanlar bunun kaymağını yıllar sonra yiyecek . Herşeyini dökenler ise hayatını huzursuz geçirecek. Çünkü bunlar elde ettiği hiçbir veriyi silmezler.

    Whatsappta da çok özel konuşmalarınızı veya fotoğraflarınızı bu platformdan paylaşmayın , çünkü uçtan uça şifreleme diye birşey yok. O tamamen sizin kendinizi güvende hissetmenizi sağlamak için söylenen büyük yalan
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 sa. tr1990
    Kullandığın telefon android işletim sistemi'mi yoksa ios'mu?
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