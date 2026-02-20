Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Adalet Bakanı Gürlek: "Sosyal medyada sahte hesaplar kapatılacak"

    Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya gelecek yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Kimlik ile doğrulama yapmayan profillerin erişime kapatılacağını açıkladı.

    Adalet Bakanı Gürlek: 'Sosyal medyada sahte hesaplar kapatılacak' Tam Boyutta Gör
    Adalet Bakanlığı’nın web sitesinden yapılan paylaşım ile sosyal medyada kimlik doğrulaması hakkında yeni detaylara yer verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte hesapların kapatılacağını ve “klavye delikanlılığı” yapanların açık kimliğiyle yapacağını söyledi.

    Kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?

    Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya kimlik doğrulaması zorunluluğu için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yasa çalışması başlatıldığını duyurdu. Yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından sosyal medyada tüm hesapların T.C. kimlik ile doğrulama yapması zorunlu olacak. Türkiye’de yaşayan vatandaşların yanı sıra yurt dışında yaşayanlar da pasaportları ile doğrulama yapacak. Doğrulama aşamasında telefona onay kodu gelecek ve profil ile kimlik eşleşmesi tamamlanacak.

    Kimlik ile doğrulama yapmayan profiller kapatılacak

    Sosyal medyadaki profillere kimlik doğrulaması yapılması için bir süre tanınacak. Sürenin sonunda kimlik doğrulaması yapmayan profiller Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılacak.

    Bakan Gürlek: “Klavye delikanlılığı yapan açık kimliğiyle yapacak”

    Paylaşım yapan herkesin kimliğinin belli olacağına vurgu yapan Bakan Gürlek, şunları söyledi:

    “Bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak. Yapılacak düzenleme ile bir kişi sosyal medyada itibar suikastı yapıyorsa, açık kimliği ile yapacak.  Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak. Bunun için bir geçiş süreci olacak. O süre içinde kişinin gerçek hesaba geçmesi gerekecek. Geçmiyorsa sahte hesaplar kapatılacak. Bu, yurtdışından vatandaşlarımız için de geçerli olacak. Aynı şekilde pasaportla doğrulama olacak, cep telefonuna da bir doğrulama mesajı gelecek. Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medyayla ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum."

    Kaynakça https://www.adalet.gov.tr/bakan-gurlek-savunma-hakkini-kisitlamiyoruz-kotuye-kullanimi-onluyoruz https://www.adalet.gov.tr/bakan-gurlek-yasa-disi-bahis-ve-uyusturucuyla-mucadele-kararliligimiz-81-ilde-devam-edecek
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +188 Can851 +120 Achilles1973 +98 denile +86 serdarcenk +86 Xloud +47 cihat52.5 +47 kickboxer_18 +43 Ulan Musk +41 the flying dutchman +40
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    27 Kişi Okuyor (5 Üye, 22 Misafir) 15 Masaüstü 12 Mobil
    Lexco, korozyon, Xilbalba ve 1 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    624 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, kimlik doğrulama ve
    4 etiket daha adalet bakanı sosyal medya yasağı Teknoloji Haberleri Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili115,3b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apocalypto türkçe dublaj en iyi otomatik kedi tuvaleti telif hakkı olmayan türkçe şarkılar gay hikaye ses yapan üst komşu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum