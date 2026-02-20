Adalet Bakanı Gürlek: "Sosyal medyada sahte hesaplar kapatılacak"

Tam Boyutta Gör Adalet Bakanlığı’nın web sitesinden yapılan paylaşım ile sosyal medyada kimlik doğrulaması hakkında yeni detaylara yer verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte hesapların kapatılacağını ve “klavye delikanlılığı” yapanların açık kimliğiyle yapacağını söyledi.

Kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya kimlik doğrulaması zorunluluğu için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yasa çalışması başlatıldığını duyurdu. Yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından sosyal medyada tüm hesapların T.C. kimlik ile doğrulama yapması zorunlu olacak. Türkiye’de yaşayan vatandaşların yanı sıra yurt dışında yaşayanlar da pasaportları ile doğrulama yapacak. Doğrulama aşamasında telefona onay kodu gelecek ve profil ile kimlik eşleşmesi tamamlanacak.

Kimlik ile doğrulama yapmayan profiller kapatılacak

Sosyal medyadaki profillere kimlik doğrulaması yapılması için bir süre tanınacak. Sürenin sonunda kimlik doğrulaması yapmayan profiller Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılacak.

Bakan Gürlek: “Klavye delikanlılığı yapan açık kimliğiyle yapacak”

Paylaşım yapan herkesin kimliğinin belli olacağına vurgu yapan Bakan Gürlek, şunları söyledi:

“Bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak. Yapılacak düzenleme ile bir kişi sosyal medyada itibar suikastı yapıyorsa, açık kimliği ile yapacak. Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak. Bunun için bir geçiş süreci olacak. O süre içinde kişinin gerçek hesaba geçmesi gerekecek. Geçmiyorsa sahte hesaplar kapatılacak. Bu, yurtdışından vatandaşlarımız için de geçerli olacak. Aynı şekilde pasaportla doğrulama olacak, cep telefonuna da bir doğrulama mesajı gelecek. Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medyayla ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum."

