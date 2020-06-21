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    Adobe, Flash Player desteğini 31 Aralık'ta kesecek

    Adobe, Flash Player desteğini 31 Aralık 2020'de sona erdirecek. Şirket bu tarihten önce kullanıcılardan, uygulamayı cihazlarından kaldırmalarını istiyor.
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Adobe, Flash Player desteğini 31 Aralık'ta kesecek

    Adobe, Temmuz 2017'de bir devrin sonuna yaklaştığımızı açıklamıştı. Şirket 2020'nin sonunda Flash Player desteğini keseceğini bildirmişti. Şimdi ise Adobe, Flash Player için Kullanım Ömrü Sonu'nun (EOL) 31 Aralık 2020 olduğunu resmileştirdi. Şirket bu tarihten önce kullanıcıların uygulamanın yüklü olduğu cihazlardan kaldırılmasını istiyor.

    Bir devrin sonu

    Adobe, Flash Player EOL tarihine ulaştığında şirketin yalnızca güncelleme sağlamayı bırakmayı değil, aynı zamanda tüm Flash Player indirme bağlantılarını web sitelerinden kaldırmayı planladığını söylüyor. Bu sayede Adobe, destek vermediği bir uygulamanın kullanıcılar tarafından indirilmesinin önüne geçmeyi planlıyor.

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    Adobe, EOL Tarihinden sonra Flash tabanlı içeriğin Adobe Flash Player'da çalışması engelleyecek. Şirket, 31 Aralık'tan sonra güvenlik güncellemesi veya yaması yayınlamayacağı için uygulamada güvenlik açıkları oluşabilir.

    Adobe, kullanıcıların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için uygulamanın EOL tarihinden önce cihazlarından kaldırılmasını istiyor. Yayınlanan yeni bir bilgi sayfası aracılığıyla cihazlarınızdan Flash Player desteğini nasıl kaldırabileceğiniz anlatılıyor.

    Adobe'nin Flash Player genel bilgi sayfasına buradan ulaşabilsiniz.



    https://www.engadget.com/adobe-flash-to-ask-users-to-uninstall-214536288.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 51 dk.
    Yıllardır bir kesemediler hep kesiliyor...
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    emre50900 (ç u) 2 sa.
    html 5 bunun yaninda tofas kalir hiç bi teknoloji flashin hizina ulasamadi adobe flash her pcde ayni performansi gosterirken html5 guçlu pcde bile donmalar yapiyor applea kurban gitti
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 sa.
    Ulan Steve, öldükten sonrasını bile karıştırıyorsun


    Şaka bir yana bu konuda teşekkür etmemiz gerekiyor bence, şimdi flash reklamlardan telefonda kasa kasa internete giriyorduk sanırım.
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    Paetzold (R S) 2 sa.
    Kimler geldi kimler geçti aga be.
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    mkyb (ismail Türkmen) 2 sa.
    Zamanında kraloyun.com gibi flash oyun sitelerinde az oyun oynamadık. Güle Güle Flash Player.
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    fhrstw 2 sa.
    Belki steve jobsun takıntısı yada adobe rakip şirket olduğu için karalamaya çalıştı bilmiyorum ama sonunda dediği oldu adobe flash tarihten silindi.
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