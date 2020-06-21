Adobe, Flash Player desteğini 31 Aralık'ta kesecek

Adobe, Temmuz 2017'de bir devrin sonuna yaklaştığımızı açıklamıştı. Şirket 2020'nin sonunda Flash Player desteğini keseceğini bildirmişti. Şimdi ise Adobe, Flash Player için Kullanım Ömrü Sonu'nun (EOL) 31 Aralık 2020 olduğunu resmileştirdi. Şirket bu tarihten önce kullanıcıların uygulamanın yüklü olduğu cihazlardan kaldırılmasını istiyor.

Bir devrin sonu

Adobe, Flash Player EOL tarihine ulaştığında şirketin yalnızca güncelleme sağlamayı bırakmayı değil, aynı zamanda tüm Flash Player indirme bağlantılarını web sitelerinden kaldırmayı planladığını söylüyor. Bu sayede Adobe, destek vermediği bir uygulamanın kullanıcılar tarafından indirilmesinin önüne geçmeyi planlıyor.

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Adobe, EOL Tarihinden sonra Flash tabanlı içeriğin Adobe Flash Player'da çalışması engelleyecek. Şirket, 31 Aralık'tan sonra güvenlik güncellemesi veya yaması yayınlamayacağı için uygulamada güvenlik açıkları oluşabilir.

Adobe, kullanıcıların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için uygulamanın EOL tarihinden önce cihazlarından kaldırılmasını istiyor. Yayınlanan yeni bir bilgi sayfası aracılığıyla cihazlarınızdan Flash Player desteğini nasıl kaldırabileceğiniz anlatılıyor.

Adobe'nin Flash Player genel bilgi sayfasına buradan ulaşabilsiniz.

https://www.engadget.com/adobe-flash-to-ask-users-to-uninstall-214536288.html

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