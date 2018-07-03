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Instagram'a "Hepsini gördün" özelliği eklendi

Instagram'a yepyeni bir özellik daha eklendi. "Hepsini gördün" özelliğini kullanıma sunan Instagram, kullanıcıları son 48 saat içerisindeki gönderilere bakıp bakmadığı konusunda uyarıyor.
10 ay
6,2b
1
16
sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Instagram'a
Düzenli aralıklarla yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturan Instagram, son olarak "Hepsini gördün" özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Bu sayede "Acaba kaçırdığım gönderi oldu mu?" gibi tereddütlere de mahal verilmiyor. 
Özellikle takip ettiğiniz kişi sayısı fazlaysa bütün postları incelediğinizden emin olamayabilirsiniz. Dolayısıyla önemli olabilecek gönderiler de gözünüzden kaçabilir. Bu duruma "Hepsini gördün" özelliğiyle çözen sosyal medya devi, kullanıcılara "Son 2 gündeki tüm yeni gönderileri gördün " uyarısında bulunuyor. 
"Hepsini gördün" özelliği an itibariyle Android ve iOS platformları için kullanılabilir durumda. 

https://instagram-press.com/blog/2018/07/02/introducing-youre-all-caught-up-in-feed/ Yorum Yaz
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~Lion King~ 10 ay en beğenilen
Tam aradığım hizmetti. İyi oldu.
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ergunx 10 ay
Ne kadar işsizin hizmeti
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nehuse 10 ay
Aman görmediğimiz eksik kalmasın instagramda kıyamet kopar sonra zaten
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Moving On 10 ay
Tamam iyi bir güncelleme de gerçekten çok gerek var mıydı?
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lover1905 10 ay
Allah rızası için yardım edecek bir yok mu?
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Statistik 10 ay
ilginç, instagram bile gereksiz bakmaktan sıkılmış.
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Barni Moloztaş 10 ay
Bu yeni gelen ig güncellemeleri niye bana aylar öncesinden geliyor?
Keşfete kategori geldi dediler 2 ay önce bende vardı, bu da aynı şekilde
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mehmettunc 10 ay
Bence gereksiz bir güncelleme olmuş.
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Guest-CF3D9488C 10 ay
Millet yadırgıyor ama bence güzel olmuş
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Erwin-Rommel 10 ay
Küfür gibi bir şey ya bu.
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DH Misafiri 10 ay
2018 olmuş çok iyi be
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BlueDay_86 10 ay
Ya illaki b*kunıu çıkaracaklar
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elektrontan 10 ay BlueDay_86
Çıkalı çok oldu be...
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Mr xXx 10 ay
Aradığım hizmet.
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