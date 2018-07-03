Instagram'a "Hepsini gördün" özelliği eklendi

Düzenli aralıklarla yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturan Instagram, son olarak "Hepsini gördün" özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Bu sayede "Acaba kaçırdığım gönderi oldu mu?" gibi tereddütlere de mahal verilmiyor.

Özellikle takip ettiğiniz kişi sayısı fazlaysa bütün postları incelediğinizden emin olamayabilirsiniz. Dolayısıyla önemli olabilecek gönderiler de gözünüzden kaçabilir. Bu duruma "Hepsini gördün" özelliğiyle çözen sosyal medya devi, kullanıcılara "Son 2 gündeki tüm yeni gönderileri gördün " uyarısında bulunuyor.

"Hepsini gördün" özelliği an itibariyle Android ve iOS platformları için kullanılabilir durumda.

https://instagram-press.com/blog/2018/07/02/introducing-youre-all-caught-up-in-feed/