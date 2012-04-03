Instagram'ın Android versiyonu yakın planda

Piyasaya sürüldüğü 2010 yılından bu yana sadece iOS platformuna özel olan ünlü fotoğraf düzenleme yazılımı Instagram, beklendiği üzere Android platformu için de yayımlandı. Hazırlık çalışmaları uzunca bir süredir devam eden Android için Instagram uygulaması, eski adıyla Android Market yeni adıyla Google Play Store üzerinde ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. 430,000 Android kullanıcısının ön kayıt yaptırdığı uygulama, Android işletim sisteminin 2.2 ve üzeri sürümüne sahip tüm akıllı telefonlarla kullanılabilirken, tabletlerde ise henüz "resmi olarak" kullanılamıyor.

Akıllı telefonunuza indirdiğiniz Instagram uygulamasını kullanmaya başlamak için ilk olarak kayıt olmanız gerekiyor. Elektronik posta adresi, rumuz ve şifre isteyen basit bir formu doldurduktan sonra eğer sistemde istediğiniz rumuzu kullanan bir başkası yoksa yani rumuz (nick name) uygun ise uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu noktada sistem size seçenek olarak kontakt listeniz, Facebook ve Twitter hesabınızda olup Instagram kullanan arkadaşlarınızı takip etme seçeneği de veriyor. Eğer arkadaşlarınızın Instagram üzerinde neler yaptığını görmek istiyorsanız buradaki seçenekleri takip ederek sosyal medya hesaplarını Instagram uygulamanız ile eşleyebiliyorsunuz.

Tüm bu adımları geçtikten sonra uygulamanın ana ekranında farklı sekmeler sizi karşılıyor olacak. İlk ekranda Instagram'daki arkadaşlarınızın yaptığı son güncellemeler ve gelişmelerin yer aldığı bildirim ekranı karşınıza çıkacak. Hemen onun yanındaki yıldız butonu ise Instagram'da popüler olan fotoğrafları listeminizi sağlıyor. Üzerinde kamera ikonu olan buton ise en çok kullanacağınız kısım olacak zira bu buton vasıtasıyla Instagram üzerinden fotoğraf çekerek doğrudan düzenlemeye başlayabiliyorsunuz. Ancak buna ek olarak telefonunuz ile çektiğiniz diğer fotoğrafları da galeriler kısmında Instagram'a yönlendirerek üzerinde düzenleme yapmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulamanın ana ekranında yer alan kalp ikonlu buton ile takip ettiğiniz kişilerin güncellemelerine doğrudan erişebilirken, hemen yanında yer alan son sekmede istastikleriniz yer alıyor.

Kuşkusuz Instagram'ın bu denli popüler olmasında en büyük pay, sahip olduğu özel efektler. Android için Instagram uygulaması da normal seçeneği de dahil olmak üzere efektler kısmında 18 farklı seçenek yer alıyor. Bu seçenekler arasında fotoğrafın renkleriyle oynayanlardan farklı çerçeve alternatiflerine kadar değişik uygulama türleriyle fotoğraflarınıza farklı bir hava katabiliyorsunuz.

Bu efektlere ek olarak üst kısımda yer alan seçenekler vasıtasıyla örneğin tek bir buton ile fotoğraflarınızı döndürebiliyorsunuz. Bundan sonraki aşamada ise fotoğrafınızı hangi mecralarda paylaşacağınız seçiyorsunuz ki buradaki varsayılan seçeneklerin arasında Facebook, Twitter, Foursquare ve Tumblr'nin olduğunu da not düşelim. Ayrıca dilerseniz fotoğraflarınızı konum bilgisi ekleyerek paylaşabilmeniz de mümkün. Tabi sosyal medyada paylaşacağınız fotoğraflarınız için eğer not düşmek istiyorsanız, onu da bu aşamada gerçekleştirmeniz gerekiyor zira bir sonraki adımda yüklemi işlemi başlamış oluyor. Kısaca özetlemek gerekirse, Apple iOS platformunda 27 milyondan fazla indirilerek önemli bir başarıya imza atan Instagram, Android ekosistemi ile birlikte kullanıcı sayısını arttıracak gibi görünüyor ancak bu noktada Android telefon üreticilerin kendi akıllı telefonlarında yerleşik fotoğraf düzenleme özellikleri veriyor olması, Instagram'ın işini bir miktar zorlaştırabilir. Android 2.2 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları için Instagram uygulamasının adresi;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android