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Instagram'ın Android versiyonu yakın planda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,6b
1
85
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Instagram'ın Android versiyonu yakın planda
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Piyasaya sürüldüğü 2010 yılından bu yana sadece iOS platformuna özel olan ünlü fotoğraf düzenleme yazılımı Instagram, beklendiği üzere Android platformu için de yayımlandı. Hazırlık çalışmaları uzunca bir süredir devam eden Android için Instagram uygulaması, eski adıyla Android Market yeni adıyla Google Play Store üzerinde ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. 430,000 Android kullanıcısının ön kayıt yaptırdığı uygulama, Android işletim sisteminin 2.2 ve üzeri sürümüne sahip tüm akıllı telefonlarla kullanılabilirken, tabletlerde ise henüz "resmi olarak" kullanılamıyor.
Instagram'ın Android versiyonu yakın planda
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Akıllı telefonunuza indirdiğiniz Instagram uygulamasını kullanmaya başlamak için ilk olarak kayıt olmanız gerekiyor. Elektronik posta adresi, rumuz ve şifre isteyen basit bir formu doldurduktan sonra eğer sistemde istediğiniz rumuzu kullanan bir başkası yoksa yani rumuz (nick name) uygun ise uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu noktada sistem size seçenek olarak kontakt listeniz, Facebook ve Twitter hesabınızda olup Instagram kullanan arkadaşlarınızı takip etme seçeneği de veriyor. Eğer arkadaşlarınızın Instagram üzerinde neler yaptığını görmek istiyorsanız buradaki seçenekleri takip ederek sosyal medya hesaplarını Instagram uygulamanız ile eşleyebiliyorsunuz.
Instagram'ın Android versiyonu yakın planda
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Tüm bu adımları geçtikten sonra uygulamanın ana ekranında farklı sekmeler sizi karşılıyor olacak. İlk ekranda Instagram'daki arkadaşlarınızın yaptığı son güncellemeler ve gelişmelerin yer aldığı bildirim ekranı karşınıza çıkacak. Hemen onun yanındaki yıldız butonu ise Instagram'da popüler olan fotoğrafları listeminizi sağlıyor. Üzerinde kamera ikonu olan buton ise en çok kullanacağınız kısım olacak zira bu buton vasıtasıyla Instagram üzerinden fotoğraf çekerek doğrudan düzenlemeye başlayabiliyorsunuz. Ancak buna ek olarak telefonunuz ile çektiğiniz diğer fotoğrafları da galeriler kısmında Instagram'a yönlendirerek üzerinde düzenleme yapmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulamanın ana ekranında yer alan kalp ikonlu buton ile takip ettiğiniz kişilerin güncellemelerine doğrudan erişebilirken, hemen yanında yer alan son sekmede istastikleriniz yer alıyor.
Instagram'ın Android versiyonu yakın planda
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Kuşkusuz Instagram'ın bu denli popüler olmasında en büyük pay, sahip olduğu özel efektler. Android için Instagram uygulaması da normal seçeneği de dahil olmak üzere efektler kısmında 18 farklı seçenek yer alıyor. Bu seçenekler arasında fotoğrafın renkleriyle oynayanlardan farklı çerçeve alternatiflerine kadar değişik uygulama türleriyle fotoğraflarınıza farklı bir hava katabiliyorsunuz. 
Instagram'ın Android versiyonu yakın planda
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Bu efektlere ek olarak üst kısımda yer alan seçenekler vasıtasıyla örneğin tek bir buton ile fotoğraflarınızı döndürebiliyorsunuz. Bundan sonraki aşamada ise fotoğrafınızı hangi mecralarda paylaşacağınız seçiyorsunuz ki buradaki varsayılan seçeneklerin arasında Facebook, Twitter, Foursquare ve Tumblr'nin olduğunu da not düşelim. Ayrıca dilerseniz fotoğraflarınızı konum bilgisi ekleyerek paylaşabilmeniz de mümkün. Tabi sosyal medyada paylaşacağınız fotoğraflarınız için eğer not düşmek istiyorsanız, onu da bu aşamada gerçekleştirmeniz gerekiyor zira bir sonraki adımda yüklemi işlemi başlamış oluyor. Kısaca özetlemek gerekirse, Apple iOS platformunda 27 milyondan fazla indirilerek önemli bir başarıya imza atan Instagram, Android ekosistemi ile birlikte kullanıcı sayısını arttıracak gibi görünüyor ancak bu noktada Android telefon üreticilerin kendi akıllı telefonlarında yerleşik fotoğraf düzenleme özellikleri veriyor olması, Instagram'ın işini bir miktar zorlaştırabilir. Android 2.2 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları için Instagram uygulamasının adresi;
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
Instagram'ın Android versiyonu yakın planda
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Android'e instagram geldi diye bazıları iphone'u çöpe atacakmış. Attığınız iphone'ları kuşlar gözleme sanıp yiyor ve radyasyondan ölüyorlar. Paylaşalım lütfen
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muhamnet 7 yıl
İ-tunes dan bağımsız yaşam,
bluetooth lar arası özgürlük,
dünyada her bilgisayarda ulaşabilmek,
dosyalama sistemine sahip olmak,
evrensel donanımlar kullanıp sonuna kadar özgür olmak (istediğim markalı bluetooth kulaklığı kullan, evrensel mini usb ile her yerde ihtiyaç karşıla),
uygulama bolluğu ve bedavalığı,
kişiselleştirebilme özgürlüğü...

bende bu yüzden android e geçtim. hem tabletim hem telefonum andro... teşekkürler google... ihtiyaçlarımıza cevap verdiğin için.
İ-tunes dan bağımsız yaşam,bluetooth lar arası özgürlük,dünyada her bilgisayarda ulaşabilmek,dosyalama sistemine sahip olmak,evrensel don...
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tuncay altuntoprak 7 yıl
abartılmış bir uygulama. zaten android de benzer efektleri yapan uygulamalar bulunmaktaydı.
1 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 7 yıl
Ben de konum bilgisine var olan konumlardan baska bir konum yazip olusturmak istiyoruw create location butonuna yaziyorum. Sorun cikiyor. Instagram kapaniyor. Nasil olucak ?
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BrainDamaged 7 yıl
Beyler instagram facebook tarafından satın alınmış galiba.
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OzgurKlnc 7 yıl
Bence Çok güzel olmuş :)
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DH Misafiri 7 yıl
bi numara yok bu uyduruk programda..sadece cihazdan kaldırınca biraz hafıza boşalmış oluyo.sizde silince hissedeceksiniz zaten zevkli oluyo.. : )
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Zonderland 7 yıl
ne kadar içi boş mesajlar, beğenmeyen varsa buraya yazmasın başka topikleri kirletin hadi bakalım
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DH Misafiri 7 yıl
dandiroidciler dandik dandik resim eklemeye başlamışlar bile. :))
aynı işletim sistemi gibi bu programın da photo albümü rezil olacak. Neyseki ios yenilikci uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Dandiroidciler eğlensin bizim artık programcıklarla :p
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derdevil_84 7 yıl
Sosyal ağ mı zaten Facebook var.Çektiğim fotoğrafa efekt mi vereceğim veya çektikten sonra mı vereceğim HTC Desire HD telefonum zaten bunu yapıyor.Bunun yanında PAPER CAMERA diye bir uygulama var çok hoş tavsiye ederim çünkü farklı efektler var...
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serhdemir 7 yıl
Programın kalitesi sosyal ağda paylaşılabilmesi yorum yapılabilmesi olarak lanse ediliyor ama çoğu kullanıcı için bu çok bir anlam ifade etmiyor ,iosda bu programın tutmasının nedeni sanırım çok fazla alternatif olmadığı içindir, sonuçta kapalı bir sistem app store bağımlı durumdasınız,bu durumda ios kullanıcılarını yadırgamamak lazım,androidde bundan çok daha fonksiyonlu alternatif program var,bu yüzdendir ki android kullanıcıları tarafından pek de sıcak bakılmadı, sonuç olarak indiren çok ama kullanan yok .
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ŞahinAbi 7 yıl
Arkadaslar instagramda followlanmak cin ne yapmak gerek ? Yani baskalarinin bizi takip edip yorum atabilmesi icin ? Fotograflarimi patlastim ama 0 followers !
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bozcan 7 yıl
hiç arayacağım bir uygulama değil valla
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FRIENDS 7 yıl
ilk çıktığında yükledim ama daha 1 kere açmadım uygulamayı

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Dark Shade 7 yıl
çok güzel efektler veriyor... yararlı bir uygulama...
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