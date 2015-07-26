Google Metin Okuma uygulaması Türkçe dil desteğine kavuştu

Google'ın Android telefonlar için sunduğu metin okuma özelliği Türkçe ve 3 yeni dil desteğine daha kavuştu. Bu yeni özellik Google'ın servislerindeki dijital kitapları yüksek sesle okuma, çeviri yapılan kelimelerde telafuzu öğrenme gibi konularda kullanıcılara yardımcı olabiliyor. Bunun yanında 3. parti uygulamalara destek sunarken diğer geliştiricilerin de bu servisi yaratıcı bir şekilde kullanmasının önü açılıyor.

Uygulamaya Türkçe'nin yanında Kantonca, Mandarin ve Tayca dillerinde de okuma desteği eklendi. Bununla birlikte desteklenen dil sayısı 17'ye yükselmiş durumda. Tüm android cihazlarda bulunan bu uygulamayı dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan güncelleyerek Türkçe dil desteğini ekleyebilirsiniz.