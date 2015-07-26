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Google Metin Okuma uygulaması Türkçe dil desteğine kavuştu

3 yıl
1,6b
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Google Metin Okuma uygulaması Türkçe dil desteğine kavuştu
 
Google'ın Android telefonlar için sunduğu metin okuma özelliği Türkçe ve 3 yeni dil desteğine daha kavuştu.  Bu yeni özellik Google'ın servislerindeki dijital kitapları yüksek sesle okuma, çeviri yapılan kelimelerde telafuzu öğrenme gibi konularda kullanıcılara yardımcı olabiliyor. Bunun yanında 3. parti uygulamalara destek sunarken diğer geliştiricilerin de bu servisi yaratıcı bir şekilde kullanmasının önü açılıyor.
Uygulamaya Türkçe'nin yanında  Kantonca, Mandarin ve Tayca dillerinde de okuma desteği eklendi. Bununla birlikte desteklenen dil sayısı 17'ye yükselmiş durumda. Tüm android cihazlarda bulunan bu uygulamayı dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan güncelleyerek Türkçe dil desteğini ekleyebilirsiniz.

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tnt-2 3 yıl
internet olmassa olmuyor sanırım, cok ugrastım turkce dıl dosyasınıda ındıremedım


Edit: fabrika ayarlarına donup telefonu yenıden yukledım sorun kalmadı
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