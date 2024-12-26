WhatsApp’tan büyük kolaylık: Belge tarama özelliği iPhone’a geldi

WhatsApp, iOS kullanıcıları için sunduğu son güncellemeyle bir dizi dikkat çekici yeniliği kullanıma sundu. Artırılmış gerçeklik (AR) efektleri ve arka planlar gibi eğlenceli özelliklerin yanı sıra belge tarama özelliği ile kullanıcı deneyimi yeni güncelleme ile bir üst seviyeye taşınıyor. Bu özellikler, daha önce beta sürümlerinde keşfedilmişti ve artık tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.
AR efektleri ve arka planlar
Yeni güncelleme, çevrenin arka planını bulanıklaştırma veya tamamen değiştirme özelliği de sunuyor. Bu özellik, video çekimleri sırasında ortamın renk tonunu ayarlama seçeneği ile birleşerek daha profesyonel ve eğlenceli içerikler oluşturulmasına olanak tanıyor.
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.