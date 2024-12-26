WhatsApp’tan büyük kolaylık: Belge tarama özelliği iPhone’a geldi

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WhatsApp, iOS kullanıcıları için sunduğu son güncellemeyle bir dizi dikkat çekici yeniliği kullanıma sundu. Artırılmış gerçeklik (AR) efektleri ve arka planlar gibi eğlenceli özelliklerin yanı sıra belge tarama özelliği ile kullanıcı deneyimi yeni güncelleme ile bir üst seviyeye taşınıyor. Bu özellikler, daha önce beta sürümlerinde keşfedilmişti ve artık tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.

AR efektleri ve arka planlar

Tam Boyutta Gör WhatsApp’ın yeni iOS güncellemesi (24.25.93 sürümü), kamera kullanımı sırasında artırılmış gerçeklik efektleri ekleme imkanı sunuyor. Kamera ekranındaki galeri simgesinin yanında yer alan sihirli değnek simgesi ile bu özellikler kullanılabiliyor. Kullanıcılar, yıldızlı pencereler, konfeti, gözyaşı ve karaoke gibi efektleri videolarına veya fotoğraflarına ekleyebiliyor.

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Yeni güncelleme, çevrenin arka planını bulanıklaştırma veya tamamen değiştirme özelliği de sunuyor. Bu özellik, video çekimleri sırasında ortamın renk tonunu ayarlama seçeneği ile birleşerek daha profesyonel ve eğlenceli içerikler oluşturulmasına olanak tanıyor.

Belge tarama özelliği geldi

Tam Boyutta Gör WhatsApp’ın bir diğer dikkat çeken yeniliği ise belge tarama özelliği. Dosya paylaşım ekranında “Belge Tara” seçeneğiyle kullanılabilen bu özellik, belgeleri doğrudan uygulama üzerinden tarama imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, taradıkları belgeleri renkli, gri tonlama veya siyah-beyaz gibi filtreler kullanarak düzenleyebiliyor. Ayrıca, belge görüntüsü otomatik olarak kırpılıyor ve kullanıcılar gerektiğinde kenarları manuel olarak yeniden boyutlandırabiliyor. Otomatik deklanşör seçeneği ise belge kameranın görüş alanına düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde otomatik olarak fotoğraf çekiyor.

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