Intel 2 Eylül’de önemli bir şey paylaşacak

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Yarıiletken üreticisi son dönemde yeni grafik mimarisiyle gündeme gelmesinin yanı sıra Tiger Lake işlemcilerinin geçtiğimiz günlerde paylaşılan performans ön izlemesi bu alandaki beklentileri de canlı tutmayı başardı.

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2 Eylül'de önemli bir etkinlik

Intel’in gönderdiği davetiyede detaylı bilgi bulunmazken paylaşacak önemli bir şeyimiz var şeklinde merak uyandıran bir ifadeye yer verilmiş. 2 Eylül’de gerçekleştirilecek etkinlik için bilgiler kısıtlı olsa bazı tahminler mevcut.

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Özellikle Intel’in çalışanları tarafından oyun testleri paylaşılan Tiger Lake bu konuda en olası seçenek olarak görülürken Cypress Cove çekirdeklerini taşıyacak Rocket Lake yongalarına dair bazı detaylar da paylaşılabilir.

Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake’te AVX-512, hibrit modda pasif hale geçecek: Linus Torvalds’ın AVX-512 yorumu"

Eylül ayının seçilmesinde ana etken olaraksa hem AMD hem de Nvidia’nın bu ayda önemli tanıtımlar düzenlemesi gösteriliyor. AMD’nin Ryzen 4000 işlemcilerinin üzerindeki örtüyü kaldırması Intel’in Rocket Lake hamlesini öne sürmesini tetikleyebilir.

https://videocardz.com/newz/intel-has-something-big-to-share-on-september-2nd

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