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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 2 Eylül’de önemli bir şey paylaşacak

    Mavi ekibin çeşitli teknoloji basını mensuplarına gönderdiği davet yaklaşan işlemcilerin habercisi olabilir.
    4 sa.
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    23
    9
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 2 Eylül’de önemli bir şey paylaşacak
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    Yarıiletken üreticisi son dönemde yeni grafik mimarisiyle gündeme gelmesinin yanı sıra Tiger Lake işlemcilerinin geçtiğimiz günlerde paylaşılan performans ön izlemesi bu alandaki beklentileri de canlı tutmayı başardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı

    2 Eylül'de önemli bir etkinlik

    Intel’in gönderdiği davetiyede detaylı bilgi bulunmazken paylaşacak önemli bir şeyimiz var şeklinde merak uyandıran bir ifadeye yer verilmiş. 2 Eylül’de gerçekleştirilecek etkinlik için bilgiler kısıtlı olsa bazı tahminler mevcut.

    Özellikle Intel’in çalışanları tarafından oyun testleri paylaşılan Tiger Lake bu konuda en olası seçenek olarak görülürken Cypress Cove çekirdeklerini taşıyacak Rocket Lake yongalarına dair bazı detaylar da paylaşılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake’te AVX-512, hibrit modda pasif hale geçecek: Linus Torvalds’ın AVX-512 yorumu"

    Eylül ayının seçilmesinde ana etken olaraksa hem AMD hem de Nvidia’nın bu ayda önemli tanıtımlar düzenlemesi gösteriliyor. AMD’nin Ryzen 4000 işlemcilerinin üzerindeki örtüyü kaldırması Intel’in Rocket Lake hamlesini öne sürmesini tetikleyebilir.



    https://videocardz.com/newz/intel-has-something-big-to-share-on-september-2nd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    otemiz (Oğulcan ) 12 dk.
    Sevgili arkadaşlar Intel bir şey diyecek, 1 sn

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    Zenohsama (Celal Sakallı) 22 dk. yeni yorumcu
    Yeni bir tür soket olabilir mi? :P
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 32 dk.
    Yeni anakart aldıracaklar
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    soneday (Soner Çakır) 1 sa.
    ddr5 ve pci 4 standart yapmazsa bu maçı kaybeder
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    SuperVisör (mahir cam) 1 sa.
    pci ex 4 ve ddr5 ramler olabilir
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    estf (hakan artan) 1 sa.
    ham çöke lake dir o, 14nm +++++++ ve pcie 4 desteği ayağınıza geldi, halı kilim paspas....
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 sa.
    komutan logar bir cisim yaklaşıyor efendim.
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    Mugetsuga 3 sa.
    Yeni mimari tanıtıyoruz deseler keşke
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    salvatore_volkan (volkan ) 4 sa. (düzenlendi)
    11. nesil ddr 5 gelicek. Daha önceden yazmıştım forumda.
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