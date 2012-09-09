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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, 2013 üçüncü mali çeyrek yılına yönelik tahminlerinde beklentileri düşürdü

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Intel, 2013 üçüncü mali çeyrek yılına yönelik öngörüsünde güncellemeye giderek beklentileri düşürdü.

Şirket, güncelleme ile tahminlerini bir önceki tahminlere göre 1.6 milyar dolar azaltarak 13.2 milyar dolarlık bir öngörüde bulundu. Beklentilerin düşmesine gerekçe olarak zayıflayan ekonomi ve bu durumla birlikte oluşan taleplerindeki azlığını gösteren şirket, geride bıraktığımız temmuz ayında da satış tahminlerinde bir güncellemeye gitmişti.

Sonbahar aylarında kendini gösterecek olan Windows 8 işletim sistemiyle birlikte bu tahminlerin ne yönde şekilleneceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


http://www.bloomberg.com/news/2012-09-07/intel-cuts-third-quarter-sales-forecast-citing-weak-demand.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bwhiteshark 6 yıl
Son 2 sene içinde alınmış bir sistem varsa yeni bir platform için çok geçerli bir neden yok. İnsanlar mobiliteye ağırlık veriyor.
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Çılgın Murat 6 yıl
Masaüstünü zaten oyuncular alıyor, laptoplar tablete dönüyor yani sonuç normal.
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