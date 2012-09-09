Intel, 2013 üçüncü mali çeyrek yılına yönelik tahminlerinde beklentileri düşürdü

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Intel, 2013 üçüncü mali çeyrek yılına yönelik öngörüsünde güncellemeye giderek beklentileri düşürdü.

http://www.bloomberg.com/news/2012-09-07/intel-cuts-third-quarter-sales-forecast-citing-weak-demand.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirket, güncelleme ile tahminlerini bir önceki tahminlere göre 1.6 milyar dolar azaltarak 13.2 milyar dolarlık bir öngörüde bulundu. Beklentilerin düşmesine gerekçe olarak zayıflayan ekonomi ve bu durumla birlikte oluşan taleplerindeki azlığını gösteren şirket, geride bıraktığımız temmuz ayında da satış tahminlerinde bir güncellemeye gitmişti.Sonbahar aylarında kendini gösterecek olan Windows 8 işletim sistemiyle birlikte bu tahminlerin ne yönde şekilleneceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.