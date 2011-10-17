Intel 22nm Ivy Bridge işlemcilerini Core iX-3000 serisi altında lanse edecek

Kasım ayında lanse edeceği Sandy Bridge-E serisi yüksek performanslı işlemcilerini Core i7-3800 ve Core i7-3900 serileri lanse edecek olan Intel, Mart-Nisan aylarında duyurmayı planladığı 22nm Ivy Bridge işlemcilerinde de isimlendirme stratejisini koruyacak ve orta-üst segment ile daha alt kategorilerde yer alan Ivy Bridge işlemcilerini Core iX 3000 serisi altında anons edecek.

Yayınlanan dökümanlara göre Intel, Core i7-2600K ve Core i7-2700K modellerinin yerini alacak Ivy Bridge işlemcilerini Core i7-37XX serisi olarak sunacak. Core i5-2500, 2400 ve 2300 modellerinin yerini ise Core i7-3500, 3400 ve 3300 modelleri almış olacak.

Yani kısaca özetlemek gerekirse Intel, 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerinde mevcut isimlendirme stratejisini koruyacak ve aynı kategorizasyon sistemi ile Core i7-3000 serisine başlamış olacak. Daha alt kategorilerde yani Celeron ve Pentium modellerinde ise Ivy Bridge tabanlı çözümler dört haneli model numaraları kullanılarak isimlendirilecekler.