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Intel 22nm Ivy Bridge işlemcilerini Core iX-3000 serisi altında lanse edecek

7 yıl
25b
1
43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasım ayında lanse edeceği Sandy Bridge-E serisi yüksek performanslı işlemcilerini Core i7-3800 ve Core i7-3900 serileri lanse edecek olan Intel, Mart-Nisan aylarında duyurmayı planladığı 22nm Ivy Bridge işlemcilerinde de isimlendirme stratejisini koruyacak ve orta-üst segment ile daha alt kategorilerde yer alan Ivy Bridge işlemcilerini Core iX 3000 serisi altında anons edecek.
Yayınlanan dökümanlara göre Intel, Core i7-2600K ve Core i7-2700K modellerinin yerini alacak Ivy Bridge işlemcilerini Core i7-37XX serisi olarak sunacak. Core i5-2500, 2400 ve 2300 modellerinin yerini ise Core i7-3500, 3400 ve 3300 modelleri almış olacak.
Yani kısaca özetlemek gerekirse Intel, 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerinde mevcut isimlendirme stratejisini koruyacak ve aynı kategorizasyon sistemi ile Core i7-3000 serisine başlamış olacak. Daha alt kategorilerde yani Celeron ve Pentium modellerinde ise Ivy Bridge tabanlı çözümler dört haneli model numaraları kullanılarak isimlendirilecekler. 

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dere.beyi 7 yıl en beğenilen
ivy lerin yeni bi anakart istememesi ve aynı 1155 soket yapısında olmaları çok iyi.
1 Yanıt Yanıtla +6
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knnkpln 7 yıl
Hangi adla lanse ederse etsin.Buldozer karşında nasıl bir performans sergileyecek onu merak ediyorum özellikle 3d transistör teknolojisi bize neleri getirecek.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Aprowler 7 yıl
huso bey 2600k diyorsunuz ok, ancak ben hiç oc yapmayacağım gerçi 2600 ile aradaki rakam farkı önemli değil ama kullanmayacağım bir özellik için almalıyım?
Ben OC yapmasam bile 2600k, 2600 den dahamı performanslı olur?
Teşekkürler
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huso 7 yıl
OC yapmayacaksanız duz 2600 alacaksınız zaten o bile 3900-4000 e cıkıyor turbo modu falan
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Aprowler 7 yıl
huso bey 2600k diyorsunuz ok, ancak ben hiç oc yapmayacağım gerçi 2600 ile aradaki rakam farkı önemli değil ama kullanmayacağım bir özellik için almalıyım?
Ben OC yapmasam bile 2600k, 2600 den dahamı performanslı olur?
Teşekkürler
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Aprowler 7 yıl
q6600 lı anakartım bozulunca 8gb ramleri kullanabilmek adına phenom 9650 li sisteme taşındım (itiraz yok elimde zaten vardı)q6600 ıda yeni bir anakartla eşime verdim. malesef 2 kanal ddr2 bellek yuvaası vardı
sonra upgrade a basladim 1000 wattlı predator kasa aldım. ssd aldım inanılmaz iyi bir hız artışı yaşadım. oyun oynamaMA rağmen xfx 5770 ekran kartı aldım simdi bakıyorumda fiyatı neredeyse yarı yarıya inmiş...
neyse sıra geldi anakart işlemci ve ram e. Bu üçlüyü tamamlamak için amd nin sevgili bulldozer serisini bekleyelim dedik mayıs hazirandan beri bekliyorum tabiiki sonuç hayal kırıklığı.
Açık konuşiyim photoshop da büyük dosyalarla çalışmak benzeri grafik işlemleri ve diğerleri şu anda sistemimden memnunum hatta baya memnunum
ama diğer yandan yükseltmeler için kaşıntı var ve ayda belki 10 kere yaptığım adobe after effects renderları ve video işlemeleri işte burda sorunlar başlıyor. 30 saniyelik render full hd almak 1, 1 bucuk saat alıyor. bu nedenle halen işlemcimi ve anakart rami yukseltmeye niyetliyim. Aynı işi yapıp yeni sistem kullanan arkadaşlar varsa fikirlerini gördüklerini yazarlarsa çok makbule geçecek.
Şu anda aklımda asus sabertooth anakart ve i5 2500 yada i7 2600 işlemci var. OC isteğim sıfır iş bilgisayarı olarak kullanıyorum sistemin sürekli stabil çalışması daha önemli. Üzerine de 16GB lık bir ram kiti uydurucam.
Sevgiler saygılar
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huso 7 yıl
Hocam siz render falan alıyorsanız bence direkt 2600K alın en ucuzundan da bir Z68 anakart alın tamam
Ama daha ekonomik cozum isterseniz Anakartınız destekliyorsa X6 1100T de alabilirsiniz.Ama 1. secenek 2600K sizin icin daha uygun gibi
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turanlib 7 yıl
Bu işlemcilere merak saran kafalar sizin aklınız çarçuramı çalışıyor.Sizin gibi aklı kıtlar yüzünden milyonlarca insan kurdukları sistemler 1/2 yılda enkaza dönüşüyor .Sırf 100/5-10 fark performans elde edeceğim diye delice her çıkan ürünün peşindenden ahmakça koşuyorsunuz hiç bunun sonu uçurum diyen yok.Paranız bolsa sonsuz ahiret hayatına yatırım yapında Allahu Tealada size günahlarınızdan dolayı size merhamet etsin!...
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dere.beyi 7 yıl
theyapici
ya intelin şu an core i6 2600 k nın bile rakibi yokken diğer taraftan herhangi bir atılım gelmeden yeni bir işlemci çıkarması garip adamlar kendileri ile yarışıyor resmen

oda bşy amd onuda yapamıo buldozer phenom kadar performans veriyo nerdeyse :)
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TURK SITH 7 yıl
Bu işlemciler lga 2011 yani 2011 ğinli olmayacak mı, nasıl uyumlu diyorsunuz:

en.wikipedia.org/...
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theyapici 7 yıl
ya intelin şu an core i6 2600 k nın bile rakibi yokken diğer taraftan herhangi bir atılım gelmeden yeni bir işlemci çıkarması garip adamlar kendileri ile yarışıyor resmen
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sahoron 7 yıl
Bu ıntelin işlemcilerini ögrenmek için üniversite bitirmek gerek valla. Bir sürü çeşit ve birbirine benzer isimler.
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renklem 7 yıl
Ivy'lerde 6 veya 8 çekirdekli işlemciler olacak mı acaba...
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Zero Limit 7 yıl
renklem

Ivy'lerde 6 veya 8 çekirdekli işlemciler olacak mı acaba...

intel 6 çekirdeğin kaymağını en üst versiyon extreme işlecilerle yiyor zaten ivy le onu bize verirse enayilik eder.

8 çekirdek ise hak götüre onu hiç bekleme. extremelerde 8 e geçicek ha o zaman 6 yı alırız uygun fiyatlardan
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cpt_jack_sparrow 7 yıl
renklem

Ivy'lerde 6 veya 8 çekirdekli işlemciler olacak mı acaba...

6 var ama ex olarak 1500tl üssü olacak. 8 yok. 8 çekirdek ve ht ile 16 işlem birimi gereksiz şuanda çıkarsa kabak çekirdeği tadı verir
. (yazılımların gelimesi gerekiyor. daha i5 2500k'yı tam kullanan oyun felan yok render dışında.
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Batuist 7 yıl
22nm kulağa çok hoş geliyor.. artı yeni transistör teknolojisi ile gelecek ki işlemcilerde verim gitgide artıyor.. daha serin ve performanslı işlemciler..
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X-FI 7 yıl
yakışır.
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aceleciburak 7 yıl
Sandy E serisi üst segment olarak konumlandırılıyor 4 kanal ddr3 desteği ve yeni soket tipi açıkçası üst segment sndy E işlemcileri almak yürek haricinde ciddi oranda maddiyatta isteyecek
ivy bridge ise şuan yaygın olarak kullanılan sandylerin yerine gelecek 2500 2600K 3D transistör ivy de denenecek açıkçası transistörün son kullanıcı fiyatına biraz yansıyacağını düşünüyorum beklendiğinden biraz daha yüksek rakamlara kullanıma sunulması olası
AMD cephesinde ise ivy ile vishera karşılaşacak şuandaki performans düşüklüğü gerçekten başarısızlık mı yok verimlilik ve üretim sorunlarına bağlı modül tasarımındaki yazılım yetersizliğimi hepsi 2012 nin ilk yarısnda bellli olacak
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