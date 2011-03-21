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Intel 25nm NAND Flash çiplere yer verdiği 320 serisi SSD'lerini pazara sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD pazarının bir numarası olmayı hedefleyen Intel, arka arkaya yaptığı yeni model duyuruları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda 510 serisi SSD sürücülerini kullanıma sunan firma, gelen son bilgilere göre 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarına sahip 320 serisi SSD'lerini de 28 Mart'ta lanse edecek. Marvell kontrolcü kullanan 510 serisinden farklı olarak 320 serisinde kendi geliştirciği kontrolcüye yer veren Intel, 40GB ile 600GB arasında 6 farklı kapasite seçeneği sunacak. Tamamı 2.5-inç formunda olan ve SATA-II desteği sunan yeni SSD sürücülerin hata öncesi kullanım süresi ise 1,2 milyon saat olarak açıklanıyor.

Postville Refresh kod adını taşıyan ve X25-V ile X25-M serisi SSD modellerinin yerini alması beklenen 320 serisi yeni nesil depolama çözümlerinin, 270MB/saniye okuma ve 170MB/saniye yazma hızı sunmaları bekleniyor. Rastgele 4K okuma performansları 39,500 IOPS, rastgele 4K yazma performansları ise 23,000 IOPS olarak belirtiliyor. Aynı zamanda 128-bit AES veri şifreleme özelliğine ve geliştirilmiş güç-kayıp yönetim sistemine sahip olan sürücülerin son kullanıcı satış fiyatlarının kapasitesine göre 40 GB (109$), 80 GB (189$), 120 GB (239$), 160 GB (329$), 300 GB (569$) ve 600 GB (1,119$) olması bekleniyor.


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rog maximus 8 yıl
ben 60,'lık kullanıyorum 25'i boş halen 160'lıkla sıkıntı yaşayan arkadaş ne yüklüyor merak ettim ve şöyle birşey söyleyim o arkadaşın yükledikleri herneyse kaç kişi o kadar şey yükler. şahsen ben çizim işleriyle uğraşıyorum ama yeterli geliyor
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gun 8 yıl

liviera

ben 60,'lık kullanıyorum 25'i boş halen 160'lıkla sıkıntı yaşayan arkadaş ne yüklüyor merak ettim ve şöyle birşey söyleyim o arkadaşın yükledikleri herneyse kaç kişi o kadar şey yükler. şahsen ben çizim işleriyle uğraşıyorum ama yeterli geliyor



Açıkcası haber yazmak okumak ve boş vakitlerimde oyun oynamak için kullanıyorum. Bir oyun 10 Gb yer tutabildiğinden HDD'de yetmiyor tabii.
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namigencan 8 yıl
Biraz param olsa 160 lık bir tane güzel olacak. Sistem adama dönecek.
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gun 8 yıl
40 Gb yetmiyor arkadaşlar. Ben önce 80 Gb kullandım hiç yetmedi. Programları filan diğer diskten çalıştıracaksak hiç bir anlamı kalmıyor SSD'nin.
Sonra 160 Gb kullandım bayağı idare etti ama insan zamanla onuda dolduruyor. Bir iki aydır sıkıntı çekiyorum.
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CoolnQuiet 8 yıl

gun

40 Gb yetmiyor arkadaşlar. Ben önce 80 Gb kullandım hiç yetmedi. Programları filan diğer diskten çalıştıracaksak hiç bir anlamı kalmıyor SSD'nin.

Sonra 160 Gb kullandım bayağı idare etti ama insan zamanla onuda dolduruyor. Bir iki aydır sıkıntı çekiyorum.

2 tane 120 lik ile raid 0 yapmak lazım. TRIM desteği olmasa da olur. İlk başta bir imaj alıp, sonra sistem yavaşladıkça ordan yeniden yükleyip devam.
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Batuist 8 yıl
Türkiyedeki fiyatları çok daha pahalı olacaktır bunların..
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diemcizone 8 yıl
Ben SSD teknolojisini gerekli ama saçma buluyorum, çok titiz kullanmak gerekiyor, aksi taktirde 6 AY gibi kısa sürede emekliye ayırmanaız gerekebiliyor. Çok saçma!
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DH Misafiri 8 yıl
Alıcan 40Gb lik üstüne depo için harici 1TB
paşa paşa kullanıcan derken bir anda tr de 109 dolardan satılmıyacagı aklıma geldi ...
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umutarslan.com 8 yıl

DH Misafiri

Alıcan 40Gb lik üstüne depo için harici 1TB

paşa paşa kullanıcan derken bir anda tr de 109 dolardan satılmıyacagı aklıma geldi ...


40gb lık olanı alacıma 2tb dahili disk alırım üste para bile kalır :) 40gb'ın 40dolara düşmesi lazım
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