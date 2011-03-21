Intel 25nm NAND Flash çiplere yer verdiği 320 serisi SSD'lerini pazara sunuyor

SSD pazarının bir numarası olmayı hedefleyen Intel, arka arkaya yaptığı yeni model duyuruları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda 510 serisi SSD sürücülerini kullanıma sunan firma, gelen son bilgilere göre 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarına sahip 320 serisi SSD'lerini de 28 Mart'ta lanse edecek. Marvell kontrolcü kullanan 510 serisinden farklı olarak 320 serisinde kendi geliştirciği kontrolcüye yer veren Intel, 40GB ile 600GB arasında 6 farklı kapasite seçeneği sunacak. Tamamı 2.5-inç formunda olan ve SATA-II desteği sunan yeni SSD sürücülerin hata öncesi kullanım süresi ise 1,2 milyon saat olarak açıklanıyor.

Postville Refresh kod adını taşıyan ve X25-V ile X25-M serisi SSD modellerinin yerini alması beklenen 320 serisi yeni nesil depolama çözümlerinin, 270MB/saniye okuma ve 170MB/saniye yazma hızı sunmaları bekleniyor. Rastgele 4K okuma performansları 39,500 IOPS, rastgele 4K yazma performansları ise 23,000 IOPS olarak belirtiliyor. Aynı zamanda 128-bit AES veri şifreleme özelliğine ve geliştirilmiş güç-kayıp yönetim sistemine sahip olan sürücülerin son kullanıcı satış fiyatlarının kapasitesine göre 40 GB (109$), 80 GB (189$), 120 GB (239$), 160 GB (329$), 300 GB (569$) ve 600 GB (1,119$) olması bekleniyor.