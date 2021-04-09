Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi

Yarı iletken üreticisi Intel yeni nesil güçlü sunucuların kalbinde yer alacak Xeon işlemci ailesinin detaylarını paylaştı.

%46 performans artışı

Intel’in 3. nesil Xeon Scalable işlemci ailesi yonga başına 40 çekirdeğe kadar ölçekleniyor. %20 IPC artışı sunan Ice Lake-SP işlemcileri veri merkezi odaklı iş yüklerinde ortalama %46 performans artışı sunacak.

Intel DL Boost

Intel DL Boost ile gelen yongalar yapay zeka temelli işlemlerde kaydadeğer avantaj sağlıyor. Hali hazırda yapay zeka hızlandırıcısıyla gelen tek çözümler olan 3. nesil Xeon Scalable ailesi bu alanda önceki nesile kıyasla %74 daha performanslı.

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Dahası popüler 20 yapay zeka odaklı iş yükünde AMD’nin EPYC 7763 işlemcisine kıyasla %50’ye kadar önde olan işlemciler Nvidia’nın A100 GPU’suna da %30 fark atıyor.

Ek olarak yeni platformun kompleks görsellerin işlenmesi ve video analizi yapay zeka tabanlı yoğun iş yüküne dayalı alanlarda %56’ye kadar gelişme sunduğu da belirtilmiş.

Güvenlik

3. nesil Xeon Scalable işlemcileriyle birlikte 2 soketli konfigürasyonlar için de SGX güvenliğini sunan Intel böylelikle 1 TB’a kadar kodu izole edip işleyebilme imkanı sağlamış.

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Buna ek olarak Intel® Total Memory Encryption ve Intel® Platform Firmware teknolojileriyle veri koruması üst düzeye çıkarılmış.

Ek olarak Intel Crypto Acceleration’ın eklendiği yeni Ice Lake-SP modellei bu sayede kriptografik algoritmalarda hızlanma sağlayacak.

Pandemiyle birlikte önemi iyice artan e-perakende sektörleri gibi şifrelemenin yoğun olduğu iş yüklerine dayanan alanlarda müşterilerin veri güvenliği sağlanırken genel sistem performansı da korunacak.

Ağa özel optimize edilen N son ekli seçeneklerini çeşitli yük senaryolarına yönelik geliştiren Intel, 5G iş yüklerinde önceki nesle kıyasla %62’lik iyileşme vadediyor.

10 nm+ sürecinden geçen 2. nesil Optane belleği destekli işlemciler bu sayede 14 nm nodunun 2.7 katı yoğun bir banttan çıkacak. İlk nesil Foveros 3D paketlemesinin uygulandığı yongalarda ayrıca 2. nesil EMİB ara bağlantılarına yer verilmiş.

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C620A yongasetiyle birlikte çalışacak Ice Lake-SP ailesi 8 kanal bellek kontrolcüsü üzerinden DDR4-3200 MHz bellekleri destekleyecek. 64 adet PCIe 4.0 kanalına yer verilen modellerin kullanılacağı soket ise LGA 4189 olarak belirtilmiş.

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