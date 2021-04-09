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    Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi

    Mavi ekip sunucu kanadında merakla beklenen Xeon Scalable platformunu detaylandırdı. Yeni yongalar entegre yapay zeka hızlandırıcısının yanı sıra hacimli performans artışıyla geliyor.
    09 Nisan 2021, 09:00 (5 gün)
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    1
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi

    Yarı iletken üreticisi Intel yeni nesil güçlü sunucuların kalbinde yer alacak Xeon işlemci ailesinin detaylarını paylaştı.

    %46 performans artışı

    Intel’in 3. nesil Xeon Scalable işlemci ailesi yonga başına 40 çekirdeğe kadar ölçekleniyor. %20 IPC artışı sunan Ice Lake-SP işlemcileri veri merkezi odaklı iş yüklerinde ortalama %46 performans artışı sunacak.

    Intel DL Boost

    Intel DL Boost ile gelen yongalar yapay zeka temelli işlemlerde kaydadeğer avantaj sağlıyor. Hali hazırda yapay zeka hızlandırıcısıyla gelen tek çözümler olan 3. nesil Xeon Scalable ailesi bu alanda önceki nesile kıyasla %74 daha performanslı.

    Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi
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    Dahası popüler 20 yapay zeka odaklı iş yükünde AMD’nin EPYC 7763 işlemcisine kıyasla %50’ye kadar önde olan işlemciler Nvidia’nın A100 GPU’suna da %30 fark atıyor.

    Ek olarak yeni platformun kompleks görsellerin işlenmesi ve video analizi  yapay zeka tabanlı yoğun iş yüküne dayalı alanlarda %56’ye kadar gelişme sunduğu da belirtilmiş.

    Güvenlik

    3. nesil Xeon Scalable işlemcileriyle birlikte 2 soketli konfigürasyonlar için de SGX güvenliğini sunan Intel böylelikle 1 TB’a kadar kodu izole edip işleyebilme imkanı sağlamış.

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    Buna ek olarak Intel® Total Memory Encryption ve Intel® Platform Firmware teknolojileriyle veri koruması üst düzeye çıkarılmış.

    Ek olarak Intel Crypto Acceleration’ın eklendiği yeni Ice Lake-SP modellei bu sayede kriptografik algoritmalarda hızlanma sağlayacak.

    Pandemiyle birlikte önemi iyice artan e-perakende sektörleri gibi şifrelemenin yoğun olduğu iş yüklerine dayanan alanlarda müşterilerin veri güvenliği sağlanırken genel sistem performansı da korunacak.

    Ağa özel optimize edilen N son ekli seçeneklerini çeşitli yük senaryolarına yönelik geliştiren Intel, 5G iş yüklerinde önceki nesle kıyasla %62’lik iyileşme vadediyor.

    10 nm+ sürecinden geçen 2. nesil Optane belleği destekli işlemciler bu sayede 14 nm nodunun 2.7 katı yoğun bir banttan çıkacak. İlk nesil Foveros 3D paketlemesinin uygulandığı yongalarda ayrıca 2. nesil EMİB ara bağlantılarına yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir?"

    Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi
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    C620A yongasetiyle birlikte çalışacak Ice Lake-SP ailesi 8 kanal bellek kontrolcüsü üzerinden DDR4-3200 MHz bellekleri destekleyecek. 64 adet PCIe 4.0 kanalına yer verilen modellerin kullanılacağı soket ise LGA 4189 olarak belirtilmiş.



    Kaynakça https://videocardz.com/press-release/intel-announces-3rd-gen-xeon-scalable-icelake-sp-processor-series https://wccftech.com/intel-launches-3rd-gen-ice-lake-sp-xeon-cpu-lineup-10nm-server-chips/
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    intel dua etsin apple sunucu için işlemci geliştirmesin
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    sdbz (Sezai Kuyu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sunucu tarafındaki bu iyileşmeleri masaüstünde de görmek isterdik...
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    g.k. 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Anandtech'in Java testinde, yediği bariz farkı saymazsak ARM işlemciler ciddi tehdit haline gelmişler.
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşlemciler çıkmış test edilmiş kesin sonuçlar böylemi? Yoksa böyle gelecek haberi mi? Çünki 11. Nesil i seriside öyle böyle gelmiyodu ortalığı duman ediyodu %30 lar 50 ler havada uçuyodu bu sitenin haberlerinde.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 4 gün ( Mesaj Silindi ) tokatli6061
    :) Her zamanki intel pazarlama taktikleri bunlar. teknik olarak iyileşme var fakat intel yine abartılı rakamlar telaffuz etmeye bayılıyor. Üreticilere verdiği destek+aba altı sopası olmasa AMD daha fazla kullanım alanı bulur. masaüstü, mobil ve sunucu her alanda intel rakipleri ekarte etmek için tekel gücünü kullanıyor. AMD ürünlerini engelleyemediği zaman konfiglerini zayıflattırıyor. keşke bahsettiğin rakamların hakkını versende sunucu alanında AMD'nin fiyatları biraz daha düşük tutmak zorunda kalsa.

    Anandtech'ten bir test.

    https://images.anandtech.com/doci/16594/ICX_briefing_39.png

    Sonuç aşama kaydeden bir işlemci sürümü ama intel'in atıp tuttuğu kadar değil. çok değil 1-2 yıl daha bu durum devam ederse intel'in önünü alamayacağı bir dönem başlayacak. rakibini küçümseyerek verdiği model konfigürasyonları ve etiketleme politikasına devam etsin bakalım. :))))
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    W wospos 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Amd’den yedikleri Tokat bir işe yaramış masaüstündede böyle sıçrama yaparlarsa tekrar amd’yi geçerler
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    Rindaman ( -) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    10nm inmişler galiba, daha önce neydi? Masaüstünde 14nm de hala devam etmeye çalışıyorlardı dimi?
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    C Clusive 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şımarık Intel, AMD den yediği tokatlar sayesinde düzgün iş yapmaya başladı...
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Buradan şunu anlıyoruz, adamlar cloud ve hpc tarafinda pazar hakimiyetlerinden %1 bile vazgecmek istemiyorlar.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    "Dahası popüler 20 yapay zeka odaklı iş yükünde AMD’nin EPYC 7763 işlemcisine kıyasla %50’ye kadar önde olan işlemciler Nvidia’nın A100 GPU’suna da %30 fark atıyor."

    Teşekkürler Amd ve Nvidia. :)
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    intel dua etsin apple sunucu için işlemci geliştirmesin
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ciftkazmali
    inşaallah yapar , apple cihaz kullanmasamda , sektöre ışık tutan firmadır apple , herkesin gittiği yoldan gitmez , öncüdür , yenilikçidir , en son çıkardıkları işlemciye uyuz oldum ama yanılmıyorsam yine bir ilk yaptılar , m1 işlemci , hafızayı vs değiştiremiyorsun çok kızıyorum buna fakat firma devrim yaratıyor işinde...
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    sdbz (Sezai Kuyu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sunucu tarafındaki bu iyileşmeleri masaüstünde de görmek isterdik...
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