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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir?

    Intel’in 11. nesil Core işlemcileriyle birlikte kullanıma sunduğu bellek hız aşırtma modu daha yüksek bellek frekanslarına imkan tanımasının yanı sıra modele göre daha verimli olabilir
    07 Nisan 2021, 22:15 (Güncellendi, 08 Nisan, 00:06)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir?

    Mavi ekibin Rocket Lake işlemci ailesi şu sıralar olumsuz eleştirilerin hedefi. Yongalarla kullanıma sunulan Gear 2 modunun önemli bir avantajı ortaya çıktı.

    Rocket Lake ile gelen Gear 1 ve 2 nedir?

    Intel Rocket Lake ile birlikte kullanıma sunduğu Gear 2 modu ile birlikte bellek kontrolcüsünün bellek hızının yarısı hızda (1:2) çalışmasına imkan tanıdı. Böylelikle daha yüksek bellek frekanslarına çıkılabilen yeni platform Gear 1’de yani bellek kontrolcüsüyle belleklerin 1:1 oranda çalıştığı durumda ise daha düşük frekanslara ulaşmasına karşın daha stabil çalışıyor.

    Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir?
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    Intel’in teknik özellikler tablosunda yer verdiği DDR4-3200 MHz ve 2933 MHz’e kadar ifadesi de yonganın stabil çalıştığı Gear 1 modunda ulaşılabilen değerler. Dahası Gear 1’in limitleri 3733/3866 MHz olarak belirlenmiş. DDR4 RAM’lerini Rocket Lake ile 4000 MHz’de çalıştırmak isteyen bir kullanıcı için bakacak olursak

    MCLK =Referans saat hızı x Gear x QCLK oranı / 2 (Dual Data Rate [DDR])

    formülüne göre

    100 MHz x 1 x 40 / 2 (pratikte QCLK aralığı 6-31 olduğu için çalışmıyor)

    100 MHz x 2 x 20 / 2

    133 MHz x 2 x 15 / 2 şeklinde bir tablo ortaya çıkıyor.

     

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    Ufak bir detay daha. Bu oranlara göre DDR4-7466 ve DDR4-7533 MHz mümkün olsa da günlük kullanıma elbette elverişli değiller. Intel’in DDR5 için entegre bellek kontrolcüsü tarafında şimdiden hazırlıklarını yaptığını söyleyebiliriz.

    Core i5-11400F'te Gear 2 daha yüksek performanslı

    Evet, asıl konumuz olan Gear 1/2 performans farkına geri dönecek olursak, incelemesi yayınlanan ilk yongalar aynı zamanda TDP bütçesi daha geniş çözümlerdi. Gear 1 ile beklendiği üzere Gear 2'den daha iyi sonuçlar alınmıştı. Core i5-11400F’in incelemelerinin yayınlanmasıyla birlikte dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

     

    65 watt TDP’li ve aynı zamanda Rocket Lake’teki en alınası yongalardan birisi olan Core i5-11400F DDR4-3733 MHz RAM’lerle kombine edildiğinde aynı RAM frekansında Gear 2’nin Gear 1’e kıyasla performans artışı sergilediği gözlemlenmiş.

     

    Cinebench R23 çoklu izlek testinde %3.42 seviyesinde olan fark MySQL testinde %6’ya ulaşmış. Oyunlarda ufak bir farkla da olsa Gear 2’nin avantajlı konumda olduğu rapor edilmiş.

    Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir?

    AMD’nin UCLK ve MCLK’sine benzer şekilde çalışan Gear 1/2’nin arasındaki performans farkı ise başta da değindiğimiz üzere işlemcinin termal bütçesiyle yakından ilişkili.

    Zira yarıya düşen frekansı neticesinde daha az güç tüketen entegre bellek kontrolcüsünden işlemciye daha fazla bütçe kalması sayesinde işlemci daha rahat çalışabilmiş.

    İşlemciye daha fazla pay kalıyor

    Uncore yani işlemcinin çekirdekleri dışındaki birimlerinin Gear 1 modunda 5-10 watt arasında daha fazla tükettiğini de ekleyelim.

    Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir?
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    Donanımseverlerin akıllarında 8 çekirdek 16 izlekli Core i7 ve Core i9 işlemcilerinin Gear 1/2 değişimine nasıl tepki vereceğine yönelik soru işaretleri şimdiden oluştu bile.



    Kaynakça https://www.techpowerup.com/280720/gear-1-can-lead-to-performance-loss-on-intel-rocket-lake-11th-gen-processors https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-11400f/ https://www.igorslab.de/en/ram-oc-guide-for-intel-rocket-lake-and-z590-tips-tricks-and-benchmarks/
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    bahtiyad (bahtiyar doğan) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayar mı alıyoruz yoksa türev, integral hesabı mı? İntel, Amd işlemciler ile kapışacağım diye iyice saçmaladı. G1, G2 yok D,R Otomatik şanzuman araca döndü iş!

    Ülke genelinde güncel dolar kuru ve ekonomiyi düşünürsek yapılacaklar (1080p için) : 2. el birkaç yıllık i5 işlemcili ucuz yollu, dahili ekran kartı olmayan laptop alınmalı. Günlük işler, ofis, sörf, youtube için yeter. Oyun için de maksimum 7.55 sürümde 2. el PS4 (Slim ya da pro). Malum oyun yüklemek için ;) Oldu bitti gitti la.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    huso 6 gün ( Mesaj Silindi ) bahtiyad
    Uzak ara en mantıklısı bugun Yegene Laptop aldık.
    İ7 9750H-16GB DDR4 3200@2666 Micron-6GB 1660Tİ-512 Micron M2 SSD-15" 120 HZ Ekran 2. El Garantili 8000TL ye, O paraya sadece Ekran Kartı alınıyor Masaustunde...
    Bu sacmasapan Ederinin 4-5 katına 2. El satılan Ekran Kartları varken Masaustu alınmaz.ya da Ekran Kartlı Masaustu alınmaz.Benim 1400TL ye aldıgım 8GB RX590 ı adam 12.000 e sattım diyor.8.5 katına satılmıs.

    https://www.n11.com/urun/gigabyte-nvidia-geforce-gtx-1660-ti-oc-gv-n166toc-6gd-6-gb-gddr6-192-bit-ekran-karti-1420072?magaza=deltabilgisayar&amp;utm_source=comp_akakce&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=akakce_genel
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    No Way Out (Mert A.) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haber yanlış en yüksek performansı G1 modda elde edersiniz, G2 de ns artar performans düşer.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





    Kafası karışanlar için olayı çok basit şekilde anlatayım;

    1:1 = Gear1

    2:1 = Gear2

    Demek.

    10th gen cpu lar ile tüm mhz ramlerden tam performans alabiliyorsun yani her tür mhz rami gear 1 olarak kullabilirsiniz.

    11th gen den max 3600 belki 3733, üstü gear 2 performans düşer.

    Ryzen 5000 Zen 3 max 3800 belki 4100, üstü gear 2 performans düşer.

    Belki yazdıklarım bellek kontrolcüsünün silikon kalitesine bağlı.


    https://www.capframex.com/tests/The%20true%20star%20of%20the%2011th%20gen
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    S SeniorGrandMaster 6 gün ( Mesaj Silindi )
    intel çabalıyor. Birkaç seneye iyi birşeyler yapacak gibi duruyor. Ama Amd torbadan gene sürpriz birşeyler çıkartabilir. Rtx 4080 veya rtx 5080 zamanları geldiğindeki bilgisayarları ve oyunları hayal etmeye başlayabiliriz ama fiyatlarını düşünmeyin zevkiniz kaçmasın.
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