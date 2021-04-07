Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir?

Mavi ekibin Rocket Lake işlemci ailesi şu sıralar olumsuz eleştirilerin hedefi. Yongalarla kullanıma sunulan Gear 2 modunun önemli bir avantajı ortaya çıktı.

Rocket Lake ile gelen Gear 1 ve 2 nedir?

Intel Rocket Lake ile birlikte kullanıma sunduğu Gear 2 modu ile birlikte bellek kontrolcüsünün bellek hızının yarısı hızda (1:2) çalışmasına imkan tanıdı. Böylelikle daha yüksek bellek frekanslarına çıkılabilen yeni platform Gear 1’de yani bellek kontrolcüsüyle belleklerin 1:1 oranda çalıştığı durumda ise daha düşük frekanslara ulaşmasına karşın daha stabil çalışıyor.

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Intel’in teknik özellikler tablosunda yer verdiği DDR4-3200 MHz ve 2933 MHz’e kadar ifadesi de yonganın stabil çalıştığı Gear 1 modunda ulaşılabilen değerler. Dahası Gear 1’in limitleri 3733/3866 MHz olarak belirlenmiş. DDR4 RAM’lerini Rocket Lake ile 4000 MHz’de çalıştırmak isteyen bir kullanıcı için bakacak olursak

MCLK =Referans saat hızı x Gear x QCLK oranı / 2 (Dual Data Rate [DDR])

formülüne göre

100 MHz x 1 x 40 / 2 (pratikte QCLK aralığı 6-31 olduğu için çalışmıyor)

100 MHz x 2 x 20 / 2

133 MHz x 2 x 15 / 2 şeklinde bir tablo ortaya çıkıyor.

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Ufak bir detay daha. Bu oranlara göre DDR4-7466 ve DDR4-7533 MHz mümkün olsa da günlük kullanıma elbette elverişli değiller. Intel’in DDR5 için entegre bellek kontrolcüsü tarafında şimdiden hazırlıklarını yaptığını söyleyebiliriz.

Core i5-11400F'te Gear 2 daha yüksek performanslı

Evet, asıl konumuz olan Gear 1/2 performans farkına geri dönecek olursak, incelemesi yayınlanan ilk yongalar aynı zamanda TDP bütçesi daha geniş çözümlerdi. Gear 1 ile beklendiği üzere Gear 2'den daha iyi sonuçlar alınmıştı. Core i5-11400F’in incelemelerinin yayınlanmasıyla birlikte dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

65 watt TDP’li ve aynı zamanda Rocket Lake’teki en alınası yongalardan birisi olan Core i5-11400F DDR4-3733 MHz RAM’lerle kombine edildiğinde aynı RAM frekansında Gear 2’nin Gear 1’e kıyasla performans artışı sergilediği gözlemlenmiş.

Cinebench R23 çoklu izlek testinde %3.42 seviyesinde olan fark MySQL testinde %6’ya ulaşmış. Oyunlarda ufak bir farkla da olsa Gear 2’nin avantajlı konumda olduğu rapor edilmiş.

AMD’nin UCLK ve MCLK’sine benzer şekilde çalışan Gear 1/2’nin arasındaki performans farkı ise başta da değindiğimiz üzere işlemcinin termal bütçesiyle yakından ilişkili.

Zira yarıya düşen frekansı neticesinde daha az güç tüketen entegre bellek kontrolcüsünden işlemciye daha fazla bütçe kalması sayesinde işlemci daha rahat çalışabilmiş.

İşlemciye daha fazla pay kalıyor

Uncore yani işlemcinin çekirdekleri dışındaki birimlerinin Gear 1 modunda 5-10 watt arasında daha fazla tükettiğini de ekleyelim.

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Donanımseverlerin akıllarında 8 çekirdek 16 izlekli Core i7 ve Core i9 işlemcilerinin Gear 1/2 değişimine nasıl tepki vereceğine yönelik soru işaretleri şimdiden oluştu bile.

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