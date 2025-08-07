Giriş
    Donald Trump'tan Intel CEO'suna çağrı: "Derhal istifa etmeli"

    Intel CEO'su Lip-Bu Tan’ın Çin yatırımları ve eski şirketi Cadence’in yasa dışı ihracat geçmişi ABD’de güvenlik soruşturmasına takıldı. ABD Başkanı Donald Trump, CEO'yu istifaya çağırdı.

    Donald Trump'tan Intel CEO'suna çağrı: 'Derhal istifa etmeli' Tam Boyutta Gör
    Intel, bir süredir ekonomik ve teknolojik zorluklarla mücadele ederken şimdi de bu yılın mart ayında atanan yeni CEO’su Lip-Bu Tan’ın Çin ile olan ilişkileri nedeniyle Amerikan yasama organlarının incelemesiyle karşı karşıya. Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Intel yönetim kuruluna gönderdiği bir mektupta Tan’ın geçmişi ve bağlantılarının ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atıp atmadığını sorguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise CEO'yu istifaya etmeye çağırdı.

    "Derhal istifa etmeli"

    Donald Trump'tan Intel CEO'suna çağrı: 'Derhal istifa etmeli' Tam Boyutta Gör
    Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Tan’ın aşırı derecede “çıkar çatışması" içinde olduğunu belirterek “derhal istifa etmeli, başka bir çözüm yok” dedi. Bu açıklamanın ardından Intel hisseleri işlem öncesi yüzde 5 değer kaybetti.

    Intel CEO'su mercek altında

    Senatör Cotton’ın mektubunda dikkat çektiği en önemli noktalardan biri Tan’ın 2008–2021 yılları arasında CEO’luğunu yaptığı Cadence Design Systems şirketinin, Çin’in askeri bağlantılı NUDT üniversitesine yönelik yasa dışı ihracat faaliyetleri.

    Cadence, 2015–2021 döneminde bu kuruluşa ve onun örtülü isimlerini kullanarak yürüttüğü faaliyetlere yönelik tasarım otomasyonu araçları ve yarı iletken fikri mülkiyetlerini yasa dışı şekilde ihraç ettiğini onayladı. Şirket, geçtiğimiz hafta bu nedenle suçunu ve toplamda 140 milyon doların üzerinde cezayı ödemeyi kabul etti.

    Tan, bu dönemde Cadence’in CEO’su ve ardından yönetim kurulu başkanıydı. Bu nedenle Cotton, Intel yönetiminden bu durum hakkında hangi önlemlerin alındığını ve konunun ne kadar farkında olduklarını açıklamalarını istedi.

    Tan’ın Çin’deki yatırım geçmişi de dikkat çekiyor. Kendi yatırım şirketi Walden International aracılığıyla Çin’deki gelişmiş üretim ve çip şirketlerine milyonlarca dolar yatırım yaptığı biliniyor. Cotton, Intel'e CEO'larının Çin'de çıkar çatışması yaratabilecek diğer ilgili kuruluşlardaki pozisyonlarından ayrılmasını isteyip istemediğini de sordu.

    CEO Tan, bir süre önce yüksek maliyetli çip üretim biriminde (foundry) 3,17 milyar dolarlık zarar nedeniyle kesintilere gideceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda Almanya ve Polonya’daki fabrika projeleri iptal edildi, Vietnam ve Malezya’daki test ve montaj operasyonları konsolide edildi. Ayrıca Ohio’da planlanan çip fabrikasının inşaatında da frene basıldı. Bazı gelecek üretim süreçlerinin ise geleceği belirsiz. Özellikle A14 sürecinin iptal edilme olasılığı bulunuyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/108959-intel-questioned-over-ceo-lip-bu-tan-china.html https://www.cnbc.com/2025/08/07/intel-ceo-trump-lip-bu-tan.html
