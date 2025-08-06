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    TSMC’de kriz: Kahve dükkanında milyar dolarlık ticari sır sızdırıldı

    TSMC'nin 2nm çip teknolojisine ait gizli bilgilerin sızdırıldığı skandal büyüyor. Dokuz mühendis tutuklandı, sızıntının Japonya merkezli Rapidus’a uzandığı iddiası gündemde.

    Kahve dükkanında TSMC’nin milyar dolarlık ticari sır sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en gelişmiş çip teknolojilerinden birine sahip olan TSMC, bu kez çok daha karmaşık bir sızıntı iddiasıyla gündemde. Tayvanlı üreticinin 2 nanometre çip geliştirme süreciyle ilgili hassas bilgilerin sızdırıldığı olayda, dokuz mühendisin tutuklandığı bildirildi. Olayın merkezinde ise Japonya merkezli Rapidus yer alıyor.

    400 belge sızdırıldı

    Tayvan medyasına göre, mühendisler şirketin dizüstü bilgisayarlarını uzaktan kullanarak hassas verileri sistemden çekti. Evlerinden şirket veritabanına giriş yapan çalışanların, akıllı telefonlarıyla ekran görüntüleri çekerek yaklaşık 400 gizli belgeyi sızdırdığı iddia ediliyor. Bu belgeler, 2nm sürecine ait deneme üretim detaylarını ve teknolojik yöntemleri içeriyor.

    İddialara göre mühendislerin sistemde geçirdiği süre sadece üç dakikayla sınırlıydı ve erişimleri doğrudan 2nm veritabanına yönelikti. Daha da dikkat çekici olan ise bu çalışanlardan en az birinin, daha önce Japonya merkezli Tokyo Electron için çalışmış olması. Aktarılanlara göre şüpheliler bir kahve dükkanında yakalandı.

    Sızıntının Çin ya da Rusya’ya yönelik olabileceği şüphesi varken, Tayvan kaynakları bilgilerin Japonya’daki çip üreticilerine, özellikle de Rapidus’a aktarılmış olabileceğini öne sürüyor. Rapidus'un son dönemde 2nm teknolojisinde önemli adımlar atması, bu iddiaları güçlendiren başka bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak şu an için bu bağlantıya dair resmi bir kanıt sunulmuş değil.

    Tayvan için ulusal güvenlik unsuru

    Kahve dükkanında TSMC’nin milyar dolarlık ticari sır sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    TSMC ise bir süre önce yaptığı açıklamada “yetkisiz faaliyetlerin” tespit edildiğini ve bu durumun olası ticari sır sızıntılarına yol açtığını duyurdu. Şirket, olaya karışan personeller hakkında disiplin işlemleri uygulandığını ve hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. TSMC, soruşturma şu anda yargı sürecinde olduğu için detay paylaşmadı.

    TSMC, 2nm çip üretim sürecinde şu anda en iyi konuma sahip. Samsung ve Intel’in TSMC seviyesinde olmadığı biliniyor. Japon Rapidus ise geçtiğimiz ay test aşamasına geçmişti. Genel olarak 2nm için sektörde 2026-2027 hedefi bulunuyor. Apple, Nvidia, AMD ve Intel gibi devler TSMC’nin müşterisi konumunda. TSMC, 2nm süreci için onlarca milyar dolar yatırımda bulundu.

    Öte yandan Tayvan merkezli TSMC’nin önemi ülke için ulusal güvenlik statüsünde. Hatta bu tür ticari sırların çalınmasını engellemek için Tayvan, ulusal güvenlik yasasını yenilemişti. Bu yasaya göre 12 yıla kadar hapis cezası ve 3,3 milyon dolara kadar para cezası verilebiliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/tsmc-engineers-were-reportedly-busted-at-a-coffee-shop-for-spilling-2nm-secrets/ https://www.cnbc.com/2025/08/05/chipmaker-tsmc-says-it-has-discovered-potential-trade-secret-leaks.html https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/two-former-tsmc-employees-arrested
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