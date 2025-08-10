Intel başkanının fabrikaları TSMC'ye satmaya çalıştığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Intel yönetim kurulu başkanı Frank Yeary’nin, yılın başlarında Intel Foundry birimini TSMC’ye satma ya da tamamen ayrı bir şirkete dönüştürme girişimleri, mart ayında CEO olarak göreve gelen Lip-Bu Tan’ın sert muhalefetiyle karşılaştı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Yeary’nin planlarına bazı diğer yönetim kurulu üyeleri destek verse de, bu konudaki görüş ayrılıkları kurul içinde çatışmalara yol açtı ve sonunda Tan’ın stratejik projelerinin sekteye uğramasına neden oldu. Intel yönetim kurulu Tan'a resmi desteğini sürdürüyor olsa da, hem içeride hem de dışarıda liderliği üzerinde baskı giderek artıyor.

TSMC, Broadcom ve Nvidia ile ortak şirket iddiası ortaya atılmıştı

Bu yılın başında ortaya çıkan haberlerde, Intel’in çip üretim kolu olan Intel Foundry’yi, Intel’in yanı sıra TSMC, Broadcom ve Nvidia gibi şirketlerin ortak olacağı bağımsız bir şirkete dönüştürmeyi planladığı bildirilmişti. Başka bir iddiaya göre ise, bu birim tamamen veya kısmen TSMC’ye satılacaktı. Bu durumda TSMC, üretim süreçlerinin kontrolünü devralacak ve Intel’in üretim teknolojilerini iyileştirmekle yükümlü olacaktı. Intel bu planları resmen doğrulamasa da, Wall Street Journal'ın haberine göre her iki fikir de eski yatırım bankacısı olan Intel'in yönetim kurulu başkanı Frank Yeary tarafından ortaya atıldı.

Mart 2025’te göreve başlayan Lip-Bu Tan ise, Yeary ve bazı kurul üyelerinin aksine, Intel’in kendi yonga üretim kapasitesini korumasının rekabet gücü ve ABD’nin tedarik zinciri güvenliği açısından kritik olduğunu savundu.

TSMC çok istekli olmadı

TSMC, hem teknik hem de ticari nedenlerden dolayı Intel'in fabrikalarını veya üretim varlıklarını hiçbir zaman satın almak istemedi. Teknik açıdan bakıldğında, TSMC mühendisleri Intel’in EUV tabanlı üretim süreçlerinde deneyimsiz olduğu için Intel 3 veya 18A teknolojilerinde kayda değer bir ilerleme sağlamaları zordu. Her iki firma aynı üretim ekipmanı markalarını kullansa da (örneğin ASML’nin EUV makineleri, Applied Materials veya KLA gibi tedarikçiler), her şirketin araçları, kalibrasyonu ve tedarikçiye özel kurulumları farklılık gösteriyor. Bu nedenle, küçük değişiklikler bile verim kaybı veya performans dalgalanmaları yaratabilir.

Ticari açıdan bakıldığında ise, TSMC doğrudan rakibini geliştirmeye istekli değildi ve milyarlarca dolarlık yatırımın tam kapasiteyle kullanılacağının garantisi yoktu. Ayrıca Intel’in ABD’deki EUV kapasitesi, hem kendi hem de TSMC’nin müşterileri için yeterli değildi.

Kahve dükkanında TSMC’nin milyar dolarlık ticari sır sızdırıldı 3 gün önce eklendi

TSMC açısından Intel ile iş birliği yapmanın tek anlamlı nedeni, olası Trump döneminde gelebilecek gümrük tarifelerinden kaçınmak için ABD’de üretim yapmaktı. Ancak şirket, uzun vadede 165 milyar dolara kadar yatırım yapma sözü verdiği için Intel ile ortaklık motivasyonu azaldı.

Her ne kadar bu planlar mantıklı bulunmasa da, yönetim kurulunda ciddi fikir ayrılıkları yarattı ve bu durum Tan’ın projelerini yavaşlattı. Tan’ın, üretim kapasitesine yatırım yapmak ve finansal yapıyı güçlendirmek için Wall Street bankaları aracılığıyla birkaç milyar dolar toplama girişimi kurul tarafından ertelendi. Ayrıca, Nvidia ve AMD ile rekabette açığı kapatmayı hedefleyen bir yapay zeka hızlandırıcı geliştiricisini satın alma planı da, kurulun uzun tartışmaları yüzünden gecikti ve bu süreçte başka bir teknoloji şirketi söz konusu girişimi satın almaya yöneldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel başkanı fabrikaları TSMC'ye satmaya çalıştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: