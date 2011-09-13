Intel 45nm Pentium işlemcilerine veda ediyor

Güncel ürün gamındaki işlemci modellerinin büyük bir kısmını 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayan Intel, yeni yıl ile birlikte 22nm üretim teknolojisiyle geçiş yapmaya hazırlanıyor. 3D Transistör teknolojisi ile enerji verimliliğinde yeni bir dönemin kapısını aralamak isteyen şirket diğer taraftan 45nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcilerini emekli ederek yeni gelecek işlemci modelleri için ürün gamında yer açmaya devam ediyor.

Intel'in yayınladığı Ürün Değişim Bildirimleri'ne göre LGA775 formunda hazırlanan Pentium E5800, E6700 ve E6800 işlemcilerine veda ediliyor. Son çeyrek ile birlikte EOL (End of Life) sürecine girecek olan bu işlemciler için Intel son siparişleri 23 Kasım'da alacak ve son sevkiyatı 30 Aralık'ta tamamlayarak işlemcilerin üretim ve dağıtımını sonlandırmış olacak.

Intel ayrıca detaylarını daha önce verdiğimiz üzere Core i5-655K, i5-750S, i5-760, i7-875K ve i7-970 gibi son kullanıcılar arasında güncelliğini korumakta olan işlemcilerini son çeyrekte, Core i3-530, i5-661, i7-930, i7-950 ve i7-960 modellerini ise yeni yılın ilk çeyreğinde emekli etmeye hazırlanıyor. 2012 ile birlikte Intel ürün gamı 32nm ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerden oluşacak.