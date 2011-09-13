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Intel 45nm Pentium işlemcilerine veda ediyor

7 yıl
12,8b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güncel ürün gamındaki işlemci modellerinin büyük bir kısmını 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayan Intel, yeni yıl ile birlikte 22nm üretim teknolojisiyle geçiş yapmaya hazırlanıyor. 3D Transistör teknolojisi ile enerji verimliliğinde yeni bir dönemin kapısını aralamak isteyen şirket diğer taraftan 45nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcilerini emekli ederek yeni gelecek işlemci modelleri için ürün gamında yer açmaya devam ediyor.
Intel'in yayınladığı Ürün Değişim Bildirimleri'ne göre LGA775 formunda hazırlanan Pentium E5800, E6700 ve E6800  işlemcilerine veda ediliyor. Son çeyrek ile birlikte EOL (End of Life) sürecine girecek olan bu işlemciler için Intel son siparişleri 23 Kasım'da alacak ve son sevkiyatı 30 Aralık'ta tamamlayarak işlemcilerin üretim ve dağıtımını sonlandırmış olacak. 
Intel ayrıca detaylarını daha önce verdiğimiz üzere  Core i5-655K, i5-750S, i5-760, i7-875K ve  i7-970 gibi son kullanıcılar arasında güncelliğini korumakta olan işlemcilerini son çeyrekte, Core i3-530, i5-661, i7-930, i7-950 ve i7-960 modellerini ise yeni yılın ilk çeyreğinde emekli etmeye hazırlanıyor. 2012 ile birlikte Intel ürün gamı 32nm ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerden oluşacak.  

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Rainbow6 7 yıl
gercektende efsane oldu sadece bu forumda degil yabanci forumlarda da nick nameleri amd ile ozdeslesen ve kanlarinin son damlasina kadar savunan amd fanatikleri bile c2d ile bu platforma gecis yapmisti o zamanlar bende amd kullaniyodum benim gecis fan olmadigim halde biraz daha uzun olmustu
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alpa07 7 yıl
lga775 efsanedir.
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MxFxOx 7 yıl
way be işlemcim tarih oluyor :D
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zan 7 yıl
daha dün gibi; intelin ileriki yıllardaki satış ve işlemcilerin çıkış tarihlerin verildiği çizelgelerde 45nm işlemciler en sondaydı....65nm ye yeni yeni geçilmişti......
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Bl00dyHell 7 yıl
Zamanı gelmişti artık
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silver021 7 yıl
valla şuanda 45nmlik işlemcisini kullanıyorum intelin. ne desem 3.6 ghz de tek çekirdek üzerinde devam ediyoruz ama benim diyen çift çekirdekli yanına yaklaşamaz hız konusunda. :D 45nm lik antika oldu günümüzde. ilerdeki yerlere saklıycam. çocuklarım alır kullanır :P
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MÇKR_06 7 yıl
hayırlı olsun
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