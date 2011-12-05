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Intel, 520 serisi SSD sürücülerinde SandForce kontrolcü kullanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,8b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yüksek performans segmenti için sunduğu 510 serisi SSD modellerinde, pazardaki yüksek rekabete bağlı olarak önemli güncellemeler yapmayı planlıyor. NAND Flash üretiminde Micron ile işbirliği içerisinde olan ve pazara sunduğu ürünlerde şimdiye kadar ağırlık olarak kendi geliştirdiği kontrolcülere yer veren, 510 serisinde ise Marvell üretimi kontrolcü kullanan Intel, 2012 başında sunmayı planladığı Cherryville kod adlı 520 serisi SSD modellerinde ise SandForce tarafından hazırlanan kontrolcülere yer verecek. 
SSD sürücüler için NAND Flash kontrol yongaları geliştiren SandForce, üreticiler tarafından şu an en çok tercih edilen çözüm durumunda. Pazarda yaygın olarak kullanılan SandForce kontrolcülere adapte olmaya hazırlanan Intel, SSD 520 serisi altında 510 çatısı altındaki modeller ile kıyaslandığında daha fazla sayıda kapasite seçeneği sunmayı planlıyor ki açıklanan bilgilere göre 60GB, 120GB, 180GB, 240GB ve 480 GB kapasiteli modellerden bahsedebiliriz. SATA-III desteği sunacak olan 520 serisi SSD sürücülerin 550MB/saniye seviyesinde okuma ve 520MB/saniye seviyesinde yazma hızları sunması bekleniyor. 4K rastgele yazma performansı 70,000 IOPS seviyesinde olacak yeni sürücülerin resmi çıkış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise şu an için netlik kazanmış değil. 

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Batuist 7 yıl
intel baktıki kendi kontrolcüleriyle diğerleri ile yarışamıyor pazarda geri kalmamak için başka kontrolcü kullanıyor.. kendi kontrolcülerinde okuma huzı iyide yazma hızı yarıya kadar düşüyor. ama sandforce gibi daha deneyimli ve tecrübeli firmaların konrolcülerinde okuma ve yazma hızlarında abartı bir fark yok intelde olduğu gibi.. 550MB okuma yanında 520MB yazma hızı intelin yapamadığı şey işte.. sanırım o yüzden o da kendi kontrolcülerini daha fazla geliştiriceye kadar farklı kontrolcüler kullanma kararı aldı. tabi daha ekonomik versiyonlarda kendi kontrolcülerini her zaman kullanacaktır ama bugün en vasat değerler intel kontrolcülerine ait.. sandforce bu konuda çok iyi..
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Druigard 7 yıl
şöyle haberlerde fiyat bulunmaması haberi dikkate almama sebep oluyor
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VeZiLay 7 yıl Druigard
Druigard

şöyle haberlerde fiyat bulunmaması haberi dikkate almama sebep oluyor

iyi o zaman bundan sonra hiç bir haberde fiyat olmasın.
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ezimuse 7 yıl
İyi iyi önceki nesil intel ssd serisi ucuzlarda onları alabiliriz .D
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Zaman Ötesi 7 yıl
bir kaç yerde sandforce kontrolcünün sorun çıkarabilen bir kontrolcü olduğu yazıyordu
bilen bir arkadaş tam olarak açıklayabilir mi şu durumu
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Dovahkiin 7 yıl
SSD harika teknoloji, çok da hızlı gelişiyor. Ama fiyatlar sağolsun kullanmak nasip olmadı daha.
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