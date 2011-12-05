Intel, 520 serisi SSD sürücülerinde SandForce kontrolcü kullanıyor

Intel yüksek performans segmenti için sunduğu 510 serisi SSD modellerinde, pazardaki yüksek rekabete bağlı olarak önemli güncellemeler yapmayı planlıyor. NAND Flash üretiminde Micron ile işbirliği içerisinde olan ve pazara sunduğu ürünlerde şimdiye kadar ağırlık olarak kendi geliştirdiği kontrolcülere yer veren, 510 serisinde ise Marvell üretimi kontrolcü kullanan Intel, 2012 başında sunmayı planladığı Cherryville kod adlı 520 serisi SSD modellerinde ise SandForce tarafından hazırlanan kontrolcülere yer verecek.

SSD sürücüler için NAND Flash kontrol yongaları geliştiren SandForce, üreticiler tarafından şu an en çok tercih edilen çözüm durumunda. Pazarda yaygın olarak kullanılan SandForce kontrolcülere adapte olmaya hazırlanan Intel, SSD 520 serisi altında 510 çatısı altındaki modeller ile kıyaslandığında daha fazla sayıda kapasite seçeneği sunmayı planlıyor ki açıklanan bilgilere göre 60GB, 120GB, 180GB, 240GB ve 480 GB kapasiteli modellerden bahsedebiliriz. SATA-III desteği sunacak olan 520 serisi SSD sürücülerin 550MB/saniye seviyesinde okuma ve 520MB/saniye seviyesinde yazma hızları sunması bekleniyor. 4K rastgele yazma performansı 70,000 IOPS seviyesinde olacak yeni sürücülerin resmi çıkış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise şu an için netlik kazanmış değil.