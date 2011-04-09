Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel 6 çekirdekli Core i7-980 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
18,9b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son çeyrekte LGA2011 platformuna geçiş yapmaya ve 8 çekirdekli modelleri de içeren Sandy Bridge-E serisi yüksek performanslı işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel'in, mevcut ürün gamının en hızlı temsilcisi olarak 3.6GHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7-995X modelini hazırladığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylamıştık. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel ayrıca, Core i7-980 modelini de hazırlıyor. Hali hazırda Core i7-980X Extreme Edition modeline sahip olan firmanın, sonunda "X" bulunmayan yani Extreme Edition ailesinin bir parçası olmayan çarpan kilidi kapalı yeni işlemcisini yakında pazara sunmayı planladığı belirtiliyor.

Kapalı olan çarpan kilidi haricinde Core i7-980X Extreme Edition ile büyük benzerlikler gösteren 6 çekirdekli Core i7-980, 32nm Westmere mimarisini temel alıyor ve 12MB bellek kapasitesiyle geliyor.3.3GHz'de çalışan LGA1366 formundaki işlemci, serinin diğer üyelerinde olduğu gibi Hyper-Threading, Turbo Boost, SSE4 ve AES gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı Core i7-980, tahmin edilebileceği üzere Core i7-980X Extreme Edition'dan ciddi oranda daha ucuz olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Surpass 8 yıl
Şu çoğu işlemcinin 4 GHz'i geçmeme huyu beni uyuz ediyor. O kadar işlemci yapıyorlar, bakıyorsun 6 çekirdek, muhteşem hız, yeni bir devir ama hala 3,3 GH. :D Komik geliyor. Fiyatı ne kadar olur acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abazzers 8 yıl

Surpass

Şu çoğu işlemcinin 4 GHz'i geçmeme huyu beni uyuz ediyor. O kadar işlemci yapıyorlar, bakıyorsun 6 çekirdek, muhteşem hız, yeni bir devir ama hala 3,3 GH. :D Komik geliyor. Fiyatı ne kadar olur acaba?

pentium 4 ve prescott devrini çoktan geçtik.saat hızının çok bir önemi kalmadığını anlayamıyorsun galiba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 8 yıl
bu satten sonra 1366 soket alınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Iron Mask 8 yıl
diemcizone

sanırım bende biyerde okumuştum


diemcizone

sanırım işlemciyi çöpe atmak zorunda kalıyoruz


diemcizone

ve şimdiden patlak vermeye başlamış Sandy bridge içerisindeki entegre GPUlar


Sanırım S A Ç M A L I Y O R S U N [>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
intelin lga1155i bile nehaleme alternatif olabiliyorsa lga2011 ile sunabilecekleri düşünemiyorum bile.. AMDnin buldozerine balyoz vurabilir. ki öyle olur sanırım. şimdinin sandy bridge performansını düşündüğümde lga2011 ile kimbilir neler yapar intel..
tabi burada sadece performans kıstasını baz alarak söylüyorum birileri gelipte AMD AMD demesin fiyat olarak konuşursak oturur AMD den bahsederiz o zaman..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Evet. L2 Cache 6 çekirdeklilerde 1.5Mb oluyor. L3 12Mb.
Yalnız Bulldozerlerde 8 çekirdeklilerde 8Mb L2 + 8Mb L3 toplam 16 Mb olacak.
L2 nin L3 e göre daha hızlı olduğunu gözönünde bulundurursak baya iyi katkısı olacaktır performansa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 8 yıl
AMD Sağlam geliyor demekki, intel atağa kalktı AMD yine fiyat performans oynuyacak ama olsun, fiyat performans işimize çoook yarıyacak çooook. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Necessa®i 8 yıl
12MB bellek


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 8 yıl

Necessa®i

12MB bellek





Q9550 dede 12mb bellek var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18901 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -6- 8 yıl Lenovo ideapad Z560 video inceleme "Core i5 460M, Geforce M310, 4GB bellek, Rahat klavye" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim