Intel 6 çekirdekli Core i7-980 işlemcisini hazırlıyor

Son çeyrekte LGA2011 platformuna geçiş yapmaya ve 8 çekirdekli modelleri de içeren Sandy Bridge-E serisi yüksek performanslı işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel'in, mevcut ürün gamının en hızlı temsilcisi olarak 3.6GHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7-995X modelini hazırladığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylamıştık. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel ayrıca, Core i7-980 modelini de hazırlıyor. Hali hazırda Core i7-980X Extreme Edition modeline sahip olan firmanın, sonunda "X" bulunmayan yani Extreme Edition ailesinin bir parçası olmayan çarpan kilidi kapalı yeni işlemcisini yakında pazara sunmayı planladığı belirtiliyor.

Kapalı olan çarpan kilidi haricinde Core i7-980X Extreme Edition ile büyük benzerlikler gösteren 6 çekirdekli Core i7-980, 32nm Westmere mimarisini temel alıyor ve 12MB bellek kapasitesiyle geliyor.3.3GHz'de çalışan LGA1366 formundaki işlemci, serinin diğer üyelerinde olduğu gibi Hyper-Threading, Turbo Boost, SSE4 ve AES gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı Core i7-980, tahmin edilebileceği üzere Core i7-980X Extreme Edition'dan ciddi oranda daha ucuz olacak.