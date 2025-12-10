Intel, AI çip girişimi SambaNova’yı satın alacak

Taraflar arasında henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın bulunmadığı, mevcut şartların her an değiştirilebilir ya da iptal edilebilir durumda olduğu belirtiliyor. Buna karşın Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ın aynı zamanda SambaNova’nın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor olması, sürecin perde arkasında güçlü bir temasın bulunduğunu gösteriyor.
Satın alım kesinleşmedi
Özel şirket statüsünde olduğu için SambaNova’nın satış performansına dair resmi veriler paylaşılmıyor. Olası satın almanın Intel’in ürün portföyüne nasıl yansıyacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Şirket daha önce Movidius’u satın alarak düşük güç tüketimli NPU çözümlerini kendi işlemcilerine entegre etmişti. Yine aynı strateji kapsamında Habana Labs’i bünyesine katarak Gaudi AI hızlandırıcılarını pazara sunmuştu. Ancak Gaudi serisi, veri merkezi tarafında AMD ve NVIDIA’nın sunduğu çözümler karşısında beklenen etkiyi yaratamadı.
Bu nedenle, SambaNova teknolojilerinin nasıl konumlandırılacağı kritik bir soru haline geliyor. Intel’in şirketi bağımsız bir ürün hattı olarak mı sürdüreceği yoksa RDU mimarisini mevcut hızlandırıcı portföyüne mi entegre edeceği henüz net değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: