Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, AI çip girişimi SambaNova’yı satın alacak

    Intel, SambaNova’yı satın almak için bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya imza attı. RDU tabanlı AI çözümleriyle öne çıkan şirketin Intel portföyüne nasıl entegre edileceği ise şimdilik belirsiz.

    Intel, AI çip girişimi SambaNova’yı satın alacak Tam Boyutta Gör
    Intel’in yapay zeka donanım stratejisinde kritik bir adım daha atmak üzere olduğu ortaya çıktı. Wired’a konuşan kaynaklara göre şirket, yüksek performanslı yapay zeka donanımlarıyla bilinen SambaNova Systems’i satın almak için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubuna imza attı.

    Taraflar arasında henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın bulunmadığı, mevcut şartların her an değiştirilebilir ya da iptal edilebilir durumda olduğu belirtiliyor. Buna karşın Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ın aynı zamanda SambaNova’nın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor olması, sürecin perde arkasında güçlü bir temasın bulunduğunu gösteriyor.

    Satın alım kesinleşmedi

    Intel, AI çip girişimi SambaNova’yı satın alacak Tam Boyutta Gör
    2017’de kurulan ve kısa sürede 1,14 milyar dolar yatırım toplamayı başaran SambaNova, yapay zeka işleme modelleri için geliştirdiği Reconfigurable Dataflow Unit (RDU- Yeniden Yapılandırılabilir Veri Akışı Birimi) mimarisiyle adından söz ettiriyor. Şirketin raf ölçeğindeki SambaRack çözümleri, çok büyük parametreli modellerin çıkarım süreçlerini hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış durumda. En güncel nesil olan 4. jenerasyon RDU, 1.040 çekirdek, 653 TeraFLOPS BF16 hesaplama gücü, 520 MB dahili bellek, 64 GB HBM3 ve dev modelleri desteklemek üzere kullanılan 1,5 TB harici DDR bellek havuzu ile dikkat çekiyor.

    Özel şirket statüsünde olduğu için SambaNova’nın satış performansına dair resmi veriler paylaşılmıyor. Olası satın almanın Intel’in ürün portföyüne nasıl yansıyacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Şirket daha önce Movidius’u satın alarak düşük güç tüketimli NPU çözümlerini kendi işlemcilerine entegre etmişti. Yine aynı strateji kapsamında Habana Labs’i bünyesine katarak Gaudi AI hızlandırıcılarını pazara sunmuştu. Ancak Gaudi serisi, veri merkezi tarafında AMD ve NVIDIA’nın sunduğu çözümler karşısında beklenen etkiyi yaratamadı.

    Bu nedenle, SambaNova teknolojilerinin nasıl konumlandırılacağı kritik bir soru haline geliyor. Intel’in şirketi bağımsız bir ürün hattı olarak mı sürdüreceği yoksa RDU mimarisini mevcut hızlandırıcı portföyüne mi entegre edeceği henüz net değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zlink carplay vodafone internet çekmiyor galeriden fotoğraf silinmiyor kombi bacasından neden su damlar telefondan aldatıldığımı nasıl anlarim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum