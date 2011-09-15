Intel, 710 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel uzun süredir konuşulan Lydonville kod adlı 710 serisi SSD sürücülerini duyurdu. Kurumsal ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanan yeni nesil SSD sürücülerin artık yaşlanmakta olan X25-E serisi SSD modellerinin yerini alacağı ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara ve yayınlanan teknik özelliklerine göre 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücü ailesi, High Endurance Technology (HET) isimli yeni özellik sayesinde yüksek dayanıklılık (1.1 Petabyte'a kadar veri yazımı) sergiliyorlar.
2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimine destek sunan sürücülerin 4k rastgele okuma ve yazma performansları sırasıyla 38,500 ve 2,700 IOPS olarak açıklandı. AES 128-bit şifreleme yapabilen ve 2 milyon saat hata öncesi kullanım ömrü sunan yeni sürücü ailesi, 100GB, 200GB ve 300GB kapasiteli modellerden oluşuyor. Üç yıllık garanti ile sunulan sürücülerin fiyatları ise kapasitesine göre 649$, 1289$ ve 1929$ olarak açıklandı.
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Talihsiz bir yorum olmus OverClocK1ng
Bu diskler E-MLC NAND'lar ile geliyorlar, yazma omurleri MLC'lere gore cok uzun.
SSD alirken hala Sata portunu, sentetik okuma yazma hizlarina bakarak hareket etmemek gerekir, kontrolcunun getirdigi teknolojiler ve kullanilan NAND'larin cinsine gore yorum yapmali.SandForce tek kontrolcu de 500mb bariyerini asmis da ne olmus, satilan disklerin en az 3/1 geri donuyor, stabilite kotu. ( Bu sozum diger yorumcular icin idi )
Intel'i marka olarak sevmem, laakin en stabil SSD'leri onlar uretiyorlar.
SSD'lerdeki bellek hücrelerinin üzerine veri yazımı sınırlı (ortalama 4000 kez). Geleneksel sabit disklerde ise böyle bir sıkıntı yok.
(1.1 Petabyte'a kadar veri yazımı) verimi yazıyor bu ssd ler ?