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Intel, 710 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

7 yıl
12,2b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel uzun süredir konuşulan Lydonville kod adlı 710 serisi SSD sürücülerini duyurdu. Kurumsal ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanan yeni nesil SSD sürücülerin artık yaşlanmakta olan X25-E serisi SSD modellerinin yerini alacağı ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara ve yayınlanan teknik özelliklerine göre 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücü ailesi, High Endurance Technology (HET) isimli yeni özellik sayesinde yüksek dayanıklılık (1.1 Petabyte'a kadar veri yazımı) sergiliyorlar.
2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimine destek sunan sürücülerin 4k rastgele  okuma ve yazma performansları sırasıyla 38,500 ve 2,700 IOPS olarak açıklandı. AES 128-bit şifreleme yapabilen ve 2 milyon saat hata öncesi kullanım ömrü sunan yeni sürücü ailesi, 100GB, 200GB ve 300GB kapasiteli modellerden oluşuyor. Üç yıllık garanti ile sunulan sürücülerin fiyatları ise kapasitesine göre 649$, 1289$ ve 1929$ olarak açıklandı.

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crossmatch 7 yıl
Amd bi f/p ssd çıkarsın diyenler :))))
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OverClocK1ng 7 yıl
Alacak bir "AKILLI" ! çıkar mutlaka...
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Arranger. 7 yıl
100gb için 650$ çok fazla. Iops çok az ve sata III değil. Görünürde iyi değil ama slc çipin mucize yaratacağını sanmıyorum.
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Solid State Disk 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Alacak bir "AKILLI" ! çıkar mutlaka...

Talihsiz bir yorum olmus OverClocK1ng


Bu diskler E-MLC NAND'lar ile geliyorlar, yazma omurleri MLC'lere gore cok uzun.
SSD alirken hala Sata portunu, sentetik okuma yazma hizlarina bakarak hareket etmemek gerekir, kontrolcunun getirdigi teknolojiler ve kullanilan NAND'larin cinsine gore yorum yapmali.SandForce tek kontrolcu de 500mb bariyerini asmis da ne olmus, satilan disklerin en az 3/1 geri donuyor, stabilite kotu. ( Bu sozum diger yorumcular icin idi )

Intel'i marka olarak sevmem, laakin en stabil SSD'leri onlar uretiyorlar.
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DH Misafiri 7 yıl
sanırım 1929$ ın ne kadar ettini bilmiyor bu INTEL.artık vitrine koyarsınız o size bakar siz ona.
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yc#1 7 yıl
aspirin_00
High Endurance Technology (HET) isimli yeni özellik sayesinde yüksek dayanıklılık (1.1 Petabytea kadar veri yazımı) sergiliyorlar.(1.1 Petabytea kadar veri yazımı) verimi yazıyor bu ssd ler ?

SSD'lerdeki bellek hücrelerinin üzerine veri yazımı sınırlı (ortalama 4000 kez). Geleneksel sabit disklerde ise böyle bir sıkıntı yok.
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aspirin_00 7 yıl
"High Endurance Technology (HET) isimli yeni özellik sayesinde yüksek dayanıklılık (1.1 Petabyte'a kadar veri yazımı) sergiliyorlar."
(1.1 Petabyte'a kadar veri yazımı) verimi yazıyor bu ssd ler ?
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spaydix 7 yıl
Slc cip kullanilmistir o yuzden pahali
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i3e 7 yıl
duyurmakla olmuyo bu işler. fiyat kırın biraz. hergün birileri ssd duyuruyo ama fiyat maşallah...
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St Batuhan 7 yıl
649$ 100GB? Nasıl yani, 2,5" oldugundan mı bu kadar yoksa ben mi bir seyi kacırıyorum. Kurumsal amaçlı tamam, yüksek dayanıklılık var tamam ama sata2 bu durumda okuma yazma hızı da düşük olacaktır. Ayrıca rasgele okuma oranları da düşük :/
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