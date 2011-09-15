Intel, 710 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

Intel uzun süredir konuşulan Lydonville kod adlı 710 serisi SSD sürücülerini duyurdu. Kurumsal ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanan yeni nesil SSD sürücülerin artık yaşlanmakta olan X25-E serisi SSD modellerinin yerini alacağı ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara ve yayınlanan teknik özelliklerine göre 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücü ailesi, High Endurance Technology (HET) isimli yeni özellik sayesinde yüksek dayanıklılık (1.1 Petabyte'a kadar veri yazımı) sergiliyorlar.

2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimine destek sunan sürücülerin 4k rastgele okuma ve yazma performansları sırasıyla 38,500 ve 2,700 IOPS olarak açıklandı. AES 128-bit şifreleme yapabilen ve 2 milyon saat hata öncesi kullanım ömrü sunan yeni sürücü ailesi, 100GB, 200GB ve 300GB kapasiteli modellerden oluşuyor. Üç yıllık garanti ile sunulan sürücülerin fiyatları ise kapasitesine göre 649$, 1289$ ve 1929$ olarak açıklandı.