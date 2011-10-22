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Intel Atom platformu kan kaybediyor

7 yıl
16,7b
1
40
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Atom işlemciler ve bu işlemciler için hazırladığı çipsetlerden elde ettiği gelirlerde ciddi gerileme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde son çeyrek finansal raporunu yayınlayan ve rekor gelir elde eden Intel cephesinde, arka planda kalan bir detay sektördeki değişime adeta ışık tutuyor. Son birkaç yılda Atom platformu ile yüksek satış başarısı elde eden Intel'de, bu operasyondan elde edilen gelirlerin düşmesinde genel olarak iki neden etkin rol oynuyor ki bunlar; tablet bilgisayarlardaki patlama ve AMD'nin Fusion C ve Fusion E serisi işlemcilerini pazara sunmuş olması.
Intel, Atom N serisi işlemcileriyle yakın zamana kadar netbook pazarının  %95'ini kontrol ederken, netbook'ların gözden düşmesi ve kimi üreticilerin AMD'nin daha performanslı Fusion platformuna adapte olmasıyla birlikte, bu pazarda daha önce hiç olmadığı kadar sert bir rekabetin içerisine girmiş durumda. 
Kullanıcıların ilgisini çekmek isteyen kimi üreticiler, ekran boyutunu 10-inçten 12-inç seviyesine yükseltirken, satış fiyatlarının da 300 dolardan 200-250 dolarlara kadar indiği ifade ediliyor. Şu an için toplam dizüstü bilgisayar satışlarını oluşturan netbook'ların, önümüzdeki yılın ikinci yarısıyla birlikte %5'e kadar düşeceği ifade edilirken, pazardaki zayıf talep nedeniyle Intel'in, aynı Atom D2700 ve D2500 gibi Eylül ayında lanse etmeyi planladığı netbook odaklı Atom N2800 ve N2600 işlemcilerini henüz piyasaya sürmüş değil. Kaldı ki platforma çok fazla ilgi olduğuna işaret eden bir gelişme de bulunmuyor.  Son rapora göre Intel'in 3. çeyrekte  Atom platformundan elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 düşüşle 269 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Foxbat 7 yıl en beğenilen
Geçen gün arkadaşım Dell marka netbook'unu iş yerine getirdi. Bluray filmleri oynatmıyor diye bakmamı istedi. Bi baktım Atom N500! Yüzümde acı bir gülümsemeyle bilgisayarı kurcaladım. O ne yavaş merettir öyle!!! Daha iki hafta önce alınmış bir netbook nasıl böyle hantal olabilir dedim içimden ( Arkadaşı üzmemek için içimden söyledim:) Acaba virüs mü var dedim antivir kurup tarattım sorun yok. CCleaner dedim yine aynı. Görev yöneticine baktım in cin top oynuyor. ATOm'un kötü olduğunu duymuştum ama bu kadarını da beklemiyordum.
Bir arkadaşım geçen yaz Sony Waio netbook almıştı AMD C-350 işlemcili. LCD'ye bağlayıp 1080p'de Avatar'ı izlemiştik. Olur mu diye MW'i de kurmuştum takır takır oynattı (netbook'un kendi ekranında). Bir ATOM'a bakıyorum bir de FUsion'a. Aralarında dağlar kadar performans farkı var ama millet yine Intel alıyor. Demekki mesele performans değil reklam ve marka bilinirliği. Intel masaüstünde performans lideri ama netbook işinden mümkünse çıksın ki milletin günahını almasın.
Geçen gün arkadaşım Dell marka netbook'unu iş yerine getirdi. Bluray filmleri oynatmıyor diye bakmamı istedi. Bi baktım Atom N500! Yüzümde acı bir gülümsemeyle...
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tahir40 7 yıl
Herhalde dünyanın en yavaş masaüstü işlemcisidir atom. Birini kanser etmek istiyorsanız atom işlemcili bir laptop alın. Cep telefonumdaki işlemci bile daha hızlıdır...
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Foxbat 7 yıl
Geçen gün arkadaşım Dell marka netbook'unu iş yerine getirdi. Bluray filmleri oynatmıyor diye bakmamı istedi. Bi baktım Atom N500! Yüzümde acı bir gülümsemeyle bilgisayarı kurcaladım. O ne yavaş merettir öyle!!! Daha iki hafta önce alınmış bir netbook nasıl böyle hantal olabilir dedim içimden ( Arkadaşı üzmemek için içimden söyledim:) Acaba virüs mü var dedim antivir kurup tarattım sorun yok. CCleaner dedim yine aynı. Görev yöneticine baktım in cin top oynuyor. ATOm'un kötü olduğunu duymuştum ama bu kadarını da beklemiyordum.
Bir arkadaşım geçen yaz Sony Waio netbook almıştı AMD C-350 işlemcili. LCD'ye bağlayıp 1080p'de Avatar'ı izlemiştik. Olur mu diye MW'i de kurmuştum takır takır oynattı (netbook'un kendi ekranında). Bir ATOM'a bakıyorum bir de FUsion'a. Aralarında dağlar kadar performans farkı var ama millet yine Intel alıyor. Demekki mesele performans değil reklam ve marka bilinirliği. Intel masaüstünde performans lideri ama netbook işinden mümkünse çıksın ki milletin günahını almasın.
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Rubisco 7 yıl
darkaura
WinteR Atom son yılların en büyük teknolojik ticari başarıdır bence ve tüketici olarak en büyük teknolojik kazıktır,alışveriş ve gösteriş çılgınlığı böyle bir ürünle intele milyarlar kazandırdı.
aynen. atom sistemler ucuz ama uretimleri cok cok daha ucuz. ilk ciktigi zamanlarda maliyet hesaplari her yerde geciyordu, sayilar simdi aklimda kalmadi tabi. ama kucuk devre boyutu sayesinde intel bir waffledan bilmem kac tane atom elde edebiliyor. kar marji korkunc yuksek. intel bunun yaninda kendi dandik anakart chipini ve ekran kartini zorla dayatip bide ordan kar yapiyor. miss iste bu nedenden arm islemcilerin kuvvetlenip daha ust cihazlardada x86ya ortak cikmasini istiyorum. su bir gercekki intelin x86 lisansiyla intelin platformunu ureten amd gercek bir rekabet ortaya koymuyor. buda fiyatlara ve kaziklara yansiyor kacinilmaz olarak.

Kastettiğin via seviyesinde mini-itx sistemler için ise neyse de, x86 kimsenin harcı değil bu zmanda kimse olmadık maceraya girmek istemez. ARM iyi iş çıkartıyorsa kimseye hesap vermek zorunda olmadığından, geriye dönük olmadık şeylere uyum sağlamak zorunda olmadığından, farklı platformlar için uyum muyum derdi olmadığından şimdiki başarılı olduğu şeylerde başarılı. Şimdi herşey eskisinden farklı elbette ama, dediğim gibi mini-itx için Transmeta'nın yaptığı gibi emulasyon benzeri yaklaşımla düşük perf grubu için tasarımlarının kullanıldığı alanı genişletmek isterse ister. Dışardan görüldüğü gibi değil yani, egsoz işinde iyiyiz hadi motor yapalım araba yapalım demek oluyor çünkü ARM'ın tekrardan x86 karşısına çıkması.
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darkaura 7 yıl Rubisco
Rubisco

darkaura

WinteR Atom son yılların en büyük teknolojik ticari başarıdır bence ve tüketici olarak en büyük teknolojik kazıktır,alışveriş ve gösteriş çılgınlığı böyle bir ürünle intele milyarlar kazandırdı.
aynen. atom sistemler ucuz ama uretimleri cok cok daha ucuz. ilk ciktigi zamanlarda maliyet hesaplari her yerde geciyordu, sayilar simdi aklimda kalmadi tabi. ama kucuk devre boyutu sayesinde intel bir waffledan bilmem kac tane atom elde edebiliyor. kar marji korkunc yuksek. intel bunun yaninda kendi dandik anakart chipini ve ekran kartini zorla dayatip bide ordan kar yapiyor. miss iste bu nedenden arm islemcilerin kuvvetlenip daha ust cihazlardada x86ya ortak cikmasini istiyorum. su bir gercekki intelin x86 lisansiyla intelin platformunu ureten amd gercek bir rekabet ortaya koymuyor. buda fiyatlara ve kaziklara yansiyor kacinilmaz olarak.


Kastettiğin via seviyesinde mini-itx sistemler için ise neyse de, x86 kimsenin harcı değil bu zmanda kimse olmadık maceraya girmek istemez. ARM iyi iş çıkartıyorsa kimseye hesap vermek zorunda olmadığından, geriye dönük olmadık şeylere uyum sağlamak zorunda olmadığından, farklı platformlar için uyum muyum derdi olmadığından şimdiki başarılı olduğu şeylerde başarılı. Şimdi herşey eskisinden farklı elbette ama, dediğim gibi mini-itx için Transmeta'nın yaptığı gibi emulasyon benzeri yaklaşımla düşük perf grubu için tasarımlarının kullanıldığı alanı genişletmek isterse ister. Dışardan görüldüğü gibi değil yani, egsoz işinde iyiyiz hadi motor yapalım araba yapalım demek oluyor çünkü ARM'ın tekrardan x86 karşısına çıkması.

x86 olmadan emulasyonla x86nin isini yapmaya calisan sistemden tabiyki yuksek performans beklenemez. ama sony-ibm in cell islemcileri gibi x86 dan cok daha verimli ve kuvvetlli islemci mimarileri mevcut. x86nin bir rekabete maruz kalmamasinin nedeni x86 uzerinde milyar tane program yazilmis olmasi. ve yazilimcilarinda bu mimaride kod yazmaya alisiklar. mesela cell mimarisinda kod yazmak zor geliyor, bu yuzden sony bir sonraki playstationda cell islemci kullanilmayacagini acikladi.

ama su an mobil piyasayla gelisen arm ruzgari tamamen farkli bir durum. kendi ekosistemini ve program tabanini olusturuyor. ios la androide yazilmis uygulama sayisini 1milyona dayanmis durumda. dolaysiyla arm'a program yazan bundan para kazanan ciddi bir yazilimci kitlesi olusmus durumda. windows arm platformunda ciktiginda isin rengi iyice degisecek. artik x86 ya alternatif bir sistem olacak. ve su anki gelisim hiziyla x86yi yakalamasa bile x86ya yaklasmasi hicde ihtimal disinda degil. zaten son zamanlarda arm ve ekran kartlariynin gelisimleriyle karsilastirinca x86nin paralel bir hizla ilerlemedigi rahatlikla gorulebiliyor. bu x86nin bazi handikaplarindanda kaynaklaniyor olabilir, gercek rekabete maruz kalmayisindanda. nedenini ilerde arm ile gercek rekabete girerse gorecez.

arm sistemlerle x86 altiyi karsilastirirsak, su an arm vespa mopetse, x86 konforlu bir araba, hemde her segmentte ve ozellikle gelen bir araba. benim beklentim arm in en azindan bir yaris motorsikleti performansina cikip cidi bir rekabet sunmasi.
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turbo-powwer 7 yıl
Olacağı buydu tabi ne bekliyordu ki Intel.
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cagataykoroglu 7 yıl
İntel de netbook ların geleceğinin olmadığını anlamış ki artık pek atom haberi okumuyoruz.
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SystemApps 7 yıl
netbookları sadece benmi gereksiz görüyorum acep?notebook varken bence gereksiz.
tabletleri de gereksiz görüyorum aslında...Tabiki pazardaki varlıkları sonuçta bana bağlı değiller :)
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WinteR 7 yıl
Atom son yılların en büyük teknolojik ticari başarıdır bence ve tüketici olarak en büyük teknolojik kazıktır,alışveriş ve gösteriş çılgınlığı böyle bir ürünle intele milyarlar kazandırdı.
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zombi7406 7 yıl
netbookun performansı telefonla mı yarışıyor? abi allah rızası için netbooklar 2 yıl öncesinin ürünü en baba netbookun işlemcisi n570 ki bu işlmcinin bus huzu 800 mhz tabi fazla yüksek olamayacak netbookun özzelliği performans değil ki sağlamlık, uzun batarya, ve ergonomidir ha bir de klavyedir. bana söylesenize hangi notebookun klavyesi bir s10-2 nin klavyesine sahip? telefonum evet netbookdan daha hızlı internete giriyor ama aynı zamanda flash reklem ve benzeri sitelerde telefonların yaşadığı sorunlar var kaldı ki flash çok olan sitelere core i7 lerin bile girerken zorlandığını daha önce duydum. netbookun taşınabilirliği çok mükemmel bir şey ayrıca web performansı çok da kötü değil. ha artık 2 yıl geçtiği için ram yetmiyor bir iki haftaya 2 gb ram alacağım. ve ben bu bilgisayarı bir 2 sene daha kullanırım.
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blank42 7 yıl
Windowsun bana gerekli olması,küçük olması ve şarj uzunluğu nedeniyle aldım ama gerçekten bekleneni veremiyor web performansı olarak telefonumla yarışıyor.
Ama dosya indirmek,yatağınıza çekilmek güzel
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alpa07 7 yıl
netbookta cs 1.6 kasıyordu bir an kendimi p3 yıllarda hissettim
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darkaura 7 yıl
Batuist

Bunu çok daha önce söylemiştim. Ve yine söylüyorum. netbook pazarı diye birşey kalmayacak.. gidişata bakılırsa haklı görülüyorum. Tabi bu bir iki sene içerisinde olacak diyecek kadarda da ıska geçecek bir tahmin yürütmek hata olur. Önümüzdeki on sene içerisinden en iyi ihtimalle pazardan eriyip kaybolacaktır. yada form değiştirip anca pazarda kalabilir. O da çift taraflı dokunmatik bir yapı ile farklı bir kullanım deneyimi sunabilirse bugünkü küçük notebook imajından kurtulup farklı bir pazar yaratır kendine ki hali hazırda benzeri notebooklar var neden netbooklarda bu şekilde evrimleşmesin. Ama on sene sonra bugünkü klavyeli haliyle netbook olmayacak... (bu benim şahsi görüşümdür)


doru soyluyorsun. ama 10seneye kalmaz. ve bu akim sadece netbooklari degil, laptoplarida siler goturur. cunku gelisen bukulebilir esnek oled ekranlar tablet tasarimlarina baya bir esneklik getirecek. tabletin bir kismi bukulerek klavye olarak kullanilabilcek. elin altina duzgun oturdukdan sonra sanal klavyeninde fiziksel klavye kadar verim vereceginden bir suphem yok. ne demek istedigim bu konsept dizayn videsunda gorebilirsiniz.


videodaki tasarim tablet oncesi doneme ait oldugu icin cok buyuk ve hantal yanlari var. herseyden once batarya x86 icin dusunulmus. gelisen arm sistemler bunada gerek birakmiyacaktir. orta vadede ya arm x86 performansina yaklasacak, yada x86 en arm kadar uzun pil omrune sahip olacak. talep ve gidisat bu yonde.
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CoreXXX 7 yıl
oldum olası bu atomlara ısınamadım. işkence hızında bir pc kullanıcama telefondan felan girerim nete daha iyi be
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hacı.basat 7 yıl
Via Nano x2 gücünde bir işlemci varken olacağı buydu, AMD'de Inteli küçük işlemcide gömdü, Atom sadece reklam, içi boş. Hadi netbook'u mini-itx'i geçtik diyelim, dizüstü yada Tablet Bilgisayar alsam da tercihim intel olmaz. Varsa Via, yoksa AMD alırım.
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