Intel Atom platformu kan kaybediyor

Intel'in Atom işlemciler ve bu işlemciler için hazırladığı çipsetlerden elde ettiği gelirlerde ciddi gerileme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde son çeyrek finansal raporunu yayınlayan ve rekor gelir elde eden Intel cephesinde, arka planda kalan bir detay sektördeki değişime adeta ışık tutuyor. Son birkaç yılda Atom platformu ile yüksek satış başarısı elde eden Intel'de, bu operasyondan elde edilen gelirlerin düşmesinde genel olarak iki neden etkin rol oynuyor ki bunlar; tablet bilgisayarlardaki patlama ve AMD'nin Fusion C ve Fusion E serisi işlemcilerini pazara sunmuş olması.

Intel, Atom N serisi işlemcileriyle yakın zamana kadar netbook pazarının %95'ini kontrol ederken, netbook'ların gözden düşmesi ve kimi üreticilerin AMD'nin daha performanslı Fusion platformuna adapte olmasıyla birlikte, bu pazarda daha önce hiç olmadığı kadar sert bir rekabetin içerisine girmiş durumda.

Kullanıcıların ilgisini çekmek isteyen kimi üreticiler, ekran boyutunu 10-inçten 12-inç seviyesine yükseltirken, satış fiyatlarının da 300 dolardan 200-250 dolarlara kadar indiği ifade ediliyor. Şu an için toplam dizüstü bilgisayar satışlarını oluşturan netbook'ların, önümüzdeki yılın ikinci yarısıyla birlikte %5'e kadar düşeceği ifade edilirken, pazardaki zayıf talep nedeniyle Intel'in, aynı Atom D2700 ve D2500 gibi Eylül ayında lanse etmeyi planladığı netbook odaklı Atom N2800 ve N2600 işlemcilerini henüz piyasaya sürmüş değil. Kaldı ki platforma çok fazla ilgi olduğuna işaret eden bir gelişme de bulunmuyor. Son rapora göre Intel'in 3. çeyrekte Atom platformundan elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 düşüşle 269 milyon dolar olarak gerçekleşti.