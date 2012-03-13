Intel Cedar Trail desteğini arkasına alan Asus Eee PC R052C ön siparişe sunuldu

Piyasanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus'un, Intel Cedar Trail desteğini arkasına alan modeli Eee PC R052C Amazon'da ön siparişe sunuldu.

329 Euro ön sipariş fiyatına sahip olan Eee PC R052C, 262 x 178 x 20.7 ~ 34.4 mm boyutlarında ve 1.25 kg ağırlığında tasarlanmış. Tüketici beğenilerine göre siyah, beyaz, gri, kahverengi, pembe, kırmızı, mavi ve mor renk gibi renk seçenekleriyle ön plana çıkan yeni netbook, 1.86 GHz saat hızında çalışan Intel Atom N2800 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor.



320 GB sabit diske ve 10.1-inç boyutunda LCD ekrana yer verilen netbook, VGA çözünürlükte web kamera, kart okuyucu, HDMI portu ve 6 hücreli 5200 mAh batarya ile donatılmış. Batarya 12 saate varan kullanım süresi vadediyor.

