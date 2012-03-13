Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Cedar Trail desteğini arkasına alan Asus Eee PC R052C ön siparişe sunuldu

7 yıl
7,3b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel Cedar Trail desteğini arkasına alan Asus Eee PC R052C ön siparişe sunuldu
Tam Boyutta Gör
Piyasanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus'un, Intel Cedar Trail desteğini arkasına alan modeli Eee PC R052C Amazon'da ön siparişe sunuldu.
329 Euro ön sipariş fiyatına sahip olan Eee PC R052C, 262 x 178 x 20.7 ~ 34.4 mm boyutlarında ve 1.25 kg ağırlığında tasarlanmış. Tüketici beğenilerine göre siyah, beyaz, gri, kahverengi, pembe, kırmızı, mavi ve mor renk gibi renk seçenekleriyle ön plana çıkan yeni netbook, 1.86 GHz saat hızında çalışan Intel Atom N2800 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor.
320 GB sabit diske ve 10.1-inç boyutunda LCD ekrana yer verilen netbook, VGA çözünürlükte web kamera, kart okuyucu, HDMI portu ve 6 hücreli 5200 mAh batarya ile donatılmış. Batarya 12 saate varan kullanım süresi vadediyor.
Intel Cedar Trail desteğini arkasına alan Asus Eee PC R052C ön siparişe sunuldu
Tam Boyutta Gör
Intel Cedar Trail desteğini arkasına alan Asus Eee PC R052C ön siparişe sunuldu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Netbook'da tasarıma çok önem veririm ve Asus her defasında olduğu gibi albenili pc ler yapıyor bu yanı çok hoşuma gidiyor Asusu yeni nesil işlemcilerle busee çok satıcak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 7 yıl
Bu intel bilerekmi netbook pazarındaki işlemci ve gpularını çok ilertletmedi.Yani kaç yıl önceki cihazlara bakıyorum,bunlardan birini bende kullanıyorum ama şimdiki cihazlar ile performans nerede ise aynı.Ne ekran,ne işlemci,ne gpu,nede ram adam gibi gelişmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
Hay sizin önyargınıza...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Light Side 7 yıl
Onu Bunu Bilmem Netbook Pazarında İntel'in İşi Kalmadı Çünkü Sadece İşlemci performansıyla Olmuyor O Sebeple Her Nekadar İşlemcisi Biraz Daha Alt Seviye olsada Amd Fusionlar Netbooklar İçin İdeal Çünkü Entegre GPU O Kadar Güçlüki En Dandik Fusion İşlemci bile 1080p Destekli Yani Nerdeyse Tak 3D Blueray Filmini Otur İzle E Tabi Bide Tabletler Var O Yüzden Netbook Alan Varsa Amd'li Alır Onu almayanda Gider Tablet Alır Kısaca Netbook Pazarı İçin İntele Bye Bye Ama Tabi Masaüstü Ve Laptopta İntel King Onada Lafımız Yok Yani... :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 7 yıl
480P video'dan yukarısını oynatmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeTriC 7 yıl
Fiyat olarak 1200TL altı olmaz sanırım :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Qualcomm ile yeni nesil Snapdragon işlemciler ve mobil dünyanın geleceğini konuştuk 7 yıl MWC: Nokia, 41MP kameralı telefonu 808 Pureview'ü anlatıyor 7 yıl MWC: Samsung standındayız! Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 2 ailesi, Galaxy Ace 2 ve fazlası video ön inceleme 7 yıl Kutu Açma: PSVITA Starter Kit kutu içeriği video inceleme 7 yıl Mozilla'nın mobil işletim sistemi Boot to Gecko'dan ilk izlenimler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim