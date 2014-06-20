Intel Core i7-4790K, 7GHz'e hız aşırtıldı

Intel'in yüksek performans segmentindeki yeni işlemci modellerinden Core i7-4790K'nın çalışma frekansı, hız aşırtma ile 7GHz'e yükseltildi. Devils Canyon kod adını taşıyan ve önceki nesil işlemcilerden farklı olarak hem saat hızı yükseltilen hem de daha kaliteli materyallerin kullanıldığı özel termal arayüzü ile hız aşırtmaya daha yatkın hale getirilen işlemci, ilk defa ünlü hız aşırtma profesyoneli Nick Shih tarafından 7GHz'e hız aşırtılmış oldu.

Standart olarak 4GHz'de görev yapan işlemci yüksek saat hızlarına çıkartılırken, ASRock'ın Z97 OC Formula anakart modeli ve soğutma için de LN2 yani sıvı azot kullanıldı. Hava soğutma ile 5.5GHz dolaylarına ulaşabilen ve sahip olduğu potansiyel ile donanım tutkunlarının iştahını kabartan işlemci, standart hızlar açısından değerlendirdiğimizde 4GHz olan taban frekansını Turbo Boost özelliği devreye girdiğinde otomatik olarak 4.4GHz'e çıkabiliyor.

Hız aşırtma yetenekleri ile ön plana çıkan i7-4790K, Intel'in son kullanıcılar için hazırladığı baz frekansı 4GHz olan ilk 22nm işlemci. Entegre grafik tarafında Intel'in Iris tabanlı iGPU'ları haricindeki en hızlı grafik çözümü HD 4600'ün eşlik ettiği işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 88 Watt. Sevkiyatı 14 Haziran'da başlayan Intel Core i7-4790K'nın son kullanıcı satış fiyatı ise 360 dolar olarak belirlenmiş.