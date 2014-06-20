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Intel Core i7-4790K, 7GHz'e hız aşırtıldı

4 yıl
2,2b
1
46
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i7-4790K, 7GHz'e hız aşırtıldı
Intel'in yüksek performans segmentindeki yeni işlemci modellerinden Core i7-4790K'nın çalışma frekansı, hız aşırtma ile 7GHz'e yükseltildi. Devils Canyon kod adını taşıyan ve önceki nesil işlemcilerden farklı olarak hem saat hızı yükseltilen hem de daha kaliteli materyallerin kullanıldığı özel termal arayüzü ile hız aşırtmaya daha yatkın hale getirilen işlemci, ilk defa ünlü hız aşırtma profesyoneli Nick Shih tarafından 7GHz'e hız aşırtılmış oldu.
Standart olarak 4GHz'de görev yapan işlemci yüksek saat hızlarına çıkartılırken, ASRock'ın Z97 OC Formula anakart modeli ve soğutma için de LN2 yani sıvı azot kullanıldı. Hava soğutma ile 5.5GHz dolaylarına ulaşabilen ve sahip olduğu potansiyel ile donanım tutkunlarının iştahını kabartan işlemci, standart hızlar açısından değerlendirdiğimizde 4GHz olan taban frekansını Turbo Boost özelliği devreye girdiğinde otomatik olarak 4.4GHz'e çıkabiliyor.
Hız aşırtma yetenekleri ile ön plana çıkan i7-4790K, Intel'in son kullanıcılar için hazırladığı baz frekansı 4GHz olan ilk 22nm işlemci. Entegre grafik tarafında Intel'in Iris tabanlı iGPU'ları haricindeki en hızlı grafik çözümü HD 4600'ün eşlik ettiği işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 88 Watt. Sevkiyatı 14 Haziran'da başlayan Intel Core i7-4790K'nın son kullanıcı satış fiyatı ise 360 dolar olarak belirlenmiş. 

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Hasan07-36 4 yıl en beğenilen
Muhtemelen golden çip seçilmiştir diye düşünüyorum. Zaten çekirdeklerden ikisi de kapatılmış. AMD FX 8350 tüm çekirdekleri açık halde 8 GHz'e tırmanmıştı: donanimhaber.com/...
Onun için bu haber bana çok ilginç gelmedi. Hava soğutmayla 5,5 GHz bölümü ilginç. Ancak hava soğutmayla gerçekten o hıza çıkıp çıkamayacağı ileride belli olur. Zaten hava soğutmayla çift çekirdek aktif halde 5,5 GHz yapıyorsa pek değeri kalmaz.
Bu arada 7 GHz'de TDP değeri 88 watt değil. Eğer öyle olsaydı sıvı azot kullanmazlardı 7 GHz yapmak için. O değer işlemcinin stok haldeki değeri. Mesela benim FX 8350 4,5 GHz'e overclocklu halde ama orada yine 125 watt yazıyor.
Muhtemelen golden çip seçilmiştir diye düşünüyorum. Zaten çekirdeklerden ikisi de kapatılmış. AMD FX 8350 tüm çekirdekleri açık halde 8 GHz'e tırmanmıştı:...
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Görmebak 4 yıl
AMD'nin işi zor gibi ama İntel fahiş fiyattan satmaya devam ettiği sürece insanlarda AMD almaya devam edicek
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burakesan 4 yıl
Mesele rekor değer değil, hava soğutmayla ulaşılan hız dikkat çekici. Nitrojen alamayız belki, ama hasından bir hava soğutma bloğu alınır hani.
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1 Avatar
MAXSTAR 3 yıl
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DH Misafiri 3 yıl
Fake..
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hakan787 4 yıl
zaten intel eskiden 32nm lik işlemcilerde üretirdi inadına amd çıktı diye 22nm yaptı eskiden fiyatlar kazıktı şimdide aynı
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Supervisor_ 4 yıl
okadar test yaptım kaç tane işlemci ile ve bi çok arkadaşta yaptı 5 ghz nin üstünü gören yok

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hakan787 4 yıl
bunebe az önce fiyata baktım 1.110 liraydı
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hakan787 4 yıl
fx 8150 miydi neydi o 8ghz a çıkrtılmıştı bide 32nm 2çekirdek değil üstüne üstelik 8 çekirdekli 8
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er_cosx 4 yıl
Sağlam performans
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Master_Evil 4 yıl
mükemmel işlemci
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foreveriphone 4 yıl
notebook 3.5ghz e çıkabiliyor fazla fazla yeter gerek yok maceraya
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alikiziltoprak 4 yıl
Hava soğutmadan sonrası işin fantastik kısmı. Gerçekçi kısmı bizim için mümkün olanı, yani hava soğutması.
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keskin53 4 yıl
Çarşidan aldım 7GHz eve geldim 4GHz
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Glorfindel1907 4 yıl
Bildiğin göz boyama bunlar bence kaç kişi normal bir oyun bilgisayarında bu seviyelerde o.c yapacak veya yapabilecek gerçi 7Ghz görünce heyecanlanacak çok kişide var
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Boreas_1 4 yıl
Turkiyeye gelsin direk cekicem vatandan ya sabirr

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