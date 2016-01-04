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Intel Core işlemcili ChromeOS bilgisayar: Acer Chromebase 24

Google'ın kendi geliştirdiği işletim sistemi ChromeOS, büyük donanım üreticilerinden destek görmeye devam ediyor. Bu isimlerden Acer, Intel Core işlemcili Chromebase 24 ile büyük oynuyor.
3 yıl
3,8b
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1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Intel Core işlemcili ChromeOS bilgisayar: Acer Chromebase 24

Kısa süre önce dünyanın USB Type-C destekli ilk monitörünü duyuran Acer, aynı zamanda Intel Core işlemciye sahip ilk ChromeOS bilgisayar modeli Chromebase 24'ü de kullanıcıların beğenisine sundu.
Chromebase ailesinde daha önce Intel Celeron ya da Nvidia Tegra K1 gibi işlemcilere yer veren Acer, Chromebase 24 ile sürece Intel'in güçlü Core ailesini de dahil etti. Hepsi-bir-arada bilgisayar formunda hazırlanan Chromebase 24, Google'ın kendi geliştirdiği ChromeOS işletim sistemini kullanıyor ve 23.8-inç'lik FullHD ekranıyla piyasadaki en büyük ChromeOS cihazlar arasında yer alıyor.
Bünyesinde yüksek kaliteli sohbet için dört adet mikrofon ve hareketli HD web kamera yer alan Acer Chromebase 24, bu açıdan genel kullanım için ideal bir çözüm oluşturuyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla Intel Core işlemci ile ChromeOS birlikte oldukça yüksek işlem ve grafik performansı ortaya koyabiliyor. 8GB'a kadar RAM ile tercih edilebilen model, istenirse dokunmatik ekranla da elde edilebiliyor.
Acer Chromebase 24'in şimdilik fiyatı ve çıkış tarihi bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/acer-chromebase-24-is-first-with-intel-core-inside-04420734/ Yorum Yaz
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Escapetolife 3 yıl
Pc üreticileri bu tip modellerde tasarım olarak iMac seviyesine çok yaklaştı. Apple artık son senelerde hiç değişmeden kalan bu tasarıma yeni bir yön vermeli.
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