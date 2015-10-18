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Intel Curie modülü tabanlı ilk geliştirici kartı Genuino 101 tanıtıldı

3 yıl
6,2b
1
15
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Curie modülü tabanlı ilk geliştirici kartı Genuino 101 tanıtıldı

Raspberry Pi gibi geliştirici kartlarının son dönemde giderek daha fazla popüler olması, teknoloji devlerini de bu alana yönlendirmiş durumda. Şimdiye kadar 3 farklı geliştirici kartı kullanıma sunan Intel seriye dördüncüsünü ekledi. 

Genuino 101 adındaki geliştirici kartı daha çok entegre sistemler, eğitim araçları ve giyilebilir cihazlar için çalışma yapanlara hitap ediyor. Intel’in mikrokontrolcü Curie modülünü temel alan ilk geliştirici kartı durumundaki Genuino 101 uluslararası pazara hitap ediyor. Sadece ABD için ise Arduino 101 ismi kullanılacak. Geliştirici kartı Intel ve Arduino firmaları ortaklığında hazırlandı.

Geliştirici kartında dikkat çeken elbette Intel Curie modülü. Intel giyilebilir cihazlara yönelik olarak geçtiğimiz yıllarda tek çekirdekli ve DRAM, Bluetooth, WiFi gibi bileşenler barındıran Quark yongasetini duyurmuştu. Intel Curie modülü ise Quark SE yongasını temel alıyor. 

Quark SE yongasında 32-bitlik bir kontrolcü, Bluetooth 4.0 bağlantısı, 6 eksenli akselerometre ve jiroskop birarada sensör, düşük güçte çalışan dijital sinyal işlemcisi, hareket analizlerini karşılaştırabilme yeteneği, 384kB flash bellek, 80kB SRAM ve batarya şarj devresi yer alıyor. Arduino ise açık kaynak elektronik cihaz platformu ile modüle destek oluyor. 

Sadece entegre işletim sistemleri ile çalışabilen Genuine 101 ve Arduino 101 geliştirici kartları gelecek yıl başlarında 30$ fiyat etiketi ile piyasada olacak. Ayrıca ABD’de 300 okulda Arduino tarafından öğrencilere programlama, elektronik ve mekanik fonksiyonlarının öğretilmesi için Genuino 101 kartlarını temel alan kurslar düzenlenecek.  

http://hexus.net/tech/news/systems/87329-intel-arduino-founders-launch-genuino-101-maker-board/ Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Allah allah ev araba fiyatında değil intel şaşırtıyor.
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crazywinner3 3 yıl lordakrep
lordakrep


crazywinner3

Yanlız özellikler ve fiyat harika. Intelden beklenmedik bir hareket. Zaten arduino'mu bisiklete taktığımdan beri canım sıkılıyordu çıktığında alabilirim :)

Neden bisiklete taktınız ki

Hızölçer hocam :) Eski bir radyonun kasasına monteleyip bisiklete taktım, teker bir mıknatıs takıp manyetik switchle kaç milisaniyede bir tur attığını hesaplatıp 7 segmentli lede yazdırıyorum :) Aslında çok projem var fakat yeterince arduino'm yok. Şimdilerde duş için servolarla sıcak-soğuk muslukları kısıp açarak suyun sıcaklığını ayarlayabilecek bir şeyler düşünüyorum. Yapabilirsem güzel olacak :)
lordakrepcrazywinner3Yanlız özellikler ve fiyat harika. Intelden beklenmedik bir hareket. Zaten arduin...
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1 Avatar
SEO-Uzmanı 3 yıl
adamlar temelli eğitim politikalarını değiştiriyor ! yani mühendis olacak çocuklar için ileri seviyeye giriş başlangıçı sistemleri ev ödevi olarak veriyor ! bizim burada ise AKP, fatih projesi diye oyun tableti dağıtıyorlar !
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crazywinner3 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

adamlar temelli eğitim politikalarını değiştiriyor ! yani mühendis olacak çocuklar için ileri seviyeye giriş başlangıçı sistemleri ev ödevi olarak veriyor ! bizim burada ise AKP, fatih projesi diye oyun tableti dağıtıyorlar !

Şu bi b*ka yaramayan tabletler yerine her öğrenciye arduino mega başlangıç seti verilseydi ve ona uygun bir ders yapılsaydı kat kat yararlıydı. Ama yapılmaz çünkü burası türkiye geri kalmak zorunda her zaman..
@umut_baris hocam servoları beslemek için devre bile gerekmiyor. Voltajı güç uçlarına bağlayıp arduinoyla aynı toprak (-) kutbuna bağlıyorsunuz. Tüm bağlantısı bu ondan sonra sadece arduinodan yolladığınız kare dalgaların arasındaki milisaniye farkına göre açısını ayarlamak kalıyor :)
Bu arada servo alacak arkadaşlar işiniz acele değilse aliexpress ten alın derim. Aynı servoyu elektronikçiler 15 liraya satarken 5 liraya almayı başardım. Tek problem var 45 günde geliyor kargo
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1BilimAdamı 3 yıl
Bu tür ürünleri bence intel prestij amaçlı yapıp, neredeyse maliyetine satması lazım.Sonuçta bunu kullanan kişiler dolaylı olarak kullandığımız teknolojinin gelişmesine bir şekilde katkıda bulunuyorlar.
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umut_baris 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Bu tür ürünleri bence intel prestij amaçlı yapıp, neredeyse maliyetine satması lazım.Sonuçta bunu kullanan kişiler dolaylı olarak kullandığımız teknolojinin gelişmesine bir şekilde katkıda bulunuyorlar.

İşine yarar adamları kendi bünyesine çekecek bir mıknatıs bu zaten.

Ülkemizde özel üniversitede Intel'in laboratuvarı bile var.

Intel bu.
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kadirirdem 3 yıl
ev araba fiyatlarında değil bu sefer bak şaşırdım...
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itachi237 3 yıl
oh be arduino mega sıkmıştı
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crazywinner3 3 yıl
Yanlız özellikler ve fiyat harika. Intelden beklenmedik bir hareket. Zaten arduino'mu bisiklete taktığımdan beri canım sıkılıyordu çıktığında alabilirim :)
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lordakrep 3 yıl crazywinner3
crazywinner3
Yanlız özellikler ve fiyat harika. Intelden beklenmedik bir hareket. Zaten arduino'mu bisiklete taktığımdan beri canım sıkılıyordu çıktığında alabilirim :)

Neden bisiklete taktınız ki
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Patren 3 yıl
rekabet iyidir
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Allah allah ev araba fiyatında değil intel şaşırtıyor.
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umut_baris 3 yıl
Nesnelerin interneti ve otomasyon dünyası git gite büyüyor gelişiyor.

Aslında otomasyon ve nesnelerin interneti uzun zamandır sanayide var ancak evlerimize girmesi ve düşük maliyetlerle kolay uygulanabilir halde değildi.
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