Intel Curie modülü tabanlı ilk geliştirici kartı Genuino 101 tanıtıldı

Raspberry Pi gibi geliştirici kartlarının son dönemde giderek daha fazla popüler olması, teknoloji devlerini de bu alana yönlendirmiş durumda. Şimdiye kadar 3 farklı geliştirici kartı kullanıma sunan Intel seriye dördüncüsünü ekledi.





Genuino 101 adındaki geliştirici kartı daha çok entegre sistemler, eğitim araçları ve giyilebilir cihazlar için çalışma yapanlara hitap ediyor. Intel’in mikrokontrolcü Curie modülünü temel alan ilk geliştirici kartı durumundaki Genuino 101 uluslararası pazara hitap ediyor. Sadece ABD için ise Arduino 101 ismi kullanılacak. Geliştirici kartı Intel ve Arduino firmaları ortaklığında hazırlandı.





Geliştirici kartında dikkat çeken elbette Intel Curie modülü. Intel giyilebilir cihazlara yönelik olarak geçtiğimiz yıllarda tek çekirdekli ve DRAM, Bluetooth, WiFi gibi bileşenler barındıran Quark yongasetini duyurmuştu. Intel Curie modülü ise Quark SE yongasını temel alıyor.





Quark SE yongasında 32-bitlik bir kontrolcü, Bluetooth 4.0 bağlantısı, 6 eksenli akselerometre ve jiroskop birarada sensör, düşük güçte çalışan dijital sinyal işlemcisi, hareket analizlerini karşılaştırabilme yeteneği, 384kB flash bellek, 80kB SRAM ve batarya şarj devresi yer alıyor. Arduino ise açık kaynak elektronik cihaz platformu ile modüle destek oluyor.





Sadece entegre işletim sistemleri ile çalışabilen Genuine 101 ve Arduino 101 geliştirici kartları gelecek yıl başlarında 30$ fiyat etiketi ile piyasada olacak. Ayrıca ABD’de 300 okulda Arduino tarafından öğrencilere programlama, elektronik ve mekanik fonksiyonlarının öğretilmesi için Genuino 101 kartlarını temel alan kurslar düzenlenecek.

http://hexus.net/tech/news/systems/87329-intel-arduino-founders-launch-genuino-101-maker-board/