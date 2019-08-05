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Intel HD graphics hakkında yapılan espriler son bulabilir: Gen 11 bir hayli iddialı

Intel sunduğu entegre grafik birimleri yüzünden yıllardır eleştiri yağmuruna tutuluyor. Öyle ki artık donanım camiası tarafından hakkında espriler dahi yapılır olmuştu.
2 gün (Son Güncelleme: 8 sa.)
7,4b
6
18
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel birkaç gün önce duyurduğu Ice Lake kod adlı 10 nm üretim sürecinden geçen işlemcileriyle uzun süredir atmadığı adımı atarak IPC alanında geliştirmelere gitti. Tabi aslında en büyük hamle 10 nm’ye geçiş onu belirtelim. Ön planda işlemci tartışılsa da firma entegre grafik biriminde kayda değer iyileştirmeye gitmişe benziyor.
Intel HD graphics hakkında yapılan espriler son bulabilir: Gen 11 bir hayli iddialı

2013 yılından bu yana kullanılan entegre grafik birimleriyle yapılan kıyaslamada HD 4000, HD 4400, HD 5500, Iris 520, Iris 540 ve UHD 620’ye yer verilmiş. Testte işletim sistemleri ve sürücüler gibi bir çok değişken bulunsa da deneme yeni GPU’lar hakkında bir fikir veriyor.
Intel HD graphics hakkında yapılan espriler son bulabilir: Gen 11 bir hayli iddialı
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3DMark Sky Diver'da gerçekleştirilen test 1080p çözünürlükte gerçekleşmiş. Sky Diver’ın sadece grafik skoruna odaklanıldığında ortaya çıkan tablo ise bir hayli dikkat çekici. Intel Core i7-1065G7’nin yanında teste giren Gen 11 birimi seleflerine kayda değer bir fark atmayı başarmış. Puanı sayısal açıdan değerlendirirsek skorun 2 katından fazlasına yükseldiği görülüyor.

Giriş seviyesi kartlar bu sefer tehlikede 

Elde edilen bu skoru harici grafik kartlarıyla kıyasladığımızda Iris Plus'ın MX 150’nin 10 watt’lık versiyonunun ensesinde olduğu görülüyor. Tabloya göre Intel GPU alanında başarılı olmakta kararlı. Gen 11’deki sıçrama, firmanın önümüzdeki yıl gelecek ekran kartlarına yönelik beklentileri bir hayli yükseltecektir.


https://www.pcworld.com/article/3429657/intel-gen-11-graphics-improvement-in-10th-gen-ice-lake-cpu.html#tk.rss_news Yorum Yaz
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interwap 2 gün
Dahili grafik birimleri eskisi gibi insanı kanser etmiyor. Önceleri bilgisayarı zor çalıştırırdı. Şimdi günlük ve ofis işlerini geçtim detay istemeyenler için oyun oynatabilecek konumdalar.
Dahili grafik birimleri eskisi gibi insanı kanser etmiyor. Önceleri bilgisayarı zor çalıştırırdı. Şimdi günlük ve ofis işlerini geçtim detay istemeyenler için o...
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Tensi 1 sa.
Insanlik icin kucuk, Intel icin dev bir adim. :D
Seride Intel Core i5-1035G7 en cok satacak model olabilir. Asil onun testlerine bakmak lazim.
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DH Misafiri 1 gün
Ben hala intel hd graphics kullanıyorum yeni pc toplayacaktım en son 3.2 olmuştu ondan sonra ne oldj pek hatırlamıyorum 4-4.5a inerse toplayacağım
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Dovahkiin 2 gün
Zamanında 3000 serisi bir Pentium ve dahili GPU'suyla sistem kullanmıştım. Indie oyunlarun büyük kısmını ve CS, Dota tarzı oyunları (ayar kısarak da olsa) oynatıyordu. Günlük ofis işleri, web, video dosyaları zaten sorunsuz. İlk Intel IGP'ler gerçekten rezaletti, hele ki anakarta gömülü olanlar. Ama artık çok da dalga geçmeye gerek yok bence sonuçta high-end olma iddiasında ürünler değil. Ne kadar ekmek o kadar köfte.
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KayıpG 2 gün
Gelsin tabi rekabet her zaman kazandırır. HD7850 kartım bir anda bozuldu ekrana görüntü vermemeye başladı. HD graphic ile cs go da birkaç fps alıyorum. Varsa elinde 2.el idareten alınır
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interwap 2 gün
Dahili grafik birimleri eskisi gibi insanı kanser etmiyor. Önceleri bilgisayarı zor çalıştırırdı. Şimdi günlük ve ofis işlerini geçtim detay istemeyenler için oyun oynatabilecek konumdalar.
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Ryzen 2 gün
amdden veganın altyapısını almışlardı normaldir
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Tr@mmler 2 gün
Yeni bir Larrabee faciası olmaz umarım. Vlc player ile oynatılan oyun videosunu canlı oynarmış gibi gösterdikleri sunum dün gibi aklımda.
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Mr. Decent 2 gün
İlk yüklenen grafik okunmuyor.
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12 Angry Men 2 gün
Rekabet iyidir gelsınler.
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Mutlak.Sıfır 2 gün en beğenilen

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