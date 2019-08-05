Intel HD graphics hakkında yapılan espriler son bulabilir: Gen 11 bir hayli iddialı

Intel birkaç gün önce duyurduğu Ice Lake kod adlı 10 nm üretim sürecinden geçen işlemcileriyle uzun süredir atmadığı adımı atarak IPC alanında geliştirmelere gitti. Tabi aslında en büyük hamle 10 nm’ye geçiş onu belirtelim. Ön planda işlemci tartışılsa da firma entegre grafik biriminde kayda değer iyileştirmeye gitmişe benziyor.

2013 yılından bu yana kullanılan entegre grafik birimleriyle yapılan kıyaslamada HD 4000, HD 4400, HD 5500, Iris 520, Iris 540 ve UHD 620’ye yer verilmiş. Testte işletim sistemleri ve sürücüler gibi bir çok değişken bulunsa da deneme yeni GPU’lar hakkında bir fikir veriyor.

3DMark Sky Diver'da gerçekleştirilen test 1080p çözünürlükte gerçekleşmiş. Sky Diver’ın sadece grafik skoruna odaklanıldığında ortaya çıkan tablo ise bir hayli dikkat çekici. Intel Core i7-1065G7’nin yanında teste giren Gen 11 birimi seleflerine kayda değer bir fark atmayı başarmış. Puanı sayısal açıdan değerlendirirsek skorun 2 katından fazlasına yükseldiği görülüyor.

Giriş seviyesi kartlar bu sefer tehlikede

Elde edilen bu skoru harici grafik kartlarıyla kıyasladığımızda Iris Plus'ın MX 150’nin 10 watt’lık versiyonunun ensesinde olduğu görülüyor. Tabloya göre Intel GPU alanında başarılı olmakta kararlı. Gen 11’deki sıçrama, firmanın önümüzdeki yıl gelecek ekran kartlarına yönelik beklentileri bir hayli yükseltecektir.

https://www.pcworld.com/article/3429657/intel-gen-11-graphics-improvement-in-10th-gen-ice-lake-cpu.html#tk.rss_news