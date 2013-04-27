Intel Haswell işlemci ailesinin kutu tasarımı ortaya çıktı

Haswell kod adını taşıyan dördüncü nesil Core işlemci modellerinde Intel'in nasıl bir kutu tasarımı kullanacağı ortaya çıktı. VR-Zone tarafından sızdırılan görsele göre Intel, görsel anlamda daha zengin bir kutu tasarımına gidecek gibi görünüyor. Intel ile özdeşleşen mavi rengin ağırlıkta olduğu kutu tasarımında, işlemcinin sahip olduğu performans hakkında ipuçları veren çeşitli görsellere de yer veriliyor. Şu anki ve daha önceki pek çok kutu tasarımına kıyasla Haswell jenerasyonunu ayıran farklardan biri de üzeri görselli yeni kutu tasarımı olacak.

Mikroişlemci tasarımında önemli yenilik ve güncellemeler ile gelecek dördüncü nesil Core işlemci ailesinin masaüstü tarafındaki en hızlı temsilcisi (daha hızlı bir model ya da Ivy Bridge-E tabanlı Core i7-4900 serisi gelene kadar) Core i7-4770K olacak. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, çarpan kilidi açık olarak gelen bu işlemcinin, adetli alımlarda 327 dolarlık etiket fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor. LGA1150 soket formunda olan dolayısıyla beraberinde yeni bir anakart gereksinimini getiren işlemci ailesi, entegre grafik performansıyla da iddialı olacak gibi görünüyor. Geleneksel modellere ek olarak Intel, Haswell jenerasyonu için BGA formunda masaüstü işlemcier de sağlayacak. R kodu ile anılan bu işlemcilerin daha çok NUC sistemlerinde ve hepsi bir arada bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. R serisi işlemcilerin en büyük farkı, HD5200 kodu ile anılan ve GT3 olarak bilinen 128MB zar üst eDRAM bellekli entegre grafik birimi ile gelecek olmaları.

Haziran ayında gerçekleştirilecek Computex 2013 Fuarı ile eş zamanlı olarak lanse edilecek dördüncü nesil Core işlemci ailesi, takip eden günlerde yaygın satışa sunulmuş olacak. Z87 çipsetli yeni anakartlar da aynı dönemde pazara giriş yapmış olacak. Diğer taraftan yeni işlemcileri kullanan ve hem performans hem de güç tüketimi anlamında daha iddialı olan, Intel'in açıklamalarına göre 10 saate kadar pil ömrü sunabilen yeni nesil ultrabook modelleri de yine Haziran ayı içerisinde raflardaki yerlerini almaya başlıyor olacaklar.