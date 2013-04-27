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Intel Haswell işlemci ailesinin kutu tasarımı ortaya çıktı

6 yıl
1,1b
1
23
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Haswell işlemci ailesinin kutu tasarımı ortaya çıktı
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Haswell kod adını taşıyan dördüncü nesil Core işlemci modellerinde Intel'in nasıl bir kutu tasarımı kullanacağı ortaya çıktı. VR-Zone tarafından sızdırılan görsele göre Intel, görsel anlamda daha zengin bir kutu tasarımına gidecek gibi görünüyor. Intel ile özdeşleşen mavi rengin ağırlıkta olduğu kutu tasarımında, işlemcinin sahip olduğu performans hakkında ipuçları veren çeşitli görsellere de yer veriliyor. Şu anki ve daha önceki pek çok kutu tasarımına kıyasla Haswell jenerasyonunu ayıran farklardan biri de üzeri görselli yeni kutu tasarımı olacak.
Mikroişlemci tasarımında önemli yenilik ve güncellemeler ile gelecek dördüncü nesil Core işlemci ailesinin masaüstü tarafındaki en hızlı temsilcisi (daha hızlı bir model ya da Ivy Bridge-E tabanlı Core i7-4900 serisi gelene kadar) Core i7-4770K olacak. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, çarpan kilidi açık olarak gelen bu işlemcinin, adetli alımlarda 327 dolarlık etiket fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor. LGA1150 soket formunda olan dolayısıyla beraberinde yeni bir anakart gereksinimini getiren işlemci ailesi, entegre grafik performansıyla da iddialı olacak gibi görünüyor. Geleneksel modellere ek olarak Intel, Haswell jenerasyonu için BGA formunda masaüstü işlemcier de sağlayacak. R kodu ile anılan bu işlemcilerin daha çok NUC sistemlerinde ve hepsi bir arada bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. R serisi işlemcilerin en büyük farkı, HD5200 kodu ile anılan ve GT3 olarak bilinen 128MB zar üst eDRAM bellekli entegre grafik birimi ile gelecek olmaları.
Haziran ayında gerçekleştirilecek Computex 2013 Fuarı ile eş zamanlı olarak lanse edilecek dördüncü nesil Core işlemci ailesi, takip eden günlerde yaygın satışa sunulmuş olacak. Z87 çipsetli yeni anakartlar da aynı dönemde pazara giriş yapmış olacak. Diğer taraftan yeni işlemcileri kullanan ve hem performans hem de güç tüketimi anlamında daha iddialı olan, Intel'in açıklamalarına göre 10 saate kadar pil ömrü sunabilen yeni nesil ultrabook modelleri de yine Haziran ayı içerisinde raflardaki yerlerini almaya başlıyor olacaklar. 

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oray 6 yıl en beğenilen
bir onceki nesile gore sadece %5 ila %8 performansi farki olan bir islemci icin kutusu fazla janjanli geldi bana...
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WinteR 6 yıl
Kutusunun bir işe yaramayacağını bir kenara koyarsak tasarım kötü, AMD çok daha güzel
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Castle Bravo 6 yıl
Bu ne arkadaş, zarın yarıdan fazlası entegre gpu'ya ayrılmış (o edram da gpu için). Üstelik tüm bunlar, çok küçük bir zar içinde.
AMD toparlansın artık, Intel iyice dalgaya vurdu işi:

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Gerçi HD 5200'lü "R" modelinden muhtemelen, ama önemi yok.

Hiçbir yenilik getirme, performans doğru düzgün artmasın, bir de git soket değiştir.
E, 1156'dan geçen zaten her durumda anakart değişecekti, 1155'tense zaten geçmeye gerek yok..
Bunlar bir de 6 çekirdek model çıkarıp, ona da Z87 yerine Z97 isterler. Saçmalık.
Bu ne arkadaş, zarın yarıdan fazlası entegre gpu'ya ayrılmış (o edram da gpu için). Üstelik tüm bunlar, çok küçük bir zar içinde.AMD toparlansın artık, I...
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_Kutup_Ayısı_ 5 yıl
Dogru cikti
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Adoring 6 yıl
oray
bir onceki nesile gore sadece %5 ila %8 performansi farki olan bir islemci icin kutusu fazla janjanli geldi bana...

%5 %8 lik performans içinmi bu kadar tantana:) bende birşey bekliyordum peh
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khytr89 6 yıl
emin değilim ama o görsel gesture control ü temsil ediyor olabilir..
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OverClocK1ng 6 yıl
Gel Haswell gellll.
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bayozi 6 yıl
Bana güçten çok, enerji tüketimine odaklı gibi geldi.
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mugurgok 6 yıl
Her sene yeni soket yeni anakart, sonuç benzer performans.
Ondan sonra masaüstü bilgisayarlar ölüyo mu?
Ölür tabi!
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tiger cage 6 yıl
önemli olan kutusu içindeki önemli değil
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Farwynd 6 yıl
Sanırım Intel Nuc kutusundaki gibi açıldığında Intel melodisi duyulacak, NUC kutusuna benzetmişler çünkü.
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TEKLER 6 yıl
İntel Piyasayı Boş Buldu Dalga Geçer Gibi İşlemcileri Sunmaya Devam Etsin , Amd'de Bu Arada FX'de Düzenleme Yapıp Millete 5Ghz Yeni İşlemci Diye Sunsun , Kısaca Değişen Birşey Yok Gibi.
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Tosun911 6 yıl
3570 ve uzerinde islemci kullananlar icin gereksiz
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khytr89 6 yıl
yeni ultrabook ya da x64 tablet almayı düşünenler bekleyebilir ama harici grafik kartına sahip laptop ya da masaüstü düşünenler için gereksiz bir alışveriş olur.. hee bunun tek artısı ne olur tabiki fiyatlar.. güzel bir gpu ya sahip ivy bridgeli laptoplarda güzel kampanyalar olabilir.. kazançlı çıkmak için büyük marketlerin sitelerini ve broşürlerini takibe alın derim..
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gcb1903 6 yıl
Yenisi çıksın eskisi ucuzlasın, eskisi ucuzlayınca amd indirime gitsin bizde fx 8350 alalım :D
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Korkusuz Korkak 6 yıl
Adam haklı beyler.
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Rocky Balboa® 6 yıl gcb1903
gcb1903

Yenisi çıksın eskisi ucuzlasın, eskisi ucuzlayınca amd indirime gitsin bizde fx 8350 alalım :D

İntelde eski işlemciler ucuzlamıyor
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oray 6 yıl en beğenilen
bir onceki nesile gore sadece %5 ila %8 performansi farki olan bir islemci icin kutusu fazla janjanli geldi bana...
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Krauser ll 6 yıl oray
oray

bir onceki nesile gore sadece %5 ila %8 performansi farki olan bir islemci icin kutusu fazla janjanli geldi bana...


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