Intel, MeeGo işletim sisteminden vazgeçmiyor

MeeGo işletim sistemini kullanan N9 ve N950 modellerini geçtiğimiz günlerde tanıtan Nokia, gelen olumlu tepkilere rağmen MeeGo ile yola devam etmeme konusunda kararlı. Microsoft'un Windows Phone platformuna entegre olan şirket, MeeGo işletim sistemine yönelik çalışmalarına son verecek olsa da bu konudaki ortağı olan Intel, MeeGo konusunda çok daha iyimser ve çalışmalarını sonlandırmak gibi bir planı da yok.





Pazarı takip eden bir grup analist MeeGo işletim sisteminin geleceği konusunda karamsar olsa bile Intel, MeeGo işletim sistemi için önümüzdeki bir yılı kapsayan planını oluşturmuş durumda. Akıllı televizyonlar, araçiçi bilgi-eğlence sistemleri ve çoklu ortam odaklı el cihazlarına destek sunan MeeGo v1.3 sürümünü son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, 1.4 sürümünü ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edecek.





Android işletim sisteminin son çeyrekte çıkacak Ice Cream Sanwich sürümü ve Atom platformunu kapsayan çözümler sunmaya hazırlanan Intel, Windows 8 odaklı çalışmalarına da devam ediyor. Intel ayrıca uıygulama mağazası AppUp Center'ı da genişletiyor. Bir milyon kullanıcıya ulaşan uygulama mağazası için Acer ile birlikte iletişim ve zincir mağaza alanında çok sayıda yeni firmanın daha AppUp Center'a adapte olacağı açıklandı.