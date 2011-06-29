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Intel, MeeGo işletim sisteminden vazgeçmiyor

7 yıl
12,1b
1
10
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MeeGo işletim sistemini kullanan N9 ve N950 modellerini geçtiğimiz günlerde tanıtan Nokia, gelen olumlu tepkilere rağmen MeeGo ile yola devam etmeme konusunda kararlı. Microsoft'un Windows Phone platformuna entegre olan şirket, MeeGo işletim sistemine yönelik çalışmalarına son verecek olsa da bu konudaki ortağı olan Intel, MeeGo konusunda çok daha iyimser ve çalışmalarını sonlandırmak gibi bir planı da yok. 

Pazarı takip eden bir grup analist MeeGo işletim sisteminin geleceği konusunda karamsar olsa bile Intel, MeeGo işletim sistemi için önümüzdeki bir yılı kapsayan planını oluşturmuş durumda. Akıllı televizyonlar, araçiçi bilgi-eğlence sistemleri ve çoklu ortam odaklı el cihazlarına destek sunan MeeGo v1.3 sürümünü son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, 1.4 sürümünü ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edecek.

Android işletim sisteminin son çeyrekte çıkacak Ice Cream Sanwich sürümü ve Atom platformunu kapsayan çözümler sunmaya hazırlanan Intel, Windows 8 odaklı çalışmalarına da devam ediyor. Intel ayrıca uıygulama mağazası AppUp Center'ı da genişletiyor. Bir milyon kullanıcıya ulaşan uygulama mağazası için Acer ile birlikte iletişim ve zincir mağaza alanında çok sayıda yeni firmanın daha AppUp Center'a adapte olacağı açıklandı.

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Alper# 7 yıl en beğenilen
Intel niye MeeGo'dan vazgeçmek istesin ki. İstediği sadık bir işletim sistemiydi oda MeeGo oldu. x86'nın tekel olmasının sebebi Windows değilmiydi. Windows burun kıvırınca sadık bir işletim sistemi için işe başladı. Bu sefer daha fazlasını istiyor. Intel'in x86'yı heryere sokmak ve yılların verdiği ustalıkla işlemcilerini üretmek. "Akıllı televizyonlar, araçiçi bilgi-eğlence sistemleri ve çoklu ortam odaklı el cihazlarına destek sunan MeeGo v1.3 sürümünü son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel" zaten bu cümle olayı güzelce anlatmış.

Şuan Intel akıllı telefonlara girmek için MeeGo'yu kullanacak. İşe yaramazsa yukarıda sayılı alanlarda kullanmak. Intel artık Server, Personal Computer yetmez oldu.

Onun için içinde transistör olan her pazarda olmak istiyor.
Intel niye MeeGo'dan vazgeçmek istesin ki. İstediği sadık bir işletim sistemiydi oda MeeGo oldu. x86'nın tekel olmasının sebebi Windows değilmiydi. Windows bur...
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ToisAndro 7 yıl
Firmalar artık üretecek yenilikçi donanım bulmaktan yoruldular ve donanımı sattıracak işletim sistemiyle uğraşıyorlar.
Android ve iOS kendi piyasalarının tekelleri değiller mi? Samsung zaten bada'dan kazanacağının fazlasını android'den kazandığı için bada'ya öncelik ermiyor.
Windows ise özelleştirmeye çok az destek vereceği için android kullanılıyor. Android'in linux olması nedeniyle custom romlar felan, insanlar uğraşacak birşeyler buluyor. iOS'da zaten linux'un atası Unix tabanlı.
Windows'un pek şansı yok gibi.
Aslında Nokia'nın MeeGo ile tek hakim olacağını anlayan gizli -aslında göz önündeler ama resmi bir bilgi olmadığından gizli- güçler Nokia'yı durdurup, piyasada büyük kitleleri kendilerine bağladılar. Android'in bu başarıyı yakalaması imkansız dı yoksa. Zaten MeeGo, nokia'nın piyasaya çıkarmasını bekleyen hazır bir sistemdi.
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Klasör.:X:. 7 yıl
Meego iyi olsada işin içinde intel olunca fiyat konusunda uçuşa geçebilir.Bekleyip göreceğiz
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ultiMance 7 yıl
Yuru be intel meego ya tam destek...Nokianin da biran once kararindan vazgecip meegoya donmesi dilegiyle...
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KUM23 7 yıl
bence Windosws telefondada pc gibi hakkim olursa suyu çıkar bu işin Android gayet iyyi gidiyo ve meego yükselirse ki öyle olucak benim tahminim nokia da yeni sinbiyan :) çıkarır Nokia yanlış ata binio gibi
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Wolf_263 7 yıl

KUM23

bence Windosws telefondada pc gibi hakkim olursa suyu çıkar bu işin Android gayet iyyi gidiyo ve meego yükselirse ki öyle olucak benim tahminim nokia da yeni sinbiyan :) çıkarır Nokia yanlış ata binio gibi

Symbian laçka oldu.
Ondan artık bir cacık olmaz.
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Batuist 7 yıl
"Akıllı televizyonlar, araçiçi bilgi-eğlence sistemleri ve çoklu ortam odaklı el cihazlarına destek sunan MeeGo..."
ben bu cümleden intelin meego'dan beklentisinin kendi x86 mimarili işlemcileri için gömülü sistemlere destek verecek bir işletim sistemi arayışında olduğunu çıkarıyorum. yani bugün bahsi geçen sistemlerde genelde arm tarafından geliştirilen yine arm tabanlı işlemciler kullanılıyor veya benzeri. ama intel bu gibi sistemlerin içerisine işlemcilerini daha rahat sokmak için, megoo ile beraber hem yazılım hemde donanımın uyumlu çalışacağı bir paket hazırlıyor. yani karşısındaki adamın uyumlu yazılım olmaması gibi bir bahanesi olmayacak çünkü intel komple bir set sunacak. işte bu setin yazılım tarafını meego oluşturacak. benim buraya kadar anladığım bu. sanırım nokiada bu işletim sistemini alıp telefonlarına uyarlayacaktı ama işin burası tutmayınca iş sadece megooda gömülü sistemler için bir işletim sistemi olarak kalacak. yani içerisinde uygulama yükleyip çalıştırabileceğimiz bir işletim sistemi değilde gömülü bir cihazın yazılımı olarak kalıcak. tabi bu durum intel tarafında böyle olacak sanırım. diğer taraftan bir cep telefonu üreticisi bunu alıp kullanmak isterse daha geniş bir kullanım alanı olabilir. nokiada olduğu gibi.
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séquestre 7 yıl
Beklemedeyiz..
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_Max_ 7 yıl
Nokia bir Android'e geçse ne güzel olurdu.Fark yaratmaya çalışıyor ama olmuyor.MeeGo güzel gibi gözüküyor ama karşısında Android ve iOS gibi rakipleri var.Symbian'dan öteye geçemez.
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Alper# 7 yıl en beğenilen
Intel niye MeeGo'dan vazgeçmek istesin ki. İstediği sadık bir işletim sistemiydi oda MeeGo oldu. x86'nın tekel olmasının sebebi Windows değilmiydi. Windows burun kıvırınca sadık bir işletim sistemi için işe başladı. Bu sefer daha fazlasını istiyor. Intel'in x86'yı heryere sokmak ve yılların verdiği ustalıkla işlemcilerini üretmek. "Akıllı televizyonlar, araçiçi bilgi-eğlence sistemleri ve çoklu ortam odaklı el cihazlarına destek sunan MeeGo v1.3 sürümünü son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel" zaten bu cümle olayı güzelce anlatmış.

Şuan Intel akıllı telefonlara girmek için MeeGo'yu kullanacak. İşe yaramazsa yukarıda sayılı alanlarda kullanmak. Intel artık Server, Personal Computer yetmez oldu.

Onun için içinde transistör olan her pazarda olmak istiyor.
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lazloo 7 yıl
Umarım başarılı olur da Nokia ne kaçırdığını anlar.
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