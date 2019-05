Intel NUC ailesi Skylake işlemcilere hazır

Intel'in ilk kez Sandy Bridge tabanlı işlemcileri ile birlikte tüketicilere sunduğu NUC (Next Unit of Computing) adındaki mini bilgisayar kasası yıllardır bu alanda üreticilere yol gösteriyor. Her yeni işlemcide kendisini yenileyen NUC ailesi artık Skylake işlemcilere hazır.





Barebone tarzda hazırlanan yeni NUC ürünleri Skylake tabanlı Core i3 ve Core i5 işlemciler ile donatıldı. Ayrıca 2.5 inç veya M.2 formatında depolama sürücüleri alacak şekilde farklı kasa tasarımları da geliştirildi.





Intel NUC6i5SYH ve NUC6i5SYK modelleri Intel'in 15W ısıl tasarım gücüne sahip Core i5-6260U işlemcisi ile geliyor. Çift çekirdekli bu işlemci 2.9GHz saat hızına kadar çıkabiliyor ve beraberinde 950MHz hızında çalışan Intel Iris 540 entegre grafik birimi ile geliyor.





Intel NUC6i3SYH ve NUC6i3SYK modellerinde ise yine 15W ısıl tasarım gücüne sahip Core i3-6100U işlemcisi bulunuyor. Çift çekirdekli işlemci 2.3GHz saat hızında çalışırken, 1GHz saat hızında çalışan Intel HD 520 grafik birimi barındırıyor. Sonu H ile biten modeller M.2 ve 2.5 inçlik depolama için uygun olduğunu gösteriyor ve biraz daha yüksek tasarıma sahip. Sonu K ile biten modeller ise sadece M.2 formatına uygun ve daha kompakt bir yapıda geliştirilmiş.





Tüm modellerde 32GB'a kadar DDR4-2133 MHz RAM, Intel Gb Ethernet, 802.11ac Wi-Fi, SDXC kart yuvası, HDMI, mini DisplayPort, 7.1 ses, USB 3.0 ve USB 2.0 girişleri, Windows 10 haricinde Linux platformlarına da destek şeklinde ortak özellikler bulunuyor. Modeller yakında satışa sunulacak.

http://hexus.net/tech/news/systems/88130-intel-nuc-range-updated-quartet-skylake-machines/