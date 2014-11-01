Intel, Pentium 4 test hilesi için kullanıcılarına 15 dolar ödeyecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Pentium 4 jenerasyonu ile performans konusunda sıkıntılar yaşayan Intel, eski işlemcileriyle bir kez daha gündemde. Intel ile birlikte HP'yi de hedef alan uzun soluklu toplu davada, Pentium 4 işlemcilerin daha yavaş çalıştığının ve daha fazla ısındığının bilinmesine rağmen, WebMark 2001 ve SYSmark 2001 testlerinde hile yapılarak daha iyi gösterildikleri iddia ediliyordu.
Pentium Pro'dan Pentium III ailesine kadar uzunca bir süre kullanılan P6 mimarisini, Pentium 4 ile birlikte geride bırakarak NetBurst isimli yeni mimarisini kullanmaya başlayan Intel, 10GHz'e kadar çıkabilen ve yüksek frekans ile daha yüksek döngü başına komut başarımı sunan işlemciler sunmak istiyordu. Ancak işler ters gidip, mimarinin frekans artışına bağlı olarak daha fazla güce ihtiyaç duyması ve daha fazla ısınması, Pentium 4 ailesinin 3.8GHz'in ötesine geçememesine neden olmuştu.
NetBurst mimarisiyle umduğunu bulamayan Intel, Pentium M serisi yeni mobil işlemcilerinde, eski nesil P6 mimarisini revize ederek kullanmış ve ortaya bugüne kadar gelen güçlü Core tasarımı çıkmıştı. Ancak en az birkaç yıl boyunca pazarda satılan Pentium 4 işlemcileri için Intel'in, HP'nin de yardımıyla SYSmark gibi bazı testlerde hile yaptığı öne sürülmüş, sonrasında Kaliforniya'da toplu dava açılmıştı.
Çok uzun süren bu dava kapsamında Intel, Amerika'da yaşayan ve 2000-2002 yılları arasında Pentium 4 işlemci satın alan kullanıcılarına, testlerde hile yapılarak Pentium 4 işlemcilerin daha tercih edilebilir gösterilmesi nedeniyle 15 dolar geri ödeme yapacak. Burada dikkat edilmesi gereken detay, dava Kaliforniya'da görüldüğü için sonucu sadece Amerika'da yaşayanları kapsıyor olması. Bir de bu sonuç, Willamette kodlu birinci nesil Pentium 4 işlemci ve 2GHz altında çalışan Pentium 4 işlemcili bilgisayar alan kullanıcıları kapsıyor olacak. Eğer Ocak ayında mahkeme bu kararı onarsa, Amerik'daki kullanıcılar 10 yıldan daha uzun bir süre önce aldıkları Pentium 4 işlemcileri için 15 dolarlık geri iade hakkına sahip olacaklar.
Intel'in o dönemdeki çalışanlarını ve yakınlarını kapsamayacak olan bu sonuca ek olarak Intel, eğitim amaçlı kullanılmak üzere kar amacı gütmeyen Teach for America gibi oluşumlara, Intel işlemcili teknolojiler için kullanılmak üzere 4 milyon dolarlık fon yardımıc yapacak. Yıllardır devam eden bu davada Intel tarafı da artık bir çözüme varmak istiyor ve öyle görünüyor ki nihai karar artık çok yakın.
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AYRİCA 2500K SUAN SİFİRLARİ PİYASAYA SURULSE HALEN BİLE YOK SATAR 2Cİ ELLERİ 2500K 2600K 2700K YOK SATİYOR!
Son 50 60 yıldır nükleer enerjinin getirdiği ucuz enerji ile çok daha rahat bir sanayileşme gerçekleştiren avrupa devletlerinin İran, Türkiye gibi nükleer enerji isteyen yeni gelişmekte olan ülkelere " aaa nükleer çok kötü bir şey, bak çernobili nasıl unuttunuz tü kaka gül ekin rüzgar gülü çok iyi " diye komik söylemler gibi.
İnet de o işin kaymağını bir güzel yedi zaten artık ihtiyacı yok hileye hurdaya o kadar kazandı ki ar-ge için öyle müthiş para bolluğu oluştu ki artık rekabetsiz bir ortam oluştu bile.
Gelişmekte olan ülkeler diye bir şey yoktur. Bu sadece politik bir söylemdir. Masa başında bizim keko hükümetleri uyuttukları bir yalan. Daha çok yol daha çok insan ile pazarlarını geliştirdikleri ülkelere gelişmekte olan ülke derler. Bir ülke gelişiyorsa insani rutinlerini düzene koyar. Bu, neden 50 yıldır ülkelerinin her yerine yaygın ve ucuz ulaşım ağı ile donatan büyük ülkeler karşısında bizim hala metroyu bile seçim propagandası olarak sanki lüks bir şeymiş gibi kullanmamızdan anlaşılabilir. Gelişmekte olan ülkelerde ucuz ve yaygın ulaşım olamaz. Petrole dayalı araçlar ile ulaşım biçimlenir. Elektriği bile petrol ürünleri ile ürettirir sana. Ama kendisi denizin dalgalarından ülkesinin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini karşılamayı da başarır. Bu söz ettiğim ülke İngiltere'dir. Kapitalizm senin gelişmene izin vermez. Sen de bir kapital olana kadar. Ama kapital olmana asla izin vermez. Çöp bile üretemezsin. Ya darbe olur ya suikast.
bu islemciler zamaninda 300 400 500 dolardi. simdi soruyorum size: ben 2001 de 500 dolar nitelikli hirsizlik yapsa idim , 2014 te dava bitseydi, 15 dolar mi oderdim yoksa o 500 tl faizle birlikte 60bin dolar olup cikarmiydi.
madem nitelikli dolandiricilik var ozaman o islemci anakart parasini faiziyle geri vereceksin.
Gittim yazdım. Yahu dedim bu intel işlemcili tabletler telefonlar çok ucuz. Neden böyle? İntel piyasaya girmek için bedava mı dağıtıyor işlemcileri dedim. Sonrasında da öyle bilgiler geldi. İntel bedava dağıtıyormuş diye. Mantıklı da zaten yani intel atom işlemcili telefonlara tabletlere bakın fiyat aşırı rekabetçi. Asus gibi bir firmadan çıkan Zenfone 5 gibi bir telefon yani. Ki Asus da öyle ucuza mal satan bir firma değil. Anakart konusunda en pahallı asus sonra gigabyte sonra msı sonrasında asrock vb diye gidiyor liste.
şuanki durumda keşke amd bu rekabeti sağlayabilseydi.