Intel, Pentium 4 test hilesi için kullanıcılarına 15 dolar ödeyecek

Pentium 4 jenerasyonu ile performans konusunda sıkıntılar yaşayan Intel, eski işlemcileriyle bir kez daha gündemde. Intel ile birlikte HP'yi de hedef alan uzun soluklu toplu davada, Pentium 4 işlemcilerin daha yavaş çalıştığının ve daha fazla ısındığının bilinmesine rağmen, WebMark 2001 ve SYSmark 2001 testlerinde hile yapılarak daha iyi gösterildikleri iddia ediliyordu.

Pentium Pro'dan Pentium III ailesine kadar uzunca bir süre kullanılan P6 mimarisini, Pentium 4 ile birlikte geride bırakarak NetBurst isimli yeni mimarisini kullanmaya başlayan Intel, 10GHz'e kadar çıkabilen ve yüksek frekans ile daha yüksek döngü başına komut başarımı sunan işlemciler sunmak istiyordu. Ancak işler ters gidip, mimarinin frekans artışına bağlı olarak daha fazla güce ihtiyaç duyması ve daha fazla ısınması, Pentium 4 ailesinin 3.8GHz'in ötesine geçememesine neden olmuştu.

NetBurst mimarisiyle umduğunu bulamayan Intel, Pentium M serisi yeni mobil işlemcilerinde, eski nesil P6 mimarisini revize ederek kullanmış ve ortaya bugüne kadar gelen güçlü Core tasarımı çıkmıştı. Ancak en az birkaç yıl boyunca pazarda satılan Pentium 4 işlemcileri için Intel'in, HP'nin de yardımıyla SYSmark gibi bazı testlerde hile yaptığı öne sürülmüş, sonrasında Kaliforniya'da toplu dava açılmıştı.

Çok uzun süren bu dava kapsamında Intel, Amerika'da yaşayan ve 2000-2002 yılları arasında Pentium 4 işlemci satın alan kullanıcılarına, testlerde hile yapılarak Pentium 4 işlemcilerin daha tercih edilebilir gösterilmesi nedeniyle 15 dolar geri ödeme yapacak. Burada dikkat edilmesi gereken detay, dava Kaliforniya'da görüldüğü için sonucu sadece Amerika'da yaşayanları kapsıyor olması. Bir de bu sonuç, Willamette kodlu birinci nesil Pentium 4 işlemci ve 2GHz altında çalışan Pentium 4 işlemcili bilgisayar alan kullanıcıları kapsıyor olacak. Eğer Ocak ayında mahkeme bu kararı onarsa, Amerik'daki kullanıcılar 10 yıldan daha uzun bir süre önce aldıkları Pentium 4 işlemcileri için 15 dolarlık geri iade hakkına sahip olacaklar.

Intel'in o dönemdeki çalışanlarını ve yakınlarını kapsamayacak olan bu sonuca ek olarak Intel, eğitim amaçlı kullanılmak üzere kar amacı gütmeyen Teach for America gibi oluşumlara, Intel işlemcili teknolojiler için kullanılmak üzere 4 milyon dolarlık fon yardımıc yapacak. Yıllardır devam eden bu davada Intel tarafı da artık bir çözüme varmak istiyor ve öyle görünüyor ki nihai karar artık çok yakın.

Detaylı bilgi için; https://www.intelpentium4litigation.com/