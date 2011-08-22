Intel, Poulson kod adlı yeni nesil Itanium işlemcisini detaylandırdı

Intel çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Poulson kod adlı yeni nesil Itanium işlemci ailesinin detaylarını, geçtiğimiz hafta Stanford Üniversitesi'nin Silikon Vadisi'ndeki kampüsünde düzenlenen Hot Chips Konferansı'nda açıkladı. Önümüzdeki yıl içerisinde lanse edilmesi beklenen yeni işlemciler, daha çok büyük ölçekli firmaların yüksek veri işleme ihtiyacı duydukları görev kritik uygulamalarda kullanılmak üzere pazara sunulacak.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Itanium ailesinin ilk üyesi 8 çekirdekli olacak ve 3.1 milyar transistör içerecek. Kendi alanında en fazla transistör içeren işlemci olarak çıkacak yeni Itanium işlemcisi, bu açıdan Nvidia GF110 gibi modern GPU'ların seviyesine ulaşmış olacak. Hyper-Threading desteği de sunacak olan işlemci aynı zamanda uygulama esnasında hata tespiti yapan Instruction Reply teknolojisiğne sahip olacak.

Hedef müşteri kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda Core ve Xeon işlemci ailelerinde görmediğimiz bir takım yeni özellikleri de bünyesinde barındıracak olan Poulson kod adlı Itanium işlemci ailesinin geleceği ise tam olarak netleşmiş değil. Bir süre önce Intel'in Itanium'a desteği keseceği iddia edilmiş, Itanium'un en büyük destekçilerinden biri olan HP'nin de yeni nesil sistemleri için başka alternatifler düşündüğü ifade edilmişti.

Intel'in nasıl bir strateji belirlediği henüz bilinmiyor ancak Poulson jenerasyonundan sonraki aşama olan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı konuşulan Kittson kod adlı Itanium işlemcilerin bu alandaki son çözümler olabileceği konuşuluyor. Hali hazırda Xeon işlemci ailesinin performansını ciddi oranda arttıran Intel öte taraftan yüksek başarımlı bilgi işlem sistemleri için MIC Programı kapsamında Kngiht Ferry işlem kartlarını geliştiriyor.