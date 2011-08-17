Intel, Sandy Bridge tabanlı bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcierini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, gelen son bilgilere göre güncel ürün gamında bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gitmeyi hedefliyor.

Eylül ayında gerçekleştirilecek indirim çerçevesinde Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesinden 9 modelin fiyatı aşağı çekilecek ve bu sayede hem satışların arttığı okula dönüş döneminde daha rekabetçi fiyatlar sunulmuş olacak hem de AMD'nin Bulldozer işlemcilerine karşı ürün gamı içerisinde ayarlamalar yapılmış olacak.

Detayları aşağıdaki tabloda yer alan indirimlere ek olarak Intel, Ekim ayı içerisinde Core i3-2120, Pentium G630 ve Pentium G850 işlemcilerini pazara sunacak. Modeline göre 64$ seviyesinden başlayacak fiyatlarla sunulacak yeni işlemciler ile Intel, giriş seviyesindeki pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor.