Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Sandy Bridge tabanlı bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor

7 yıl
8,7b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel, Sandy Bridge tabanlı bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor
Tam Boyutta Gör
Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcierini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, gelen son bilgilere göre güncel ürün gamında bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gitmeyi hedefliyor.  
Eylül ayında gerçekleştirilecek indirim çerçevesinde Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesinden 9 modelin fiyatı aşağı çekilecek ve bu sayede hem satışların arttığı okula dönüş döneminde daha rekabetçi fiyatlar sunulmuş olacak hem de  AMD'nin Bulldozer işlemcilerine karşı ürün gamı içerisinde ayarlamalar yapılmış olacak.
Detayları aşağıdaki tabloda yer alan indirimlere ek olarak Intel, Ekim ayı içerisinde Core i3-2120, Pentium G630 ve Pentium G850 işlemcilerini pazara sunacak. Modeline göre 64$ seviyesinden başlayacak fiyatlarla sunulacak yeni işlemciler ile Intel, giriş seviyesindeki pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor. 
Intel, Sandy Bridge tabanlı bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
firat_kilic 7 yıl
1. Intel ve AMD.nin hedefinde kim var? Cevap herkezin zihninde.
2. AMD ürünleri çıkarıp satsaydı ne olurdu? Çıkarıp satmadı ortalığa haberi yaydı şimdi ise ondan evvel intel hazırlığını tamamladı ne oldu?
3. AMD hani cpu.ya entegre grafik işini önce kendi buldu sonra intel yaptı. Acaba amd para karşılığı önceliği intel.e satıyor olabilir mi?
4. Amd intelin dandik yongalarını amd markası altında satıyor olabilir mi?
5. Amd ve intel kardeş firma olabilir mi? Eski ortaklıkları hariç. Görüntüde rakip içte kardeş.
6. Madem öyle ise eğer 5yılda bir bilgisayar güncellemeli.
7. Veya ülke olarak cpu mühendisliğine girmeli çin yaptı bu işi. Yapsak en azından kendi ülkemizin giderlerini gitmez yapabiliriz. Başbakan bu konuda ne diyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
DH Misafiri

Fiyat indiriminin zamanlaması düşünüldüğünde Bulldozer işlemcilerin rekabetçi olacağı sonucunu çıkartabilir miyiz ?


fiyatı inen işlemcilere bakarsak AMD nin saçma sapan bir işlemci çıkarıyor olması lazım. O yüzden bu haberden birşey anlaşılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 7 yıl
Bulldozer'in fiyatı belli değil ki Bulldozer'e göre rekabet edesin, Bulldozer'de 5 dolar ucuz çıkar bu mu yani stateji? :) Uzun süredir bekleniyordu indirim ama komik olmuş, ultra mobile segmentinde de indirim olucak deniliyor ama intel bu, pek sıcak bakmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Fiyat indiriminin zamanlaması düşünüldüğünde Bulldozer işlemcilerin rekabetçi olacağı sonucunu çıkartabilir miyiz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC EVO 3D'yi inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim