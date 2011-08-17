Intel, Sandy Bridge tabanlı bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcierini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, gelen son bilgilere göre güncel ürün gamında bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gitmeyi hedefliyor.
Eylül ayında gerçekleştirilecek indirim çerçevesinde Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesinden 9 modelin fiyatı aşağı çekilecek ve bu sayede hem satışların arttığı okula dönüş döneminde daha rekabetçi fiyatlar sunulmuş olacak hem de AMD'nin Bulldozer işlemcilerine karşı ürün gamı içerisinde ayarlamalar yapılmış olacak.
Detayları aşağıdaki tabloda yer alan indirimlere ek olarak Intel, Ekim ayı içerisinde Core i3-2120, Pentium G630 ve Pentium G850 işlemcilerini pazara sunacak. Modeline göre 64$ seviyesinden başlayacak fiyatlarla sunulacak yeni işlemciler ile Intel, giriş seviyesindeki pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor.
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2. AMD ürünleri çıkarıp satsaydı ne olurdu? Çıkarıp satmadı ortalığa haberi yaydı şimdi ise ondan evvel intel hazırlığını tamamladı ne oldu?
3. AMD hani cpu.ya entegre grafik işini önce kendi buldu sonra intel yaptı. Acaba amd para karşılığı önceliği intel.e satıyor olabilir mi?
4. Amd intelin dandik yongalarını amd markası altında satıyor olabilir mi?
5. Amd ve intel kardeş firma olabilir mi? Eski ortaklıkları hariç. Görüntüde rakip içte kardeş.
6. Madem öyle ise eğer 5yılda bir bilgisayar güncellemeli.
7. Veya ülke olarak cpu mühendisliğine girmeli çin yaptı bu işi. Yapsak en azından kendi ülkemizin giderlerini gitmez yapabiliriz. Başbakan bu konuda ne diyor?
fiyatı inen işlemcilere bakarsak AMD nin saçma sapan bir işlemci çıkarıyor olması lazım. O yüzden bu haberden birşey anlaşılmaz.