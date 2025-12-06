iPhone 21 serisinde Intel imzası olabilir, testler başladı

iPhone 21 farklı geliyor
Bir süre önce 2027 yılında piyasaya çıkacak MacBook ve iPad modelleri için giriş seviyesi Apple M işlemcilerin Intel tesislerinde 18A-P sürecinde döküleceği bilgisi gündeme gelmişti. Apple ve Intel arasında başlayan test süreci sürpriz bir sonuç daha verebilir.
Kaynaklar 2028 yılında piyasaya çıkması beklenen iPhone 21 baz modelinde kullanılacak Apple A23 Bionic yonga setinin de Intel tarafından üretilebileceğini belirtiyor. Bununla ilgili son karar test sürecinin ardından verilecek.
Intel 18A-P üretim süreci firmanın en ileri üretim teknolojisi olarak dikkat çekerken yüksek performansı en iyi enerji verimliliği ile sunması bekleniyor. Yıl sonuna doğru Intel’in bu yeni teknolojide yüzde 70 verimlilik oranına ulaşacağını ön görüyor.