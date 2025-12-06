Giriş
    iPhone 21 serisinde Intel imzası olabilir, testler başladı

    Yonga üretim portföyüne Intel’i de dahil etmek için test süreçlerine başlayan Apple, işler beklendiği gibi giderse bunu iPhone 21 serisine de taşımayı planlıyor. 

    iPhone 21 Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda mali olarak kötü günler geçiren Intel’e hükümetin destek vermesi ile birlikte adeta müşteri yağıyor. Nvidia ve AMD gibi devlerin ardından Apple da önemli bir yonga üretim hattını Intel tesislerine taşıyacak. 

    iPhone 21 farklı geliyor

    Bir süre önce 2027 yılında piyasaya çıkacak MacBook ve iPad modelleri için giriş seviyesi Apple M işlemcilerin Intel tesislerinde 18A-P sürecinde döküleceği bilgisi gündeme gelmişti. Apple ve Intel arasında başlayan test süreci sürpriz bir sonuç daha verebilir. 

    Kaynaklar 2028 yılında piyasaya çıkması beklenen iPhone 21 baz modelinde kullanılacak Apple A23 Bionic yonga setinin de Intel tarafından üretilebileceğini belirtiyor. Bununla ilgili son karar test sürecinin ardından verilecek. 

    Intel 18A-P üretim süreci firmanın en ileri üretim teknolojisi olarak dikkat çekerken yüksek performansı en iyi enerji verimliliği ile sunması bekleniyor. Yıl sonuna doğru Intel’in bu yeni teknolojide yüzde 70 verimlilik oranına ulaşacağını ön görüyor. 
     

